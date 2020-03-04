İnceleme
Hz ve MS nedir? Monitörde tazeleme hızı ve tepki süresi neden önemli? | TUF Gaming VG27BQ
Monitör dünyasında tazeleme hızı ve tepki süresi neden önemli? Hz ve ms değerleri neyi gösteriyor? Bu videoda 165 Hz 0,4 ms değerlerine sahip olan TUF Gaming VG27BQ eşliğinde açıklıyoruz.
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Tazeleme hızı nedir Hz ne demektir?
Tazeleme hızı monitörlerin 1 saniye içerisinde gösterebildiği kare sayısına verilen addır. Hz ise belirtilen değeri gösterir. Yani 60 Hz monitör saniyede 60 kare görüntü sunabilirken, 240 Hz monitör ise saniyede 240 kare gösterim sunabilir.
Tepki süresi ve ms nedir?
Tepki süresi monitörde yer alan piksellerin yanma süresi olarak belirtilebilir. Süre ise milisaniye, yani ms olarak ifade edilir. Oyun dünyasında 5 ms ve daha az süreli tepki süresine sahip monitörler tercih edilir. Ne kadar az o kadar iyi.
60 Hz monitörde 160 fps almak mümkün mü?
Evet. FPS, saniyedeki kare sayısı ekran kartının bir saniyede üretebildiği kare sayısını gösterir. 60 Hz tazeleme hızı sunan monitörde 160 fps değer veren bir oyunu oynamak mümkündür fakat ekran kartı saniyede 160 kareyi monitöre gönderirken monitör sadece 60 adet gösterdiği için kırılmalar meydana gelir. Bu da görüntünün düzgün olmamasını sağlar.
Bunu engellemek adına V-Sync, G-Sync ve FreeSync özellikleri devreye girer. V-Sync oyunda belirlenen maksimum kare sayısına oyunu sabitleyerek yırtılmaların ve bozulmaların olmadığı bir görüntü sunar.
G-Sync ve FreeSync ise ekran kartı ve destekleyen monitörler arasında ekran kartından gelen kare sayısını monitöre eşitleyerek hem akıcı, hem bulanıklık ve kırılmaların olmadığı sağlıklı görüntüyü sunar.
TUF Gaming VG27BQ
TUF Gaming VG27BQ modeli ise 2K (2560 x 144 piksel) çözünürlükte hız aşırtma ile 165 Hz tazeleme hızı 0,4 ms değerleri sunabilen özel bir monitör olarak dikkat çekiyor.
G-Sync uyumlu olan VG27BQ, ASUS Çok Düşük Hareket Bulanıklığı Senkronizasyonu (ELMB SYNC) desteğiyle bulanıklıkları da ortadan kaldırarak size sadece oyun keyfi sürmeyi vadediyor.
Artı bir özelliği olarak HDR desteğine de sahip olan monitörde, destekleyen oyunlarda çok daha zengin renklerin olduğu canlı bir görüntü yakayalayabilirsiniz.
Aksesuar
QCY T5 inceleme: Uygun fiyatıyla alınır mı?
QCY T5 inceleme videomuzda, uygun fiyatlı tam kablosuz kulaklık seçeneklerinden biri olan modele yakından bakıyoruz. Bakalım fiyatı ve özellikleriyle ürün bizlere neler sunuyor?
Bu incelemeyi gerçekleştirmemiz için bize ürünü gönderen izleyenimiz Selahattin Şekerci’ye çok teşekkür ederiz.
QCY T5 inceleme
Ürünün fiyatına baktığımızda Türkiye’de satan yerler ortalama 180 TL civarına, yurtdışında ise 130 TL’den 180 TL’ye kadar değişen fiyatlar görüyoruz. Modeli satın aldığınızda şarj kutusu, kablo ve farklı boyutlarda kulaklık silikonu kutudan çıkıyor.
Tasarım noktasında aşağıya doğru uzayan bir tasarımda olmasına rağmen kulaklık silikonuna sahip olduğu için kulakta konforlu durduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Üzerinde her ne kadar dokunmatik panel olsa da, bu panelin hassasiyetini ve çalışma kararlılığını pek beğenmedik. Ayrıca müzik dinlerken son ses seviyesinde bir nebze de olsa sesin dışarıya iletildiğini belirtelim.
Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanan QCY T5 modelinde IPX4 su sıçramalarına karşı dayanıklılık sertifikası yer alıyor. Yaptığımız testlerde video ve oyunlarda gecikme çok çok az, Çin kaynaklı uygun fiyatlı tam kablosuz kulaklıklarda benim gördüğüz en başarılılarından bir tanesi diyebiliriz.
