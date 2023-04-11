Apple yeni iOS 15.7.5, macOS Big Sur 11.7.6 ve macOS Monterey 12.6.5 güncellemelerini yayınladı. iOS 16, iPadOS 16 ve macOS Ventura’ya güncellenemeyen eski Mac, iPad ve iPhone’ları kullananlar için yeni yazılımlar güvenlik iyileştirmeleri sunuyor.

iOS 15.7.5, Ayarlar> Genel> Yazılım Güncelleme bölümüne gidilerek uygun iPhone ve iPad’lere kablosuz olarak indirilebilecek.

macOS Big Sur ve macOS Monterey güncellemeleri Mac’te Sistem Tercihleri > Genel > Yazılım Güncelleme adımları izlenerek indirilebilir.

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Apple geçtiğimiz cuma günü iOS 16.4.1 ve macOS Ventura 13.3.1’in yeni sürümlerini aktif olarak kullanılan güvenlik açıkları için düzeltmelerle birlikte yayınladı ve bugünkü yazılım güncellemeleri eski cihazlardaki aynı sorunları ele alıyor. Her iki sürümde de bilinen iki ayrı güvenlik açığı keşfedildi.

Apple’ın güvenlik içeriği sayfasına göre, bu iki düzeltme geçen hafta iOS 16.4.1 ve iPadOS 16.4.1’de düzeltilenlerle aynı. Geçerli olan cihazlar ise:

iPhone 5s

iPhone 6 ve 6s (tüm modeller)

iPhone 7 (tüm modeller)

iPhone SE (1. nesil)

iPad Air 2

iPad mini (4. nesil)

iPod touch (7. nesil)

Apple, güvenlik açıklarının halihazırda aktif olarak kullanılmış olabileceğini söylüyor ve güncellemeyi yayınlama hızı, durumun son derece ciddi olduğunu gösteriyor. Apple genellikle eski iPhone’lar için güvenlik güncellemelerini daha büyük iOS güncellemeleriyle birlikte yayınlıyor.