Fiat, üç kapılı bir 500 EV modeli hazırlığında!

Normalde iki kapılı bir araç olan Fiat 500 EV‘nin teslimatları bu ay içinde başlayacak. Bu sırada Fiat’ın önden açılan, arka koltuklara erişimi kolaylaştıracak, fazladan bir kapıya sahip bir 500 EV modeli üzerinde çalıştığı bildirildi.

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Mazda RX-8 veya birinci nesil Mini Cooper Clubman gibi bir kapı sistemine sahip olması beklenen bu 500 modelinin satışları, Autonews Europe‘un haberine göre 2021’in ilk zamanlarında başlayacak. Aracın sağ tarafına yerleştirilecek olan üçüncü kapı, daha fazla dayanıklılık için B-sütununu da içerecek. Bu kapının eklenmesiyle aracın ağırlığı 30 kg kadar artacak.

Kapıları açık halde bir Mazda RX-8 Mini Clubman (1. nesil) 2004 Fiat Trepiuno konspeti

Bu karoserin isimlendirmesinde, Fiat‘ın 2004‘te tanıttığı bir konsept olan ve 2007 yılında Fiat 500‘e dönüştürülen, “Trepiuno” (Üç artı bir anlamına geliyor.) adının kullanılacağı iddia ediliyor. Trepiuno tanıtıldığında üç koltuklu bir yapıdaydı ve dört koltuklu hale dönüştürülüp, günümüzdeki 500 oldu. Elektrikli 500’ü düşündüğümüzde iki kapısı ve bir bagaj kapısı var. Bu da demek oluyor ki üçüncü bir kapıya sahip modele oldukça uygun bir isim seçilmiş olabilir.

Söz konusu üç kapılı 500 modelinin fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

Kaynak: Autonews Europe