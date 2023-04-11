Amerika Birleşik Devletleri Federal Soruşturma Bürosu (FBI) geçtiğimiz hafta kullanıcıları kötü amaçlı yazılım riskleri nedeniyle halka açık USB bağlantı noktalarından uzak durmaları konusunda uyardı. Denver FBI ofisi Twitter’da (CNBC aracılığıyla) oteller, havaalanları ve alışveriş merkezlerindeki halka açık şarj istasyonlarının bir kötü amaçlı yazılım saldırı vektörü olabileceğini söyledi.

FBI, kötü niyetli kişilerin “cihazlara kötü amaçlı yazılım ve izleme yazılımı yerleştirmek” için halka açık USB bağlantı noktalarını kullanmayı öğrendiklerini söyledi. Dışarıdayken kullanıcılar kendi şarj cihazlarını ve USB kablolarını yanlarında getirmeli ve şarj için halka açık bir USB bağlantı noktası yerine bir elektrik prizi kullanmaları konusunda uyardı.

Avoid using free charging stations in airports, hotels or shopping centers. Bad actors have figured out ways to use public USB ports to introduce malware and monitoring software onto devices. Carry your own charger and USB cord and use an electrical outlet instead. pic.twitter.com/9T62SYen9T — FBI Denver (@FBIDenver) April 6, 2023

Dailymail’in haberine göre, FBI’dan yapılan duyuruda, ücretsiz şarj istasyonlarının kötü niyetli kişilerin cihazlardan hesap-oturum açma bilgileri, parolalar, kredi kartı bilgileri ve fotoğraflar gibi kişisel bilgileri çalması için “silah” haline geldiği ifade edildi.

İlginizi çekebilir: Apple, Eski Cihazlara Güncelleme Yayınladı

İnsanların cihazlarını ücretsiz istasyonlara bağlamamaları gerektiği belirtilen duyuruda, bunun yerine yanlarında kendi şarj cihazları veya USB kablolarını taşıyarak şarj etmeleri çağrısı yapıldı.

Bir bilgisayara, tablete veya akıllı telefona kötü amaçlı yazılım aktarmak için herkese açık bir USB bağlantı noktası kullanılırsa, bilgisayar korsanları cihazdaki hassas verilere erişebilir, kullanıcı adlarını ve şifreleri ele geçirebilir, e-postaları ele geçirebilir, çevrimiçi hesaplardan para çalabilir ve daha fazlasını yapabilir.

FBI da web sitesinde benzer bir uyarıda bulunarak insanların ücretsiz şarj istasyonlarını kullanmamaları gerektiğini belirtti. FBI ayrıca hassas işlemler için halka açık Wi-Fi kullanılmaması, şüpheli belgelerin açılması, tüm hesaplar için aynı şifrenin kullanılması ve kısa mesaj ve e-postalardaki istenmeyen bağlantılara tıklanmaması konusunda da uyarıyor.