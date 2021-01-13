FAST sistemi kapsamındaki para transfer limiti 1000 TL’ye çıkıyor

FAST sistemi 8 Ocak’tan itibaren aralarında İŞ Bankası’nın da bulunduğu birçok popüler bankayı içine alarak hayata geçti. Merkez Bankası tarafından hayata geçirilen FAST, kullanıcıların 7/24 istedikleri vakitte 50 TL’ye kadar para transferi yapabilmelerini mümkün hale getiriyor. Gelen bilgilere göre FAST sistemindeki 50 TL’lik sınır 28 Ocak’a kadar kademeli olarak kaldırılıp, en sonunda 1000 TL’ye çıkarılacak.

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FAST sistemi kapsamındaki para transfer limiti şimdilik 50 TL

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, bankalar arası para transferi yaparken aradaki süre sınırını ortadan kaldıran FAST sistemini 8 Ocak’ta kullanıma açtı. FAST sistemi sayesinde banka hesabınızla telefon numaranızı, e-posta adresinizi veya T.C Kimlik Numaranızı eşleştiriyorsunuz ve birisi size para göndereceği zaman doğrudan tanımladığınız bu bilgilerden birini kullanıyor. Yani eskiden olduğu gibi bol sıfırlı IBAN numaralarıyla uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz.

Üstelik eskisi gibi EFT işlemlerinde mesai saatlerini beklemek de gerekmiyor. FAST sistemi sayesinde 7/24 istediğiniz vakitte para transferini yapabiliyorsunuz. FAST sisteminin şu an için en önemli handikapı ise, kullanıcıların maksimum 50 TL’ye kadar para gönderebilmeleri. Fakat ortaya çıkan bilgilere göre bu sınır, 28 Ocak’a kadar kademeli olarak artırılacak.

Merkez Bankası, FAST sisteminin limitini 14 Ocak’ta 250 TL, 21 Ocak’ta 500 TL, 28 Ocak’ta da 1000 TL’ye çıkaracak. Böylelikle, FAST sistemini kullanan 20 bankadan birinin müşterisiyseniz 28 Ocak’tan itibaren 1000 TL’ye kadar para transferini gerçekleştirebileceksiniz.

FAST nasıl kullanılır?

FAST sistemi şu anda İŞ Bankası da dahil olmak üzere 20 banka tarafından sorunsuz bir şekilde destekleniyor ve kullanılabiliyor. Az önce telefonumdaki İşCep uygulamasına anlık olarak bir bildirim geldi ve e-posta, telefon, T.C Kimlik No gibi bilgilerimi banka hesabımla eşleştirebilme imkanım olduğu belirtildi.

İşCep için şu adımları takip edebilirsiniz:

İşCep’i açın. Alt menüden “Para Aktar” düğmesine tıklayın. Gelen ekrandan FAST’ı seçin.