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IBAN derdini ortadan kaldıran FAST sistemi kullanıma açıldı
FAST sistemi, 8 Ocak 2021 itibarıyla resmi olarak vatandaşların kullanımına açıldı. Karşılıklı EFT işleminin mesai saatleri içerisinde yapılmasını zorunlu olmaktan çıkaran sistem aynı zamanda IBAN derdini de ortadan kaldırıyor. FAST sisteminin Türkiye İş Bankası başta olmak üzere popüler bir sürü banka tarafından desteklendiği belirtiliyor.
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Merkez Bankası bundan iki ay kadar önce FAST adlı yeni bir ödeme sistemi üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Tam olarak Fonların Anlık ve Sürekli Transferi adıyla anılan sistem sayesinde IBAN devri ortadan tamamen kalkıyor. Vatandaşlar birbirlerine para transferi yapacakları zaman artık IBAN numarasına ihtiyaç duymayacaklar. Bunun yerine vatandaşlar banka hesabını T.C Kimlik No, e-posta adresi veya telefon numarasıyla eşleştirecek ve para transferi yapılacağı zaman bu bilgileri kullanabilecekler.
FAST sisteminin hayatımıza getirdiği tek kolaylık elbette ki IBAN sorunsalının (0’lara boğulma sorunsalı) ortadan kalkması değil. FAST sayesinde artık şu EFT’lerin mesai saatinde yapılması şartı da ortadan kalkmış durumda. Normalde akşam saat 23:00’da birine EFT yaptığınız zaman, karşıdaki kişinin hesabına o işlem mesai saatleri çerçevesinde yansıyordu; yeni FAST’ı kullanarak yaptığınız işlemlerdeyse 7/24 istediğiniz saatte EFT yapabileceksiniz ve yaptığınız an işlem uygulamaya konulacak.
Şimdilik sadece 50 TL’ye kadar para gönderimi yapılabiliyor
FAST sistemi şimdilik yalnızca 50 TL’ye kadar para transferini destekliyor. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre vatandaşlar sistemi yaygın olarak kullanmaya başladıkları zaman bu oran 1000 TL’ye çıkarılacak. Merkez Bankası net bir tarih vermedi ancak FAST sistemi yaygınlaştıkça ve tam manasıyla rayına oturduktan sonra 1000 TL’ye kadar para transferi yapabilmek mümkün olacak.
“FAST Sistemi, işlem limitlerinin daha yüksek seviyelere çıkarılması ve karekodlu ödemeler ile ödeme isteme gibi katma değerli yeni özelliklerin de yakın vadede eklenmesiyle, dijital ekonominin bir üst seviyeye taşınmasına önemli katkılar sağlayacaktır.”
FAST sistemi nasıl kullanılır?
FAST sistemi gördüğüm kadarıyla şu anda İş Bankası tarafından sorunsuz bir şekilde destekleniyor ve kullanılabiliyor. Az önce telefonumdaki İşCep uygulamasına anlık olarak bir bildirim geldi ve e-posta, telefon, T.C Kimlik No gibi bilgilerimi banka hesabımla eşleştirebilme imkanım olduğu belirtildi.
İşCep için şu adımları takip edebilirsiniz:
- İşCep’i açın.
- Alt menüden “Para Aktar” düğmesine tıklayın.
- Gelen ekrandan FAST’ı seçin.
Bu arada tabii ki sistem sadece İş Bankası ile sınırlı değil. Merkez Bankası henüz bütün uyumlu bankaların listesini açıklamadı. Ancak kullandığınız bankacılık uygulamasındaki para transferi bölümüne göz atarak sistemin sizde aktifleşip aktifleşmediğini görebilirsiniz.
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TÜRKSAT 5B ne zaman, hangi roketle fırlatılacak? Bakan açıkladı
TÜRKSAT 5B uydusu ne zaman fırlatılacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, TÜRKSAT 5A uydusunun fırlatılması dolayısıyla bu gece gerçekleştirilen yayında TÜRKSAT 5B’nin fırlatılma tarihini açıkladı. Bakan Adil Karaismailoğlu aynı zamanda TÜRKSAT 5B uydusunun hangi şirket tarafından uzaya fırlatılacağının da bilgisini verdi.
