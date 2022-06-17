Oyun tutkunlarının internet deneyimini zenginleştiren Türk Telekom GAMEON’un düzenlediği 2022 Espor Turnuvaları’na kayıtlar başladı. Aylık çevrim içi olarak düzenlenen turnuvalarda en iyiler arasında yer alan takımlar, yıl sonunda fiziki olarak düzenlenecek büyük finalde karşı karşıya gelecek. Hem aylık turnuvalarda hem de büyük finalde dereceye giren yarışmacılar toplamda 200 bin TL değerinde ödüle sahip olacaklar.

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Oyun tutkunlarına özel internet kampanyaları, sektörün önde gelen markalarıyla iş birlikleri ve birçok fırsatla kullanıcıların oyun keyfini artırmayı hedefleyen Türk Telekom GAMEON ile espor turnuvalarına kayıtlar başladı. Dünyada ve Türkiye’de milyonlarca oyuncu tarafından oynanan Counter-Strike Global Offensive (CS GO) ve PUBG: Battlegrounds oyunlarını içeren turnuvalarda, yarışmacılar hem aylık ödüller hem de yıl sonunda büyük finaldeki ödüller için mücadele edecekler.

Aylık turnuvalara katılacak yarışmacılar, toplam 6 ay sürecek turnuva boyunca çeşitli hediyelerin sahibi olacaklar. Ayrıca aylık turnuvalarda en iyiler arasında yer alacak takımlar büyük finale katılmaya hak kazanarak birbirinden özel ödüller için yarışacaklar. Turnuva genelinde katılımcılara toplamda 200 bin TL değerinde ödül sunulacak.

İçindekiler Gameon ile 200 bin TL değerinde ödül

Gameon ile 200 bin TL değerinde ödül

Aylık çevrim içi turnuvalarda dereceye giren CS GO ve PUBG: Battlegrounds DUO şampiyonu takımlar, nakit para ödülünün yanı sıra Türk Telekom’un dijital oyun platformu Playstore’dan hediye çeki, oyuncu ekipmanları ile toplamda 100 bin TL’lik ödülün sahibi olacaklar. Çevrim içi turnuvaların ardından yapılacak ‘Büyük Final’de dereceye giren takımlar ise toplamda 100 bin TL değerinde nakit para ödülü, hediye çeki ve ekipman hediyeleri kazanacaklar. 15-26 Haziran tarihleri arasında kayıtları devam eden turnuvanın elemeleri 28-29 Haziran tarihlerinde, final ise 30 Haziran’da olacak. Ön elemeler, belirlenen azami başvuru sayısına ulaşıldığında başlatılarak asıl adaylar belirlenecek.

Oyunseverler GAMEON ve turnuvalar hakkındaki tüm detaylara buradan ve GAMEON sosyal medya hesaplarından (Discord, Twitch, Youtube, Twitter, Instagram, Facebook, Tiktok) ulaşabilecekler.