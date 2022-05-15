Finans piyasaları son dönemlerin en karışık dönemini yaşıyor. Nasdaq enflasyon, artan faiz oranları ve yavaşlayan bir ekonomi üzerindeki endişeler arasında yüzde dörtten fazla düşüş yaşarken kripto para piyasası da farklı değildi. Yazı sırasında 1,27T dolar olarak görülen kripto para piyasası değeri, bu dönemde %40’tan fazla düştü. Peki piyasalarda önümüzdeki günler için beklenen olası senaryolar neler? Glassnode’un Unchartered #15’i birkaç olası senaryoyu vurguladı.

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İçindekiler Sistematik Satış

Sistematik Satış

#Bitcoin dropped below $30k as inflation fears and the Fed’s readiness for “short-term pain” rattled markets. Drawdowns from ATH

– $BTC -58%

– $SPX -18%

– $NDX -30%

– US bonds -15% Deep dive into the latest #BTC outlook in times of extreme fear 👉 https://t.co/6l2GtLazpS pic.twitter.com/SgwofvRnwY — 𝗡𝗲𝗴𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼𝗽𝗶𝗰 (@Negentropic_) May 13, 2022

Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, enflasyon korkuları ve Fed’in “kısa vadeli acı” için hazır olması piyasaları sarstıkça 30 bin doların altına kadar düştü. FOMC (Federal Açık Piyasa Komitesi) ve FED’in yükselen enflasyon ile mücadele için kullanacağı olası hareket bağlamında, piyasalar tepki gösterdi.

Beklentiler, çoğu yatırımcının geçtiğimiz ay hisse senedi ve kripto para satmasına neden oldu. Özellikle 50 bp bir faiz artışından korkulduğu için bu hareketler gerçekleşti.

Swissblock’un Bitcoin Risk Sinyali, fiyat hareketi önemli likit seviyelerini yeniden test ederken artan riski gösteriyor gibi görünüyor.

Grafikten de görülebildiği üzere BTC, destek eksikliği ve belirgin satış baskısı nedeniyle kısa sürede 30 bin dolar seviyesinin altında geriledi.

Glassnode’un Unchartered #15’i, “yeni ve önemli bir fiyat seviyesinin” 26-32 bin dolar civarında yükseldiğini belirtiyor.

Ek olarak, ABD tahvil satışlarının riskli varlıklara yayılmasıyla Bitcoin ve S&P 500 arasındaki korelasyon da eşi görülmemiş seviyelere yükseldi. Genel olarak, korku ve spekülasyon BTC ve altcoinleri sardığı için büyük düşüş önemli olmaya devam ediyor. Hafta boyunca büyük kayıplar yaşandı. Öyle ki Glassnode tarafından paylaşılan tweette kayıptaki adreslerin sayısının ATH’ye ulaştığı belirtiliyor.

Diğer bir yandan, hanehalkları daha pahalı evlere daha yüksek faizler ödemek için enflasyonla amorti edilen gelirlerini derinleştirdikçe, Fed tahvil satışını hızlandırmaya karar verirse, yüksek ipotek oranları ekonomik durumu daha da kötüleştirebilir. Fed’in ikili görevinin ilk olarak maksimum istihdamı sağlamak ve ikinci olarak fiyatları sabit tutmak (enflasyonu sabit tutarak) olmasına rağmen, şu anda Jerome Powell’ın “kısa vadeli acıya” neden olsa bile enflasyonu kontrol etmeye öncelik verdiği görülüyor.