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TÜRKSAT 5B ne zaman fırlatılacak? İşte cevabı
Türkiye’nin yeni nesil haberleşme ve iletişim uydusu TÜRKSAT 5A, 8 Ocak 2021 tarihinde TSİ 05:15’te SpaceX tarafından uzaya fırlatıldı. Falcon 9 Block 5 roketi tarafından 30 dakikalık kısa bir yolculuk neticesinde uzaya bırakılan uydumuz, 3-4 aylık yolculuğuna başladı. TÜRKSAT 5A uydusu yörüngesine oturur oturmaz hizmet vermeye başlayacak. TÜRKSAT 5A’ya ek olarak bir de kardeşi diyebileceğimiz TÜRKSAT 5B uydusu bulunuyor. 5B uydusunun da 2021 yılı içerisinde uzaya fırlatılması planlanıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu gece gerçekleştirilen canlı yayında “TÜRKSAT 5B uydusu ne zaman fırlatılacak?” sorusuyla ilgili açıklama yaptı. TÜRKSAT 5B’nin testlerinin hâlihazırda yapılmakta olduğunu söyleyen Adil Karaismailoğlu’nun açıklamasına göre TÜRKSAT 5B, Haziran 2021’de uzaya fırlatılacak. Böylelikle Türkiye, 2021 yılı içerisinde toplam 2 adet haberleşme ve iletişim uydusunu uzaya göndermiş olacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı aynı zamanda TÜRKSAT 5B’yi uzaya fırlatacak olan şirketin hangisi olduğunu da söyledi. Bakan Karaismailoğlu yaptığı açıklamada TÜRKSAT5B uydusunun da SpaceX şirketi tarafından uzaya fırlatılacağını ifade etti. Karaismailoğlu spesifik olarak SpaceX’in hangi roketinin kullanılacağına dair bilgi vermedi; ama çok büyük ihtimalle TÜRKSAT 5A’yı da fırlatan Falcon 9 Block 5 roketi TÜRKSAT 5B’yi fırlatan roket olacak.
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TÜRKSAT 5B’nin fırlatılmasından sonra, Türkiye’nin uzayda 5 tane haberleşme uydusu olacak
TÜRKSAT 5B, Haziran 2021’de bir aksilik olmazsa SpaceX tarafından uzaya fırlatılacak. Bu fırlatılma işlemi gerçekleştikten sonra 5B uzaydaki yörüngesine oturmak üzere kendi yolculuğuna çıkmaya başlayacak. TÜRKSAT 5B’nin hizmet vermeye başlamasından sonra, Türkiye’nin uzayda toplam 5 tane haberleşme ve iletişim uydusu olacak. 2022’de uzaya fırlatılması planlanan TÜRKSAT 6A uydusu ise, bu rakamı 6’ya çıkaracak.
Şimdilik gözlerimiz fal taşı gibi açılmış TÜRKSAT 5A’nın 3-4 aylık yolculuğunu tamamlamasını ve bir an önce hizmet vermeye başlamasını bekliyoruz. 5A uydusu; Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz’i kapsayarak üç kıtaya hizmet verecek.
TÜRKSAT 5A’nın fırlatılma anı
Aksesuar
Meizu Pop Pro tanıtım tarihi belli oldu!
Meizu Pop Pro kulaklığının tanıtım tarihi kesinleşti. Gerçek kablosuz kulaklık 11 Ocak tarihinde kullanıcılarının beğenisine sunulacak.
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Meizu Pop Pro aktif gürültü engelleyici özelliğe sahip olacak!
Gerçek kablosuz kulaklık piyasasında hareketlilik sürüyor. Hemen hemen her akıllı telefon üreticisinin ekosistem vaadiyle ürün çıkarttığı piyasaya yeni modeller eklenmeye devam ediyor. Firma tarihinde ilk kez aktif gürültü engelleyici teknolojisini kullanacak olan Meizu, kulaklık için geri sayıma geçti. Pop Pro ismiyle piyasaya çıkacak olan modelin tanıtım tarihi de öğrenildi. Weibo üzerinden paylaşım yapan akıllı telefon üreticisi, yeni nesil gerçek kablosuz kulaklıkların 11 Ocak tarihinde tanıtılacağını takipçileri ile paylaştı.
Her markadan ürünlerin yer aldığı sizler için oluşturduğumuz gerçek kablosuz kulaklık listelerimize, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz.
