Finans piyasaları son dönemlerin en karışık dönemini yaşıyor. Nasdaq enflasyon, artan faiz oranları ve yavaşlayan bir ekonomi üzerindeki endişeler arasında yüzde dörtten fazla düşüş yaşarken kripto para piyasası da farklı değildi. Yazı sırasında 1,27T dolar olarak görülen kripto para piyasası değeri, bu dönemde %40’tan fazla düştü. Peki piyasalarda önümüzdeki günler için beklenen olası senaryolar neler? Glassnode’un Unchartered #15’i birkaç olası senaryoyu vurguladı.

#Bitcoin dropped below $30k as inflation fears and the Fed’s readiness for “short-term pain” rattled markets.

Drawdowns from ATH

– $BTC -58%

– $SPX -18%

– $NDX -30%

– US bonds -15%

Deep dive into the latest #BTC outlook in times of extreme fear

