Oyun
Far Cry 6 Resmi Fragmanı Yayınlandı!
Popüler oyun serisi Far Cry’ın yeni oyunu Far Cry 6‘nın resmi fragmanı yayınlandı. İşte Far Cry 6 hikayesini barındıran resmi fragman!
Ubisoft tarafından geliştirilen Far Cry serisi oyun piyasasında 10 yılı aşkın bir süredir mevcut. Her yeni oyun ile oyuncuları heyecanlandıran Ubisoft, şimdi Far Cry 6 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Son oyunun olan Far Cry 5’i 2018 yılında oyuncuların karşısına sunan Ubisoft, 3 yıl aradan sonra yeni oyunu ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
Serinin devamı olan Far Cry 6 bir süredir beklenilen bir oyundu. Oyun geliştiricisi Ubisoft oyuncuları daha fazla bekletmemek adına bu sene oyunu yayınlamaya karar verdi. Hatta oyunun resmi fragmanı bile yayımlandı. İşte Far Cry 6 resmi fragmanı!
İlginizi Çekebilir: Battlefield 5 Hafta Sonuna Özel Steam’de Ücretsiz Oldu!
Far Cry 6 Resmi Fragman!
Oyunun açıklamalarına göre Dani Rojas olarak rejimi devirip ülkeyi özgürlüğe kavuşturmaya çalıştığımız oyunda, ormanda, sahilde ve şehrin içinde Anton’un askerlerine karşı savaşacağız. Bugüne kadarki en geniş Far Cry dünyasında geçecek olan Far Cry 6, rejimi yerle bir etmek için el yapımı silah ve araçlar kullanmamızı isteyecek. Yani Far Cry 6’da eldeki imkanlarla rejim askerlerine ciddi bir savaş açacağız. Far Cry 6‘nın resmi kısa açıklaması ise şöyle:
“Zamanın adeta geçmişte takılıp kaldığı tropikal bir cennete, Yara’ya hoş geldin. Yara diktatörü Anton Castillo, en az kendi kadar acımasız oğlu Diego ile birlikte, ülkeyi geçmişin parlak günlerine geri döndürme iddiasıyla demir yumrukla yönetiyor ve hiçbir zorbalıktan kaçınmıyor. Bu kanlı rejime karşı devrimci bir mücadele de ateşleniyor.”
Far Cry 6‘nın hikayesini içerisinde barındıran fragman gerçekten heyecan verici duruyor. Oyunun açıklamaları ise oyuncuları Far Cry 6‘ya sürüklüyor diyebiliriz.
Far Cry 6, 7 Ekim 2021 tarihinde Xbox Series X, Xbox One, PlatStation 4, PlayStation 5, PC ve Stadia için çıkış yapacak. Ancak bu tarihe kadar oyunun ön sipariş ile satıldığını da belirtmemizde fayda var. Oyun şu anda Epic Games üzerinde PC kullanıcıları için 269 TL fiyat etiketine sahip. Siz de Far Cry 6’yı ilk oynayanlardan birisi olmak istiyorsanız belirttiğimiz platformlardan oyunu ön sipariş etmeyi unutmayın.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Oyun
Battlefield 5 Hafta Sonuna Özel Steam’de Ücretsiz Oldu!
EA tarafından geliştirilen Battlefield 5, hafta sonuna özel Steam’de ücretsiz oynanabilir oldu. Steam’de Battlefield 5‘i deneme şansını kaçırmayın!
2018 yılında EA tarafından piyasaya sürülen Battlefield 5, bu hafta sonuna özel Steam‘de ücretsiz oynanılabilir hale geldi. Battlefield 5‘i deneme şansını kullanıcılara sunan Steam, özel bir indirim yapmayı da unutmadı. Gelin haberimizin detaylarına bakalım.
İlginizi Çekebilir: Huawei Matebook B3, B5 ve B7 Tanıtıldı!
İçindekiler
Battlefield 5 Steam’de ücretsiz oynanılabilir!
Popüler oyun platformu Steam, EA DICE tarafından geliştirilen bir oyun olan Battlefield 5‘i bu hafta sonuna özel ücretsiz oynanabilir hale getirdi. Şu anda Steam üzerinden ücretsiz olarak ulaşılabilir olan Battlefield 5, sınırlı bir süre boyunca ücretsiz olarak oynanabilecek.
29 Ağustos saat 20:00‘a kadar Steam üzerinden indirilebilir olacak olan Battlefield 5, yaklaşık 2 gün boyunca ücretsiz olarak oynanabilinecek. Bu süre zarfında oyunu beğenen oyuncular ise oyunu indirimli olarak Steam‘den satın alabilecek. Peki fiyatı ne kadar?
Steam’de 419 TL fiyat etiketi ile satılan Battlefield 5 Definitive Edition bu hafta sonuna özel olarak indirime girdi. %90 indirim ile satışa sunulan Battlefield 5 Definitive Edition şu anda 41,99 TL fiyat etiketine sahip. 8 Eylül‘e kadar sürecek olan bu indirim Battlefield 5’i satın almak için kaçırılmayacak bir fırsat. Eğer Battlefield 5’i satın almayı düşünüyorsanız veya deneyimlemek istiyorsanız Steam‘deki bu etkinliği kaçırmayın.