Aktif gürültü engelleme sistemini ilke kez kullanıcılarına sunacak olan firma, tasarım olarak ilk çıkarttıkları Pop modelinin biraz daha küçük bir versiyonu ile kullanıcılarını karşılayacak. Kutu tasarımı daha önceden sızdırılan gerçek kablosuz kulaklık, silikonlu yapısı ile kullanıcılarını karşılayacak. Şarj yetenekleri ve pil performansı konusunda henüz herhangi bir bilginin ortaya çıkmadığı cihaz, USB-C girişine sahip olacak. Ayrıca kutu üzerinde batarya durumunu gösteren bir LED olacağı da öğrenilen kulaklıklar ile ilgili detaylı bilgiyi tanıtım günü öğrenme fırsatı yakalayacağız. Bakalım Çinli teknoloji devi yeni nesil gerçek kablosuz kulaklığı ile piyasada önemli bir yer elde etmeyi başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Haber
280 TL’lik Star Wars Battlefront II oyunu ücretsiz oluyor!
Star Wars Battlefront II: Celebration Edition, önümüzdeki hafta Epic Games tarafından ücretsiz bir şekilde indirmeye sunulacak. Normalde fiyatı 280 Türk Lirası olan oyunu pahalılığı sebebiyle alamayanlardansanız, önümüzdeki hafta gözünüzü dört açın ve Epic Games’i takipte kalın.
İlginizi çekebilir: Jurassic World Evolution, Epic Games Store’da ücretsiz
Epic Games ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Şimdiye kadar Torchlight 2, Jurassic World Evolution gibi popüler oyunları ücretsiz olarak dağıtan Epic, önümüzdeki hafta 280 TL’lik bir oyunu daha ücretsiz dağıtacak. Oyun severler arasında çok popüler olan Star Wars Battlefront II: Celebration Edition ücretsiz olarak önümüzdeki hafta indirilebilecek. Tam zamanın ise 14 Ocak 2021, saat 19:00 olduğunu ekleyelim.
Türkiye’de 280 TL’ye satılan oyun, 14-21 Ocak 2021 tarihleri arasında ücretsiz olarak indirmeye sunulacak. Epic Games oyunu ücretsiz olarak dağıtmaya başlar başlamaz haberlerimizde Star Wars BattlefrontII: Celebration Edition oyununu ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi detaylı bir şekilde anlatacağız. Bu arada oyun hesabınıza eklendikten sonra tamamıyla sizin olacak. Yani deneme sürümü veya herhangi bir şekilde sınırlı süreyle hesabınıza tanımlı olmayacak, oyunu hesabınıza eklediğiniz zaman ömür boyu orada kalacak.
Star Wars Battlefront II: Celebration Edition sistem gereksinimleri
Minimum
- İşletim sistemi: 64-bit Windows 7 SP1/Windows 8.1/Windows 10
- İşlemci: AMD FX 6350 / Intel Core i5 6600K
- Bellek: 8 GB
- Depolama: 60 GB
- DirectX sürümü: 11
- Ekran kartı: AMD Radeon™ HD 7850 2 GB / NVIDIA GeForce® GTX 660 2 GB
Önerilen
- İşletim sistemi: 64-bit Windows 10 veya daha yenisi
- İşlemci: AMD FX 8350 Wraith / Intel Core i7 6700 veya eşdeğeri
- Bellek: 16 GB
- Depolama: 60 GB
- DirectX sürümü: 11
- Ekran kartı: AMD Radeon™ RX 480 4 GB / NVIDIA GeForce® GTX 1060 3 GB
Star Wars Battlefront II: CelebrationEdition desteklenen diller: Seslendirme: İngilizce, İtalyanca, İspanyolca – İspanya, Fransızca, Almanca, Lehçe, Brezilya Portekizcesi, İspanyolca – Latin Amerika | Metin: İngilizce, İtalyanca, İspanyolca – İspanya, Japonca, Geleneksel Çince, Fransızca, Almanca, Lehçe, Brezilya Portekizcesi, Rusça, İspanyolca – Latin Amerika
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Tunç
8 Ocak 2021 at 14:56
Garanti Finans İş Akbank gibi bankalar kolay adres tanımlaması diye Aralık ayından beri bilgileri istiyorlar. Peki ben TC numaramı tüm bankalara tanımlarsam parayı gönderen hangi bankadaki hangi hesabıma gönderecek acaba?