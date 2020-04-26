TUF Gaming VG279QM ile içerisinde yer alan Fast IPS teknolojisinin ve ürünün detaylarını bu videoda aktarıyoruz. Artık yüksek hız için TN panellere ihtiyacınız yok!

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Günümüzde rekabetçi oyuncular için önemli olan iki detay var. Bunlardan biri tepki süresi diğeri ise tazeleme hızı. Yüksek hertz ve düşük milisaniye istendiğinde ise elimizde sadece TN paneller olurdu. Yani kaliteli görüntü içi VA, hız için TN. IPS ise ikisinin ortasında yer alırken maalesef yüksek hertz verdiği zaman 1 ms GTG veremiyordu. Ancak gerçekten en yeni monitör teknolojilerini ilk sunan marka olma noktasında rakipsiz olan ASUS, şimdi de TUF GAMING VG279QM ile işi başka bir boyuta taşıyor.

IPS panelde 280 Hz tazeleme hızı ve 1 ms GTG tepkime süresiyle piyasanın en iyi e-spor monitörlerinden biri olmayı başarıyor. Tamamıyla rekabetçi, profesyonel oyuncuların dikkatini çekecek olan bu monitör. Fast IPS teknolojisiyle fark yaratacak.

ASUS Fast IPS teknolojisi, geleneksel IPS panellere göre 4 kat daha çabuk açılıp kapanabilen likit kristal bileşenlerden yararlanarak tepki süresini azaltıyor. 1 ms griden griye tepki süresiyle hareket bulanıklığı neredeyse tamamen ortadan kalkıyor. Ayrıca hareket bulanıklığını da neredeyse ortadan kaldıran ELMB Sync teknolojiside içeriyor. Bu da MPRT dediğimiz oranı da 1 ms’e çekiyor.

Asus TUF Gaming VG279QM özellikleri

Teknik özelliklerine baktığımızda 27 inçlik Fast IPS panel kullanan TUF Gaming VG279QM, IPS panelin artısı ile 178 derecelik geniş görüş açısı sunuyor. %95 oranında sRGB desteği, 1000:1 kontrast oranı gibi detayları da dikkat çekiyor. Adaptive Sync desteği sayesinde Radeon FreeSync ile kullanılabilen VG279QM, Nvidia G-Sync desteğini de bünyesinde barındırıyor.

Ayrıca Display HDR 400 ile HDR içerikler ve HDR destekli oyunlarda da gönül rahatlığı ile kullanılabilir. Bağlantı tarafında 2 adet HDMI 2.0 ve 1 adet DP 1.2 dikkat çekmekte. Ayrıca her ne kadar yetersiz seviyede olsa da üzerindeki 2 adet stereo 2W hoparlör konumlandırması da bir artısı.

Genel olarak baktığımızda Asus TUF Gaming VG279QM Full HD ekranında yüksek tazeleme hızı ve düşük gecikmesi ile göz dolduruyor. ELMB Sync sayesinde de hareket bulanıklığı da en aza indirilmiş.