Amerika Birleşik Devletleri Federal Soruşturma Bürosu (FBI) geçtiğimiz hafta kullanıcıları kötü amaçlı yazılım riskleri nedeniyle halka açık USB bağlantı noktalarından uzak durmaları konusunda uyardı. Denver FBI ofisi Twitter’da (CNBC aracılığıyla) oteller, havaalanları ve alışveriş merkezlerindeki halka açık şarj istasyonlarının bir kötü amaçlı yazılım saldırı vektörü olabileceğini söyledi.

FBI, kötü niyetli kişilerin “cihazlara kötü amaçlı yazılım ve izleme yazılımı yerleştirmek” için halka açık USB bağlantı noktalarını kullanmayı öğrendiklerini söyledi. Dışarıdayken kullanıcılar kendi şarj cihazlarını ve USB kablolarını yanlarında getirmeli ve şarj için halka açık bir USB bağlantı noktası yerine bir elektrik prizi kullanmaları konusunda uyardı.

Avoid using free charging stations in airports, hotels or shopping centers. Bad actors have figured out ways to use public USB ports to introduce malware and monitoring software onto devices. Carry your own charger and USB cord and use an electrical outlet instead. pic.twitter.com/9T62SYen9T

— FBI Denver (@FBIDenver) April 6, 2023