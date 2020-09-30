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Fiat, üç kapılı bir 500 EV modeli hazırlığında!
Normalde iki kapılı bir araç olan Fiat 500 EV‘nin teslimatları bu ay içinde başlayacak. Bu sırada Fiat’ın önden açılan, arka koltuklara erişimi kolaylaştıracak, fazladan bir kapıya sahip bir 500 EV modeli üzerinde çalıştığı bildirildi.
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Mazda RX-8 veya birinci nesil Mini Cooper Clubman gibi bir kapı sistemine sahip olması beklenen bu 500 modelinin satışları, Autonews Europe‘un haberine göre 2021’in ilk zamanlarında başlayacak. Aracın sağ tarafına yerleştirilecek olan üçüncü kapı, daha fazla dayanıklılık için B-sütununu da içerecek. Bu kapının eklenmesiyle aracın ağırlığı 30 kg kadar artacak.
Bu karoserin isimlendirmesinde, Fiat‘ın 2004‘te tanıttığı bir konsept olan ve 2007 yılında Fiat 500‘e dönüştürülen, “Trepiuno” (Üç artı bir anlamına geliyor.) adının kullanılacağı iddia ediliyor. Trepiuno tanıtıldığında üç koltuklu bir yapıdaydı ve dört koltuklu hale dönüştürülüp, günümüzdeki 500 oldu. Elektrikli 500’ü düşündüğümüzde iki kapısı ve bir bagaj kapısı var. Bu da demek oluyor ki üçüncü bir kapıya sahip modele oldukça uygun bir isim seçilmiş olabilir.
Söz konusu üç kapılı 500 modelinin fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.
Kaynak: Autonews Europe
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2021 Hyundai i20 N-Line tanıtıldı!
Markanın performans odaklı N modellerinden ilham alınarak tasarlanan bazı parçalar taşıyan Hyundai i20 N-Line tanıtıldı. i20 N-Line’ın, bir performans modeli değil, sadece dış tasarım paketine sahip bir model olduğunu da belirtelim.
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Dış tasarımda Hyundai’nin “Sensuous Sportiness” felsefesinin hakim olduğu bir kimlik yer alıyor. Ön kısımda üreticinin “daha sportif bir his” uyandırdığını söylediği yeni tampon yer alıyor. N-Line logosunun yer aldığı siyah renkli ızgaranın tasarımında, damalı bayraktan ilham alındığı söyleniyor.
Arka tasarımda, standart modellerden farklı olarak çift çıkışlı krom egzoz, difüzöre entegre üçgen sis lambası gibi detaylar yer alıyor. Çift renkli 17 inçlik jantlar ise N-Line paketinin duruşunu tamamlayacak bir tasarıma sahip.
i20 N-Line, siyah, gri, beyaz ve pirinç (sarımsı renkli alaşım olan) renkleriyle satışa sunulacak. Ayrıca beyaz renkli modellerde siyah renkli tavan opsiyonu da yer alıyor.
Aracın kabininde ise N logolu ve özel kırmızı dikişli spor koltuklar, N direksiyon simidi, kırmızı detaylı vites topuzu ve metal pedallar yer alıyor. Diğer i20 modellerinde de olan, Hyundai Live Services gibi hizmetleri barındıran ve telefon uygulaması üzerinden uzaktan da kontrol edilebilen, Hyundai Bluelink bilgi-eğlence sisteminin en son sürümü, i20 N-Line’da da yer alıyor.
1.0 litrelik T-GDI teknolojili turbolu benzinli bir motor yer alan araç, 118 beygir gücünde. İsteğe bağlı olarak bu motoru, yakıt tasarrufu adına 48V hafif hibrit sistemiyle almak da mümkün. i20 N-Line’da, Hyundai’nin Akıllı Manuel Şanzıman (iMT) sistemine yer veriliyor.
Hyundai Motor Avrupa‘nın pazarlama ve üründen sorumlu başkan yardımcısı olan Andreas-Christoph Hofmann, ” Tamamen yeni i20 N-Line ile şıklık ve sportifliği, i20 ile buluştuduk. Bu model ile markamızın motor sporları geçmişine vurgu yapmak istedik.” diyor.
Kaynak: Carscoops
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2022 Honda Civic Sedan’ın patent görselleri ortaya çıktı!
Yeni nesil Honda Civic Sedan‘in Avustralya‘daki patent görselleri ortaya çıktı. Hatchback karoserinin dış tasarımının bulunduğu patent görselleri önceden Civic11Forum‘da paylaşılmıştı. Muhtemelen bu iki karoserin de görselleri aynı kaynaktan geliyor.