Ses performansı konusunda ise fiyatına oranla makul bir performans görsek de, sesin biraz mekanik olduğunu ve bass seslerin pek duyulmadığını söylememiz gerekiyor. Ancak ses seviyesi anlamında kullanıcıları tatmin edecek seviyelere çıktığını da söylemek gerek. Son olarak kulaklıkların kendisinde 40 mAh, kutuda ise 380 mAh kapasiteli bir pil yer alıyor. Bu değerlerle tek şarjda 5 saate kadar, kutuyla birlikte toplamda 25 saate kadar bir pil ömrü sunuluyor.
İnceleme
Fiyat performansı nasıl? Philips PH805 inceleme (VIDEO)
Philips PH805 inceleme videomuzda, üst segmentte yer alan ve aktif gürültü engelleme ile 30 saatlik pil ömrü ile öne çıkan kulaklığa yakından bakıyoruz.
Philips PH805 inceleme
Philips PH805 modelinin daha önce kutu içeriğine yakından baktığımız bir video yayınlamıştık. O nedenle inceleme videomuza dilerseniz ürünün tasarımı ile başlayalım. Bir tek siyah rengi bulunan modelin iç iskeletinde dayanıklı olması adına metal malzeme, dış yüzeyinde ise genel olarak plasik malzeme kullanıyor. Katlanabilir yapısı sayesinde kutu içeriğinden çıkan taşıma çantasına kolayca sığıyor. Kulaklığın üzerinde yer alan giriş sayesinde, isterseniz yine kutu içeriğinden çıkan kablo yardımıyla ürünün kablolu olarak da kullanma imkanına sahipsiniz. Ayrıca kulaklığın üzerinde şarj için microUSB bağlantı yuvasının olduğunu görüyoruz. Burada daha yeni nesil Tip-C kullanılsaydı biraz daha iyi olurdu.
Kulaklık, kulağınızı tamamen içine alan bir tasarım anlayışına sahip. Hem kulaklık pedleri, hem de üst bölümde başınızı destekleyen yumuşak yastık sayesinde, uzun süreli kullanımlarda bile bir rahatsızlık hissetmedik. Kulaklığın tasarımı oldukça konforlu.
Kontroller nasıl?
Ürünü kullanırken ihtiyaç duyduğunuz kontrolleri sağ ve sol tarafta yer alan dokunmatik paneller üzerinden gerçekleştiriyoruz. Farklı ürün videolarında da söylediğim gibi ben normalde dokunmatik yüzey kontrollerini pek sevmem. Ancak Philips PH805 modelinde yer verilen dokunmatik panellerin hassasiyeti o kadar iyi ve sorunsuz çalışıyor ki, ürünü kullanırken “keşke fiziksel tuşlar olsaydı” demedim. Sağ yüzeye bir kere dokunarak üç farklı mod arasında geçiş yapıyoruz: Aktif gürültü engelleyici kapalı, açık ve ortam sesi. Ortam sesini açtığınızda, müzik biraz daha geri plana atılarak etrafınızdaki sesleri duymanız sağlanıyor. Bu özelliği yolda yürürken ve otomobiller gibi duymanız gereken şeyler olduğunda kullanıyorsunuz. Zira aktif gürültü engelleyici özelliği açıkken, müzik çalmasa bile ortam sesi yaklaşık %90 oranında kesildiği için, korna gibi sesleri duymamanız tehlikeli olabilir. Ya da havalanında, anonsları duymak isteyeceğiniz için ortam sesi özelliğinden faydalanabilirsiniz. Bu arada kulaklıkla son ses seviyesinde bile müzik dinleseniz, yanınızdaki insanlar ne dinlediğinizi duymuyor. İnsanları rahatsız etmekten her zaman kaçınan biri olarak bu benim için çok önemli bir detay.
Hazır sözünü etmişken biraz aktif gürültü engelleyici özelliği ile ilgili de yorumlarımı paylaşmak istiyorum. Söylediğim gibi bu özelliği aktif ettiğinizde ortam sesini çok büyük oranda kesiyorsunuz. Zaten üzerine bir de müzik açarsanız, dışarıyla bağlantınız tamamen kopuyor. Ancak karşılaştırma yapmamız gerekirse, fiyat olarak 2000 TL’nin üzerine çıktığımızda, müzik açık değilken biraz daha başarılı bir aktif gürültü engelleme sunan modeller olduğunu söyleyebiliriz. Yine de Philips PH805’in sunduğu özellikleri ve fiyatını düşündüğümüzde, bu anlamda tam bir fiyat performans telefonu olduğu su götürmez bir gerçek.
