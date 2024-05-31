Aşkım Kapışmak gözaltı haberi geldi. Davranış Bilimleri Uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak, “Smart Trade Coin” isimli kripto varlık alım/satım platformu üzerinden “Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği iddiasıyla Ankara merkezli 21 ilde düzenlenen “Sibergöz-42” operasyonları kapsamında İstanbul’da gözaltına alındı. Kapışmak’ın, soruşturmanın yürütüldüğü Ankara’ya götürüldüğü öğrenildi. Aşkım Kapışmak neden gözaltında?

İçindekiler Yazar Aşkım Kapışmak Kripto Dolandırıcılık Soruşturmasında Gözaltına Alındı

Yazar Aşkım Kapışmak Kripto Dolandırıcılık Soruşturmasında Gözaltına Alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve milyar dolar haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 127 şüphelinin yakalandığı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Aşkım Kapışmak, polis tarafından işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara’ya sevk edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon, Ankara merkezli olarak Antalya, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Uşak, Aydın, Muğla, Kütahya, Çorum, Balıkesir, Denizli, Adana, Bursa, Malatya, Tekirdağ, Isparta, Karabük, Konya, Şırnak ve Samsun illerinde düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında” ifadelerini kullandı.

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin, “Smart Trade Coin” isimli platform üzerinden vatandaşları “Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç” vaadiyle yatırıma yönlendirdikleri, otomatik al-sat işlemlerini gerçekleştiren bot uygulaması sattıkları ve mevcut kullanıcılara yeni kullanıcı getirmeleri halinde kazanç vaadinde bulunarak “Saadet Zinciri” sistemi oluşturdukları iddia ediliyor.

Bu yöntemle uluslararası dolandırıcılık eylemi gerçekleştirdikleri öne sürülen şüphelilerin, 1 milyar dolar vurgun yaparak haksız kazanç elde ettikleri belirtiliyor. Yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, 1 milyar TL değerinde 177 taşınmaz ve 61 taşınır mal varlığına el konulduğu kaydedildi. Ayrıca, adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyale el konulduğu bildirildi.

Soruşturma ve operasyonun genişleyebileceği ifade ediliyor. Yaşanan gelişmelerle ilgili yeni bilgiler geldikçe, kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Şimdilik bu soruşturma kapsamında ünlü yazar Aşkım Kapışmak’ın da gözaltında olduğunu biliyoruz. İlerde yeni gelişmeler yaşanırsa sizleri bilgilendireceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Aşkım Kapışmak yargılanacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!