Donanım
IPS ekranda 280 Hz ve 1ms GTG veren Fast IPS teknolojisi nedir? | TUF Gaming VG279QM
TUF Gaming VG279QM ile içerisinde yer alan Fast IPS teknolojisinin ve ürünün detaylarını bu videoda aktarıyoruz. Artık yüksek hız için TN panellere ihtiyacınız yok!
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Günümüzde rekabetçi oyuncular için önemli olan iki detay var. Bunlardan biri tepki süresi diğeri ise tazeleme hızı. Yüksek hertz ve düşük milisaniye istendiğinde ise elimizde sadece TN paneller olurdu. Yani kaliteli görüntü içi VA, hız için TN. IPS ise ikisinin ortasında yer alırken maalesef yüksek hertz verdiği zaman 1 ms GTG veremiyordu. Ancak gerçekten en yeni monitör teknolojilerini ilk sunan marka olma noktasında rakipsiz olan ASUS, şimdi de TUF GAMING VG279QM ile işi başka bir boyuta taşıyor.
IPS panelde 280 Hz tazeleme hızı ve 1 ms GTG tepkime süresiyle piyasanın en iyi e-spor monitörlerinden biri olmayı başarıyor. Tamamıyla rekabetçi, profesyonel oyuncuların dikkatini çekecek olan bu monitör. Fast IPS teknolojisiyle fark yaratacak.
ASUS Fast IPS teknolojisi, geleneksel IPS panellere göre 4 kat daha çabuk açılıp kapanabilen likit kristal bileşenlerden yararlanarak tepki süresini azaltıyor. 1 ms griden griye tepki süresiyle hareket bulanıklığı neredeyse tamamen ortadan kalkıyor. Ayrıca hareket bulanıklığını da neredeyse ortadan kaldıran ELMB Sync teknolojiside içeriyor. Bu da MPRT dediğimiz oranı da 1 ms’e çekiyor.
Asus TUF Gaming VG279QM özellikleri
Teknik özelliklerine baktığımızda 27 inçlik Fast IPS panel kullanan TUF Gaming VG279QM, IPS panelin artısı ile 178 derecelik geniş görüş açısı sunuyor. %95 oranında sRGB desteği, 1000:1 kontrast oranı gibi detayları da dikkat çekiyor. Adaptive Sync desteği sayesinde Radeon FreeSync ile kullanılabilen VG279QM, Nvidia G-Sync desteğini de bünyesinde barındırıyor.
Ayrıca Display HDR 400 ile HDR içerikler ve HDR destekli oyunlarda da gönül rahatlığı ile kullanılabilir. Bağlantı tarafında 2 adet HDMI 2.0 ve 1 adet DP 1.2 dikkat çekmekte. Ayrıca her ne kadar yetersiz seviyede olsa da üzerindeki 2 adet stereo 2W hoparlör konumlandırması da bir artısı.
Genel olarak baktığımızda Asus TUF Gaming VG279QM Full HD ekranında yüksek tazeleme hızı ve düşük gecikmesi ile göz dolduruyor. ELMB Sync sayesinde de hareket bulanıklığı da en aza indirilmiş.
Donanım
Gelecekten gelen router! Wi-Fi 6 destekli TP-Link Archer AX50
TP-Link Archer AX50 inceleme videomuzda, Wi-Fi 6 desteğiyle öne çıkan router modelini inceliyoruz. Bakalım cihaz bizlere neler sunuyor?
TP-Link Archer AX50 tasarımı
Ağ ürünleri genellikle sıkıcı tasarımla karşımıza çıkar. Ancak TP-Link Archer CX50 modeli, özellikle gövdesindeki X’i andıran yapısıyla farklı ve modern görünmeyi başarmış bir ürün. Cihazın giriş çıkış noktalarında 1x GIGABIT WAN, 4x GIGABIT LAN, 1x Tip-A formunda USB 3.0 ve WPS ile güç tuşu gibi tuşlar yer alıyor.
Modelin kurulumu için şirketin Tether isimli uygulamasını kullanııyoruz. Hem iOS hem de Android’de yer alan bu uygulama ile, yaklaşık 5 dakikada kurulum mümkün. Tek yapmanız gereken WAN portu üzerinden modem bağlantısını sağlamak ve uygulama ile bağlantıyı gerçekleştirmek.
Cihazın üzerinde Wi-Fi ve diğer işlevlerin bilgilendirme LED’leriyle beraber, 4 adet beamforming teknolojisini destekleyen dahili anten bulunuyor. Beamforming teknolojisi sayesinde, bu teknolojiye sahip olmayan cihazlara göre çok daha uzun mesafelerde Wi-Fi ağını iletebiliyorsunuz.
Wi-Fi 6 veya bir başka değişle 802.11ax neler sunuyor?
– OFDMA teknolojisi sayesinde 802.11ac’ye göre 4x daha yüksek kapasite yani 256 cihaza kadar stabil bağlantı desteği
– Kablosuz bağlantıda gecikme süresini önemli derecede düşürüyor bu da özellikle kablosuz bağlantı ile oyun oynayan veya farklı ihtiyaçlar duyan kullanıcılar için oldukça önemli
– 5 GHz’de 2402 Mbps ve 2,4 GHz bandında 574 Mpbs hız sunuyor
Tether uygulaması
– Bağlı olan kullanıcıları, kablolu ve kablosuz ağ durumunu görebiliyorsunuz
– Misafir ağı, çalışma modu (router veya Ap) kablosuz ağ ayarları gibi ayarları yapabiliyorsunuz.
