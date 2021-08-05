Otomotiv
Fiat Punto’nun varisi 2023 yılında geliyor!
PSA ve FCA‘nın birleşmesiyle kurulan Stellantis, resmi bir sunum esnasında Fiat’ın tamamen yeni bir B segmenti model çıkaracağını duyurdu. Söz konusu aracın, Stellantis bünyesindeki markalarla ortak bir mimari kullanacağı da belirtildi. Punto’nun üretiminin bitmesiyle Fiat’ın uzun zaman boş kalan süper mini koltuğu, 2023 yılında yeni sahibine kavuşacak. Böylelikle Fiat’ın iddialı olduğu bir segment olan B segmentinde rekabet rüzgarları daha bir başka esecek.
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Fiat’ın kullanacağı ortak mimarinin Peugeot 208 ve 2008, Opel Mokka ve Corsa gibi modellerde kullanılan CMP mimarisi olması bekleniyor. Tabi Stellantis 2022’de, CMP’nin ikinci nesli olan eCMP mimarisini tanıtacak. Bu mimarinin de hem elektrikli hem de içten yanmalı motorları taşıyan araçlarda kullanılabilir şekilde, çok yönlü bir yapıda olması bekleniyor.
Stellantis’in 2021-2023 yılları arasındaki tamamen elektrikli ve plug-in hibrit modeller hakkındaki sızıntılara göre Punto’nun varisinin, hafif hibrit veya tam hibrit şekilde gelmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. 2023 yılında tanıtılması beklenen bu modelin, bir yıl sonra tamamen elektrikli bir versiyonunun da geleceği söyleniyor. Ayrıca Stellantis çatısındaki diğer bir İtalyan olan Lancia, 2024 yılında Ypsilon’un varisi olan bir model tanıtacak. Bu araç da Punto’nun varisi gibi hibrit ve tamamen elektrikli hallerde gelecek.
Fiat, A ve B segmentlerinde eli oldukça güçlü bir marka. Panda ve 500 modelleri sırasıyla 2011 ve 2007 yıllarında piyasaya çıkmalarına rağmen halen daha Avrupa’nın en çok satanları arasındalar. Fakat 2018‘de üretime veda eden Punto’nun yokluğu, fark edilir derecede hissediliyor. Şahsi görüşüm, hem küçük aileler hem de gençlerin oldukça rağbet gösterdiği Punto, Fiat için oldukça önemli bir modeldi. O segmente tekrar geri dönmesi, İtalyan üretici için işleri farklı bir boyuta taşıyabilir.
Fiat Punto’nun geçmişine ufak bir yolculuk
Giorgetto Giugiaro’nun elinden çıkan bir tasarıma sahip ilk nesil Punto, 1993 yılında Uno‘nun yerini aldı. 3.4 milyondan fazla satan bu model iki kapılı cabrio, üç kapılı ve beş kapılı hatchback gövdeleriyle satılmıştı.
İkinci nesil Punto, biraz daha kesin bir tasarım çizgisiyle 1999‘da karşımıza çıktı. Zaman içinde hafif bir makyaj da geçirerek 2004 yılına kadar satışta kaldı. Bu nesil ise 2.96 milyon adetlik satış sayısına ulaşmıştı. Herkesin hayallerini süsleyen versiyonlar ise üç kapılı hatchback gövdede sunulan Sporting ve HGT adlarına sahip performans modelleriydi.
Punto’nun en son nesli ise üçüncü nesli oldu. Bu nesil de, ilk nesli yaratan Giorgetto Giugiaro tarafından tasarlandı. Fakat bu kez daha yuvarlak hatlı ve daha olgun bir tasarım anlayışı hakim oldu Punto’da. Aracın imza niteliğindeki, yukarıda konumlandırılan arka farları ve zamanın Maserati modellerine atıfta bulunan yuvarlak ön farları bulunuyordu. 2005–2009 yılları arasında Grande Punto olarak ömrüne başlayan üçüncü nesil, 2009–2012 arasında Punto Evo ve 2012–2018 arasında ise tekrar Punto adlarını alarak ömrünü doldurmuştu. Üçüncü nesil Punto, 2018’de üretiminin durdurulmasına kadar 2.67 milyon adet satmıştı.
Kaynak: Carscoops
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İnceleme
EN UYGUN ELEKTRİKLİ SUV! | MG ZS EV neler sunuyor?
MG ZS EV modeli i̇ncelemesiyle karşınızdayız. Şehir içi kullanıma göre tasarlanmış ZS EV, Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı elektrikli SUV modeli olarak dikkat çekiyor.
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EN UYGUN ELEKTRİKLİ SUV! | MG ZS EV neler sunuyor?
Şehir içi kullanım konseptli bir B sınıfı SUV modeli olan MG ZS EV, 44,5 kWh değerinde bataryalara sahip bir elektrikli araç olarak dikkat çekiyor. WLTP değerlerine göre 263 km’ye varan menzile sahip olan araç, tasarımsal olarak da klasik bir SUV görünümünde. 4,3 m uzunluğunda ve 2,6 m aks mesafesi sunan ZS EV, neredeyse 2 ton ağırlığında.
