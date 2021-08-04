Mercedes C-Sınıfı All-Terrain, kamuflajlı olarak görüntülendi

Mercedes, halihazırda E-Sınıfı All-Terrain adında, arazi sürüşüne yatkın bir station modele sahip. Alman üretici şimdilerde, All-Terrain ailesini yeni C-Sınıfı‘ndan bir üye ile genişletmek üzerine çalışıyor. Görünüşe göre Mercedes, All-Terrain ailesini genişleterek lüks sınıf rakiplerinden Audi‘nin Allroad ve Volvo‘nun Cross Country modelleri ile olan mücadelesinde rekabeti alt segmentlere de taşıyacak.

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Esasında bu All-Terrain, Allroad, Cross Country gibi modellerle markalar, stationlar gibi kullanışlı araçlar isteyip de SUV’ları kaba bulan müşterileri kazanmaya çalışıyorlar. Revaçtaki bir station modeli yükseltip, dört tekerlekten çekişli bir hale getiriyorlar. İşin sonunda ise SUV kadar pratik ve station kadar oturaklı bir araç ortaya çıkıyor. Şahsen ben “All-Terrain” gibi araçları mantıklı bulan taraftayım. Çünkü SUV’lar kadar sallantılı ve diken üstünde bir sürüşe sahip olmadıklarını düşünüyorum.

Mercedes-Benz C-Sınıfı All-Terrain hakkındaki söylentiler ve beklenen detaylar

Aracın kamuflaj barındıran yerlerine baktığımızda, tamponların ve çamurlukların gizlendiğini görüyoruz. Çamurluk ve tamponlardaki kamuflajlar aracın, E-Sınıfı All-Terrain‘deki gibi arazi temalı plastik kaplamalara sahip tamponlarının olacağını gösteriyor. Aracın normal C-Sınıfı’ndan yüksek yapısını göz önüne aldığımızda, bunun All-Terrain modele ait bir prototip olduğunu anlamak mümkün. Ayrıca C-Sınıfı All-Terrain’de gövde altı koruma panellerinin de yer alması bekleniyor.

Araç, motor seçenekleri kısmında ise normal C-Sınıfı’nın turbo beslemeli hafif hibrit sisteme sahip 1.5 litrelik benzinli ve 2.0 litrelik dizel motor seçeneklerini paylaşacağı düşünülüyor. Ayrıca C-Sınıfı All-Terrain, Alman üreticinin dört tekerlekten çekiş sistemi olan 4Matic ile donatılacak.

Mercedes’in, C-Sınıfı All-Terrain’i dünya genelinde değil, belli pazarlarda satışa çıkarması bekleniyor. Global pazarda gün geçtikçe SUV’lara yönelik talepler artıyor. Fakat station modeller yalnızca Avrupa ve Amerika gibi pazarlarda popülaritesini koruyor. Bu da muhtemelen yalnızca o pazarlarda satılacağı anlamına geliyor. Ayrıca E-Sınıfı All-Terrain’in satıldığı pazarlarda, onu büyük bulan müşterilere de iyi bir alternatif olacak.

Münih Otomobil Fuarı‘nda tanıtılması beklenen C-Sınıfı All-Terrain, markanın fuarda tanıtacağı tek model olmayacak. Yeni nesil C-Sınıfı‘nın cabrio, coupe ve AMG versiyonları, tamamen elektrikli sedan EQE ve sürpriz modellerin de tanıtılması bekleniyor.

Kaynak: Carscoops