Ferit wtcN ban haberi geldi. Türkiye’nin en tanınmış Twitch yayıncılarından biri olan wtcN adıyla bilinen Ferit Karakaya, Twitch platformunda banlandı. Geçici ban kararına tepki gösteren Karakaya, yasağın süresinin 3 gün olduğunu belirtti. Twitch’e tepki gösteren Ferit wtcN, “Kick devam” sözleriyle Twitch’e çok da fifi dedi.

Ferit wtcN Twitch Platformunda Banlandı, Sebebi Neydi ki?

Ünlü Twitch yayıncısı Ferit Karakaya, milyonlarca takipçiye sahip olup, Türkiye’deki en popüler yayıncılardan biri olarak biliniyor. Espor dünyasında da geniş bir tanınırlığa sahip olan Karakaya, bu sefer beklenmedik bir şekilde gündeme geldi.

Bugün yapılan açıklamaya göre, Karakaya’nın Twitch kanalı, topluluk ilkeleri veya hizmet koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı. Yayıncının profil sayfasına erişim sağlanmaya çalışıldığında, kanalın geçici olarak hizmet dışı olduğu uyarısı görülüyor.

Muhtemelen keydrop u gambling content diye otoban attilar. 3 gün suspend. Çok da fifi. Kick devam pic.twitter.com/F8CToIa2Ou — Ferit Karakaya (@feritkw) May 31, 2024

Kararı duyurmak için X platformunu kullanan Ferit wtcN, takipçilerine bir açıklama yaparak yasağın 3 gün süreceğini belirtti. Karakaya, yaptığı açıklamada, Keydrop adlı içeriğin kumar olarak değerlendirilmiş olabileceğini ve bu nedenle otomatik ban uygulanmış olabileceğini ifade etti. Ayrıca, paylaştığı görselde bu yasağın süresinin 3 gün olduğu da açıkça görülüyor.

Ferit wtcN açıklamasında “Muhtemelen Keydrop’u gambling content diye otoban attılar. 3 gün suspend. Çok da fifi. Kick devam.” ifadelerini kullanarak Twitch’e resmen gözdağı verdi. Son zamanlarda çalışma şartları, anlaşmalar gibi birçok nedenle yayıncıların Kick’e geçtiğini biliyoruz. Twitch bazı hareketleriyle resmen kendi ayağına sıkıyor desek yanlış olmaz.

Ferit Karakaya, yani wtcN, Twitch’ten aldığı bu ban sonrası, yayınlarına Kick platformu üzerinden devam edeceğini duyurdu.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Ferit Karakaya’nın açıklamaları ne anlama geliyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!