Fakat elektrikli motoru sayesinde klasik araçlardan daha ağır olmasına rağmen anında güç verebiliyor. 105 kW değerinde PMS motoru 353 Nm tork üretebiliyor. Bu tork değeri herhangi bir devir gerektirmeden ayağınızı gaz pedalına bastığınız herhangi bir anda verilebiliyor. Bu nedenle hızlanma ve ara hızlanmalarında bir spor otomobil edasında olabilirsiniz.
Teknik verilere göre 8,2 sn içerisinde 0’dan 100’e hızlanma sağlayan araç, adaptif hız sabitleyici, hız destek sistemi, acil frenleme sistemi, şerit takip sistemi ve kör nokta uyarı sistemi gibi teknolojiler ile de donatılmış. Bu ortalama değerdeki bataryalarını DC şarj ile yaklaşık 40 dk içerisinde %0’dan %80’e ulaşabilen araç, AC ünitelerde ise ortalama 7 saatte dolabiliyor.
Aracın eğlence sistemi ise standartların bir adım gerisinde kaldığını söylemek mümkün. Dijital tasarım olarak çok klasik görünen multimedya sisteminde gecikmeler dikkat çekiyor. Ancak kablolu olarak sağlanabilen Android Auto ve Apple CarPlay sistemleri ile daha rahat bir kullanım sağlayamak da mümkün. 8 inç olan bu ekrandaki dokunma hassasiyeti daha artırılırsa oldukça rahat bir kullanım vadedebilir. Hoparlör konusunda ise 6 hoparlör ile 3D ses sistemi sunabilen MG ZS EV modeli, 2 mikrofon ile sesinizi rahat bir şekilde karşıya iletebiliyor. Önde 2 arkada 1 USB girişi ve öndeki 12 V girişi ile cihazlarınızı kolayca şarj edebilirsiniz.
MG ZS EV için Aydoğan’ın deneyimi hakkkındaki detaylı bilgiyi videoda bulabilir, bu adresinden araç hakkındaki tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. MG ValueGuard ise MG Türkiye’nin aracına güvendiğinin en net göstergelerinden biri olmuş.
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Otomotiv
Mercedes C-Sınıfı All-Terrain, kamuflajlı olarak görüntülendi
Mercedes, halihazırda E-Sınıfı All-Terrain adında, arazi sürüşüne yatkın bir station modele sahip. Alman üretici şimdilerde, All-Terrain ailesini yeni C-Sınıfı‘ndan bir üye ile genişletmek üzerine çalışıyor. Görünüşe göre Mercedes, All-Terrain ailesini genişleterek lüks sınıf rakiplerinden Audi‘nin Allroad ve Volvo‘nun Cross Country modelleri ile olan mücadelesinde rekabeti alt segmentlere de taşıyacak.
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Esasında bu All-Terrain, Allroad, Cross Country gibi modellerle markalar, stationlar gibi kullanışlı araçlar isteyip de SUV’ları kaba bulan müşterileri kazanmaya çalışıyorlar. Revaçtaki bir station modeli yükseltip, dört tekerlekten çekişli bir hale getiriyorlar. İşin sonunda ise SUV kadar pratik ve station kadar oturaklı bir araç ortaya çıkıyor. Şahsen ben “All-Terrain” gibi araçları mantıklı bulan taraftayım. Çünkü SUV’lar kadar sallantılı ve diken üstünde bir sürüşe sahip olmadıklarını düşünüyorum.
Mercedes-Benz C-Sınıfı All-Terrain hakkındaki söylentiler ve beklenen detaylar
Aracın kamuflaj barındıran yerlerine baktığımızda, tamponların ve çamurlukların gizlendiğini görüyoruz. Çamurluk ve tamponlardaki kamuflajlar aracın, E-Sınıfı All-Terrain‘deki gibi arazi temalı plastik kaplamalara sahip tamponlarının olacağını gösteriyor. Aracın normal C-Sınıfı’ndan yüksek yapısını göz önüne aldığımızda, bunun All-Terrain modele ait bir prototip olduğunu anlamak mümkün. Ayrıca C-Sınıfı All-Terrain’de gövde altı koruma panellerinin de yer alması bekleniyor.
Araç, motor seçenekleri kısmında ise normal C-Sınıfı’nın turbo beslemeli hafif hibrit sisteme sahip 1.5 litrelik benzinli ve 2.0 litrelik dizel motor seçeneklerini paylaşacağı düşünülüyor. Ayrıca C-Sınıfı All-Terrain, Alman üreticinin dört tekerlekten çekiş sistemi olan 4Matic ile donatılacak.
Mercedes’in, C-Sınıfı All-Terrain’i dünya genelinde değil, belli pazarlarda satışa çıkarması bekleniyor. Global pazarda gün geçtikçe SUV’lara yönelik talepler artıyor. Fakat station modeller yalnızca Avrupa ve Amerika gibi pazarlarda popülaritesini koruyor. Bu da muhtemelen yalnızca o pazarlarda satılacağı anlamına geliyor. Ayrıca E-Sınıfı All-Terrain’in satıldığı pazarlarda, onu büyük bulan müşterilere de iyi bir alternatif olacak.
Münih Otomobil Fuarı‘nda tanıtılması beklenen C-Sınıfı All-Terrain, markanın fuarda tanıtacağı tek model olmayacak. Yeni nesil C-Sınıfı‘nın cabrio, coupe ve AMG versiyonları, tamamen elektrikli sedan EQE ve sürpriz modellerin de tanıtılması bekleniyor.
Kaynak: Carscoops
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