– HomeCare – Dahili antivirüs + ebeveyn kontrolü + QoS ( Gerektiğinde daha hızlı performans için cihazlara ve uygulamalara öncelik verin)
Donanım
Yüksek FPS arayanlara: Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 8G
1440p ve Full HD oyunculuk için kusursuz bir ekran kartı olan Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 8G incelemesiyle karşınızdayız.
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Gigabyte’ın en iyi ve en güncel ekran kartlarından biri olan RX 5700 XT, 4K’da da birçok oyunda sorunsuz bir deneyim sağlıyor. Gigabyte tarafından yapılan hız aşırtma ile 1905 MHz’e kadar çıkabilen Radeon RX 5700 XT Gaming OC 8G, herhangi bir oyunda yüksek fps değerlerini sunmayı başarıyor. Detaylarını videoda görebilirsiniz, iyi seyirler…
Anakart
TRX40 nedir? Neler sunuyor? | ROG Strix TRX40-E Gaming
AMD’nin genel son kullanıcı kitlesinden ziyade profesyonel kullanma yönelik geliştirdiği Threadripper işlemci ailesi 3. nesli ile yenilendi. PCIe 4.0 başta olmak üzere birçok yeniliği de kazanan bu yeni nesil sTRX4 soketi ve TRX40 platformuna geçiş yaptı. Biz de bu yazımızda ROG Strix TRX40-E Gaming anakartı ile TRX40 platformunun detaylarına bakıyoruz.
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Nedir bu Threadripper ?
Threadripper ailesinin AMD kanadı tarafından geliştirilen, Intel tarafında Xeon işlemcilere rakip konumlandırılacak fazlasıyla çekirdek barındıran işlemciler olduğunu belirtebiliriz. Yani bireysel kullanımdan ziyade work station olarak bilinen iş istasyonları ve sunucular için geliştirilmiş devasa bir işlemcidir Threadripper.
Render, 3B modelleme, oyun gelliştirme gibi profesyonel alanlarda kullanılabilen bir aile olan Ryzen Threadripper, 64 çekirdek ve 128 izlek gibi oldukça üst seviyelere de çıkmayı başarıyor. 88 adet PCIe 4.0 hattına destek verebilen ECC destekli 4 kanal DDR4 gibi avantajları da mevcut.
3. nesil ile beraber 24 çekirdekli 3960X, 32 çekirdekli 3970X ve 64 çekirdekli 3990X işlemcileriyle güçlenen AMD Ryzen Threadripper, rahat ve sorunsuz çalışabilmek adına da TRX40 platformunu kullanan anakartlara ihtiyaç duyuyor. Biz bu yazımızda ise ASUS’un ROG Strix TRX40-E Gaming anakartına göz atacağız.
ROG Strix TRX40-E Gaming
ASUS’un sTRX4 soketi için geliştirdiği 6 farklı anakart modellerinin üst seviye olanlarından biri haline gelen ROG Strix TRX40-E Gaming, oldukça dikkat çekici ve afilli bir tasarıma sahip.
İlk dikkat çeken detaylardan biri olan bellekler noktasında dört kanallı bellek kontrolcüsü yer alan kartta sekiz yuvada toplamda 256 GB’a ve 4666 MHz’e kadar DDR4 bellek kullanılabiliyor. 3 M.2 bağlantı noktasına sahip olan ROG Strix TRX40-E Gaming’de PCIe 4.0 x4 destekli 3 farkı 5 GB/sn okuma ve yazma değerleri sunan depolama birimleri kullanılabilir. Ayrıca kartta 8 adet SATA 6Gb/s bağlantı da bulunmakta.
Panel ve bağlantı noktalarıyla beraber toplamda 13 adet USB 3.2 Gen 2, 8 adet de USB 2.0 bağlantı desteği yer almakta. Anakart bağlantı tarafında da oldukça iddialı. Bluetooth 5.0 desteği ve 2.5G Ethernet ve yeni nesil Intel Wi-Fi 6 (802.11ax) ile donatılmış.
Ses tarafında da zirveye göz diken anakartta SupremeFX ses teknolojisi bulunuyor. S1220 kodek kullanan SupremeFX, nötr ve detaylı bir ses imzası için düz bir frekans tepkisi sağlamak için üretildi. Ayrıca ön panel çıkışı, çift op amfi ile donatılmış.
Son olarak güç ve soğutma tarafına baktığımızda ise ProCool II soketler ile daha dayanıklı CPU güç bağlantısı vadeden ROG Strix TRX40-E Gaming, Digi+ VRM ie donatılmış. 16 faz güç desteğiyle yüksek güç gerektiren işlemler ve hız aşırtmada işlemciye tam destek sağlamayı başarıyor.
Soğutma kanadında mosfetler, bobinler, M.2 blokları, yonga seti bloğu yer alıyor. Birçok noktasında yer alan termal pedler sayesinde tam bir koruma ve soğuma desteği sunuyor. Böylece yüksek çalışma gerçekleştiren bileşenlerin serin kalmasında da öncü rol oynuyorlar.
Sonuç olarak ROG Strix TRX40-E Gaming, başta profesyonel ve iş istasyonları kullanımlarında aynı zamanda oyun meraklısı olan profesyonel kullanıcıların oldukça hoşuna gidebileceği bir tasarım ve özellik anlayışı ile gelmiş.