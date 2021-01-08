IBAN derdini ortadan kaldıran FAST sistemi kullanıma açıldı

FAST sistemi, 8 Ocak 2021 itibarıyla resmi olarak vatandaşların kullanımına açıldı. Karşılıklı EFT işleminin mesai saatleri içerisinde yapılmasını zorunlu olmaktan çıkaran sistem aynı zamanda IBAN derdini de ortadan kaldırıyor. FAST sisteminin Türkiye İş Bankası başta olmak üzere popüler bir sürü banka tarafından desteklendiği belirtiliyor.

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Merkez Bankası bundan iki ay kadar önce FAST adlı yeni bir ödeme sistemi üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Tam olarak Fonların Anlık ve Sürekli Transferi adıyla anılan sistem sayesinde IBAN devri ortadan tamamen kalkıyor. Vatandaşlar birbirlerine para transferi yapacakları zaman artık IBAN numarasına ihtiyaç duymayacaklar. Bunun yerine vatandaşlar banka hesabını T.C Kimlik No, e-posta adresi veya telefon numarasıyla eşleştirecek ve para transferi yapılacağı zaman bu bilgileri kullanabilecekler.

FAST sisteminin hayatımıza getirdiği tek kolaylık elbette ki IBAN sorunsalının (0’lara boğulma sorunsalı) ortadan kalkması değil. FAST sayesinde artık şu EFT’lerin mesai saatinde yapılması şartı da ortadan kalkmış durumda. Normalde akşam saat 23:00’da birine EFT yaptığınız zaman, karşıdaki kişinin hesabına o işlem mesai saatleri çerçevesinde yansıyordu; yeni FAST’ı kullanarak yaptığınız işlemlerdeyse 7/24 istediğiniz saatte EFT yapabileceksiniz ve yaptığınız an işlem uygulamaya konulacak.

Şimdilik sadece 50 TL’ye kadar para gönderimi yapılabiliyor

FAST sistemi şimdilik yalnızca 50 TL’ye kadar para transferini destekliyor. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre vatandaşlar sistemi yaygın olarak kullanmaya başladıkları zaman bu oran 1000 TL’ye çıkarılacak. Merkez Bankası net bir tarih vermedi ancak FAST sistemi yaygınlaştıkça ve tam manasıyla rayına oturduktan sonra 1000 TL’ye kadar para transferi yapabilmek mümkün olacak.

“FAST Sistemi, işlem limitlerinin daha yüksek seviyelere çıkarılması ve karekodlu ödemeler ile ödeme isteme gibi katma değerli yeni özelliklerin de yakın vadede eklenmesiyle, dijital ekonominin bir üst seviyeye taşınmasına önemli katkılar sağlayacaktır.”

FAST sistemi nasıl kullanılır?

FAST sistemi gördüğüm kadarıyla şu anda İş Bankası tarafından sorunsuz bir şekilde destekleniyor ve kullanılabiliyor. Az önce telefonumdaki İşCep uygulamasına anlık olarak bir bildirim geldi ve e-posta, telefon, T.C Kimlik No gibi bilgilerimi banka hesabımla eşleştirebilme imkanım olduğu belirtildi.

İşCep için şu adımları takip edebilirsiniz:

İşCep’i açın. Alt menüden “Para Aktar” düğmesine tıklayın. Gelen ekrandan FAST’ı seçin.

Bu arada tabii ki sistem sadece İş Bankası ile sınırlı değil. Merkez Bankası henüz bütün uyumlu bankaların listesini açıklamadı. Ancak kullandığınız bankacılık uygulamasındaki para transferi bölümüne göz atarak sistemin sizde aktifleşip aktifleşmediğini görebilirsiniz.