Ses performansı ve batarya
Gelelim, tabii ki bir kulaklığın en önemli konusu olan ses performansına. Bluetooth 5.0 aracılığı ile kablosuz bir bağlantı sunan model, 40 mm boyutlu sürücüleri ve yüksek çözünürlüklü ses desteğiyle üst segmentte yer alan bir kulaklık. Yeni bir kulaklık test ettiğimde ilk dikkat ettiğim konu ses şiddeti oluyor. Zira genelde yüksek sesle müzik dinlemeyi sevdiğimden, benim beklentime göre biraz kısık kalan kulaklıkları sevmiyorum. Neyse ki Philips PH805’in ses seviyesi benim tatmin etmeyi başardı. Ses performansı konusunda ise ürünü kullanmaya başladığımda beni şaşırtan noktası bass performansı oldu. Zira dinlediğiniz şarkıda bass’ların ön plana çıktığı noktalarda, eğer en yüksek ses seviyesiyle dinliyorsanız fiziksel olarak kulağınızda titreşimleri çok net hissedebiliyorsunuz.
Son yıllarda rapten metale, hatta trip-hop’a kadar tür olarak karman çorman bir oynatma listesine sahip olmama karşın, her türde Philips PH805 modelinin ses performansından memnun kaldım diyebilirim. Son olarak bahsetmemiz gereken konu pil. Zira Philios PH805 modeli, tek şarjda 30 saatlik bir pil ömrü sunuyor. Bu da günde 2 saat müzik dinleyen birinin, 15 gün boyunca kulaklığı şarj etmeye ihtiyaç duymayacağı anlamına geliyor. Şarj konusunda ise 5 dakika şarj ile 2 saat oynatma süresi elde edebiliyorsunuz.
İnceleme
Buzdolabında yeni teknolojiler neler? LG’nin çözümlerine baktık!
Hayatımızda önemli bir yer olan buzdolapları, tabii ki her üründe olduğu gibi teknolojiyle birlikte gelişiyor ve değişiyor. Peki günümüzün yeni buzdolaplarında, insanların hayatını kolaylaştırmak için hangi teknolojiler kullanılıyor? Bu videomuzda, LG’nin modellerinde yer alan teknolojilere yakından baktık.
LG buzdolaplarında yer alan özellikler neler?
Geleneksel buzdolaplarında, arka bölümdeki yiyeceklerin çok soğuk, ön kısımdaki içeceklerin ise ılık olması ile karşılaşabiliyoruz. LG Door cooking teknolojisi ise, buzdolabının her noktasını aynı oranda soğutarak sıcaklık farkını en aza indiriyor ve hem yiyeceklerini hem içecekleriniz aynı oranda soğuk tutuluyor. Eşit soğutma aynı zamanda sebze ve meyvelerinizin daha uzun süre taze kalmasını sağlıyor.
Kimi zaman marketten bir içecek alıyoruz ve bunun çok hızlı bir şekilde soğutukmasını istiyoruz. Burada LG’nin kapı soğutma çözümü sayesinde geleneksel soğutma çözümlerine oranla %35 daha hızlı bir soğutma sağlanıyor.
4 kişilik bir aile günde ortalama 66 kez buzdolabının kapağını açıyor. Bu da doğal olarak ısı kaybına yol açıyor. LG’nin bu konudaki kapıdan kapıya özelliği ise buzdolabının tümünü açmanıza gerek olmadan istediğinize ulaşma imkanı veriyor ve böylece sıcaklık kaybını önlüyor.
Buzlukta duran balık ve et gibi ürünler için hepimiz bir buz çözme derdi ile karşı karşıyayız. Ancak yeni nesil LG buzdolabında yer alan 0 derece bölgesi, etinizi veya balığınızı ideal sıcaklıkta tutarak buz çözmenize gerek kalmadan hemen pişirebilmenize olanak tanıyor. Bunun için tek yapmanız gereken o akşam pişireceğiniz balığınızı veya etinizi, buzluktan çıkararak 0 derece bölgesine yerleştirmeniz. Akşam eve geldiğinizde, yiyeceğinizin çözülmesini beklemeden hemen pişirmeye başlayabilirsiniz.
Bir otomobil için motor ne kadar önemliyse bozdolabı için de kompresör o kadar önemli bir bileşen. LG burada 20 yıl ömürlü ve %25 oranında daha az gürültü sunan çözümüyle öne çıkıyor.