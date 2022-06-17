Ferrari, perşembe günü yaptığı açıklamada, geçen yıl vaat edilen tamamen elektrikli model de dahil olmak üzere araç serisinin 2026 yılına kadar %60 elektrikli olacağını duyurdu. Duyuru, otomobil üreticisinin 2030 yılına kadar karbon nötr olmayı taahhüt ettiği bir yatırımcı sunumunda yapıldı.

Ancak bu, Maranello’dan şirketin içten yanmalı motorlarından (ICE) açılacağı anlamına gelmiyor. Açıklamaya göre, modellerin sadece %40’ının benzinle çalıştırılacağı 2026 yılına kadar kademeli olarak yer kaybedecekler. Kalan %60 hibrit veya elektrikli olacak.

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Fikir, 2026 yılına kadar “farklı sürüş duygularına sahip üç güç aktarma organı” sunmaktır. Hibrit güç aktarma sistemi Formula 1’den türetilen teknolojiyi kullanacak, %100 elektrikli ise “Yarış çözümlerinden de türetilen benzersiz bir sürüş deneyimi sağlamak için Maranello’da tasarlanacak, el yapımı ve montajı yapılacak”.

İlk elektrik 2025’te geliyor

Ferrari’nin bu yıl ile 2026 arasında piyasaya sürmeyi hedeflediği 15 yeni model arasında, tamamen elektrikli olan ilk model 2025‘te gelecek.

Araçlarının elektrifikasyona kademeli geçişini hesaba katmak için Ferrari, pillerini Maranello’da elektronik yapı için özel olarak tasarlanmış tesislerde monte edecek. Diğer elektrik üreticilerinin aksine, otomobil üreticisi tüm yapıyı piller, elektrik motorları ve invertörler kendi bünyesinde” tasarlamayı ve üretmeyi amaçlıyor.