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11. nesil Civic’in, güncel modele kıyasla daha yumuşak hatlara sahip tasarımıyla, daha olgun bir duruşa sahip olacağını söylemek mümkün. Tabi bu durumun Civic hayranları için iyi mi kötü mü olduğunu bekleyip göreceğiz.
Görsellere baktığımızda Civic’in her iki gövde tipinde de C sütununa kadar aynı tasarımın korunduğu açıkça belli oluyor. İç kabine ayrılan alan aynı olsa da hatchback model biraz daha kısa olacak. Civic’in hatchback ve sedan modellerinin ikisinde de aynı tipte, bagaj kapağına bütünleşik bir lip spoyler yer alıyor.
İki modelin arka farları ise birbirinden farklı tasarımlarda. Hatchback modelde LED şeritle birbirine bağlı olan arka farlar, sedan modelde ayrık olarak tasarlanmış. Beş kapılı kardeşiyle kıyaslandığında 2022 Civic Sedan, daha geleneksel görünümüyle Honda Accord‘un uygun fiyatlı bir alternatifi olacak gibi görünüyor.
11. nesil Honda Civic’in önümüzdeki yıl içinde, 2022 model gamı dahilinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Kaynak: Civic11Forum, Carscoops
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Google Chrome, kayıtlı şifrelerin düzenlenmesine izin verecek
Google Chrome internet tarayıcısı, daha önce tarayıcıya kaydettiğiniz şifreleri düzenlemenize olanak veren bir özellik üzerinde çalışıyor. Halihazırda ‘https://passwords.google.com/’ bağlantısı üzerinden şifre değişikliği yapılabiliyor fakat pek kullanışlı değil. Google Chrome internet tarayıcının mobil ya da bilgisayar versiyonunda mevcut şifremizi düzenlemek istediğimizde, daha önce tarayıcıya kaydettiğiniz şifreyi silip, yenisiyle değiştirmeniz gerekiyor.
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Google Chrome, şifre düzenleme özelliğine kavuşuyor
Bu özellik ilk olarak 2014 yılında talep edilmiş fakat şirket tarafından karşılık bulamamıştı. Şirket, 2018 yılının sonunda, tarayıcı şifrelerini daha erişilebilir bir hale getirdi ve şifre özelliklerine daha fazla odaklanmaya başladı.
Şirket, konuyla ilgili olarak, “Bu özellik, geçmişte çokça istenen fakat genel öncelik sıralamamızda bulunmayan bir özellikti. Versiyon 69 ile birlikte, ayarları/şifreleri daha erişilebilir bir pozisyona getiren yeni kullanıcı arayüzünü sunmuştuk. Bu özelliği üç aylık planlamamız içerisine dahil ettik ve yakında yeni gelişmeleri sizlere sunuyor olacağız.” açıklamasını yaptı.
Söz konusu özellik şu anda beta versiyonlarında kullanıma sunulmuş durumda. Google Chrome’da kayıtlı olan şifrelerinizi düzenlemek için, aşağıdaki adımları uygulamanız gerekecek.
1. Google Chrome’un bilgisayar veya Android için sunduğu beta versiyonunu indirip kurun.
Bilgisayar versiyonunu indirmek için tıklayın.
Android versiyonunu indirmek için tıklayın.
2. Adres çubuğuna ‘chrome://flags/#edit-passwords-in-settings’ yazıp ‘Enter’ tuşuna basın.
3. ‘Edit passwords in settings’ bölümünü ‘Enabled’ olarak değiştirin.
4. Tarayıcıyı yeniden başlatın.
5. Adres çubuğuna ‘chrome://settings/passwords’ yazıp ‘Enter’ tuşuna bastığınızda, halihazırda kayıtlı olan şifrelerinizin bulunduğu bölümü göreceksiniz. Değiştirmek istediğiniz şifrenizin karşısında dikey pozisyonda bulunan üç noktaya tıklayıp, ‘Edit password’ seçeneğiyle mevcut şifrenizi düzenleyebilirsiniz.
Versiyon 86 ile birlikte sunulması bekleniyor
Özellik henüz stabil olarak çalışmıyor ve çeşitli hatalar içeriyor. Google Chrome versiyon 86’nın kararlı hali önümüzdeki hafta yayınlandığında, özelliğin sorunsuz bir şekilde çalışması bekleniyor.