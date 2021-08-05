Fiat Punto’nun varisi 2023 yılında geliyor!

PSA ve FCA‘nın birleşmesiyle kurulan Stellantis, resmi bir sunum esnasında Fiat’ın tamamen yeni bir B segmenti model çıkaracağını duyurdu. Söz konusu aracın, Stellantis bünyesindeki markalarla ortak bir mimari kullanacağı da belirtildi. Punto’nun üretiminin bitmesiyle Fiat’ın uzun zaman boş kalan süper mini koltuğu, 2023 yılında yeni sahibine kavuşacak. Böylelikle Fiat’ın iddialı olduğu bir segment olan B segmentinde rekabet rüzgarları daha bir başka esecek.

Gündemden diğer bir başlık: Mercedes C-Sınıfı All-Terrain, kamuflajlı olarak görüntülendi

Fiat’ın kullanacağı ortak mimarinin Peugeot 208 ve 2008, Opel Mokka ve Corsa gibi modellerde kullanılan CMP mimarisi olması bekleniyor. Tabi Stellantis 2022’de, CMP’nin ikinci nesli olan eCMP mimarisini tanıtacak. Bu mimarinin de hem elektrikli hem de içten yanmalı motorları taşıyan araçlarda kullanılabilir şekilde, çok yönlü bir yapıda olması bekleniyor.

Stellantis’in 2021-2023 yılları arasındaki tamamen elektrikli ve plug-in hibrit modeller hakkındaki sızıntılara göre Punto’nun varisinin, hafif hibrit veya tam hibrit şekilde gelmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. 2023 yılında tanıtılması beklenen bu modelin, bir yıl sonra tamamen elektrikli bir versiyonunun da geleceği söyleniyor. Ayrıca Stellantis çatısındaki diğer bir İtalyan olan Lancia, 2024 yılında Ypsilon’un varisi olan bir model tanıtacak. Bu araç da Punto’nun varisi gibi hibrit ve tamamen elektrikli hallerde gelecek.

Fiat, A ve B segmentlerinde eli oldukça güçlü bir marka. Panda ve 500 modelleri sırasıyla 2011 ve 2007 yıllarında piyasaya çıkmalarına rağmen halen daha Avrupa’nın en çok satanları arasındalar. Fakat 2018‘de üretime veda eden Punto’nun yokluğu, fark edilir derecede hissediliyor. Şahsi görüşüm, hem küçük aileler hem de gençlerin oldukça rağbet gösterdiği Punto, Fiat için oldukça önemli bir modeldi. O segmente tekrar geri dönmesi, İtalyan üretici için işleri farklı bir boyuta taşıyabilir.

Fiat Punto’nun geçmişine ufak bir yolculuk

Giorgetto Giugiaro’nun elinden çıkan bir tasarıma sahip ilk nesil Punto, 1993 yılında Uno‘nun yerini aldı. 3.4 milyondan fazla satan bu model iki kapılı cabrio, üç kapılı ve beş kapılı hatchback gövdeleriyle satılmıştı.

İkinci nesil Punto, biraz daha kesin bir tasarım çizgisiyle 1999‘da karşımıza çıktı. Zaman içinde hafif bir makyaj da geçirerek 2004 yılına kadar satışta kaldı. Bu nesil ise 2.96 milyon adetlik satış sayısına ulaşmıştı. Herkesin hayallerini süsleyen versiyonlar ise üç kapılı hatchback gövdede sunulan Sporting ve HGT adlarına sahip performans modelleriydi.

Punto’nun en son nesli ise üçüncü nesli oldu. Bu nesil de, ilk nesli yaratan Giorgetto Giugiaro tarafından tasarlandı. Fakat bu kez daha yuvarlak hatlı ve daha olgun bir tasarım anlayışı hakim oldu Punto’da. Aracın imza niteliğindeki, yukarıda konumlandırılan arka farları ve zamanın Maserati modellerine atıfta bulunan yuvarlak ön farları bulunuyordu. 2005–2009 yılları arasında Grande Punto olarak ömrüne başlayan üçüncü nesil, 2009–2012 arasında Punto Evo ve 2012–2018 arasında ise tekrar Punto adlarını alarak ömrünü doldurmuştu. Üçüncü nesil Punto, 2018’de üretiminin durdurulmasına kadar 2.67 milyon adet satmıştı.

Kaynak: Carscoops