Battlefield 5 minimum sistem gereksinimleri!
İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1, 10 – 64 bit
İşlemci: Intel i5-6600K / AMD FX-8350
RAM: 8GB
Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD 7850 2GB
DirectX: 11
Depolama: 50GB kullanılabilir alan
Battlefield 5 önerilen sistem gereksinimleri!
İşletim Sistemi: Windows 10 – 64 bit
İşlemci: Intel i7-4790 / AMD Ryzen 3 1300X
RAM: 12GB
Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 8GB
DirectX: 11
Depolama: 50GB kullanılabilir alan
SCUM’da Hafta Sonuna Özel Steam’de Ücretsiz
Steam‘in ücretsiz hale getirdiği oyunlardan birisi de SCUM. Yine 2018 yılında piyasaya sürülen SCUM, açık dünya hayatta kalma türünde. Gamepires tarafından geliştirilen SCUM, 30 Ağustos saat 20:00‘a kadar Steam’de ücretsiz olarak oynanabilir halde. Tabi yine Battlefield 5’te olduğu gibi bir indirim kampanyasına da giren SCUM, 57 TL olan fiyatını %50 indirimle 28,50 TL‘ye çekiyor. Yine Battlefield 5 gibi SCUM’ı da denemek istiyorsanız bu kampanyayı kaçırmayın.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Oyun
Epic Games 249 TL Değerindeki Oyunu Ücretsiz Hale Getirdi!
Epic Games, 249 TL değerindeki Saints Row: The Third Remastered adlı oyunu ücretsiz hale getirdi. Saints Row şu anda Epic Games Store’da ücretsiz!
Her hafta yeni oyunlar ile karşımıza çıkan Epic Games, bu haftanın ücretsiz oyununu açıkladı. Geçtiğimiz hafta Void Bastards ve Yooka-Laylee adında iki adet oyunu ücretsiz olarak sunan Epic Games, bu oyunlar için son tarihi 26 Ağustos saat 18:00 olarak belirlemişti. Toplamda 125 TL değerinde iki oyunu ücretsiz olarak sunan Epic Games, bu sefer 249 TL değerinde tek bir oyunu ücretsiz hale getirdi. Epic Games‘te 249 TL fiyat etiketi ile satılan Saints Row: The Third Remastered şu anda Epic Games Store’da ücretsiz. Gelin detaylara bakalım.
İlginizi Çekebilir: Samsung Galaxy S21 FE 5G’nin Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı!
İçindekiler
Saints Row: The Third Remastered, Epic Games Store’da ücretsiz!
Epic Games‘in bu haftaki oyunu Saints Row: The Third Remastered oldu. 249 TL değerindeki oyun Epic Games Store üyelerine ücretsiz olarak dağıtılıyor. Epic Games Store üzerinden 02 Eylül 2021 saat 18:00‘a kadar ücretsiz sahip olabileceğiniz oyun, 22 Mayıs 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştü.
Volition tarafından geliştirilen Saints Row: The Third Remastered, tek oyunculu ve çok oyunculu olarak oynanabiliyor. Aksiyon ve macera türündeki oyun, geliştiricileri tarafından kısaca şöyle özetleniyor:
“Saints Row®: The Third™ Remastered, sana güçlerinin zirvelerindeyken Saint’leri kontrol etme ve bu güçlerle neler yapabileceğini gösterme şansı veriyor. Bu senin şehrin. Senin kuralların geçerli. Saint’ler Stilwater’ın kralı olsa da bu kavuştukları ün dikkatleri üzerlerine topladı. Tüm dünyada piyonları olan efsanevi suç derneği Syndicate, gözlerini Saint’lere dikti ve haraç talep etmekte. Syndicate’e diz çökmeyi reddederek, bir zamanlar gururlu bir metropolken Syndicate hakimiyetinde zorluklarla mücadele eden bir günah şehrine dönüşen Steelport’a savaşı getir. Bir tankla serbest düşüş yap, bir Meksika güreşçi çetesine uydudan hedeflemeli hava saldırısı düzenle ve iyi eğitilmli bir askeri güce karşı savaş.”
Epic Games‘in bu haftaki ücretsiz oyunu gerçekten heyecan verici ve değerli bir oyun oldu. 02 Eylül 2021 saat 18:00‘a kadar ücretsiz olarak sunulacak olan Saints Row: The Third Remastered‘ı kaçırmayın! Oyuna hemen sahip olmak için buradaki bağlantıyı kullanabilir, aşağıdan oyunun sistem gereksinimlerine de göz atabilirsiniz.
Saints Row: The Third Remastered minimum sistem gereksinimleri!
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel i5-3000 serisi / AMD FX 6000 serisi (AMD ya da Intel 3.4GHz veya daha üstü)
Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 660 / AMD Radeon 500 serisi ya da daha üstü (Her ikisi için 4GB veya daha üstü VRAM)
RAM: 8GB
DirectX: 9
Saints Row: The Third Remastered önerilen sistem gereksinimleri!
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel i5-4000 serisi / AMD FX 8000 serisi (AMD ya da Intel 3.5GHz veya daha üstü)
Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 1000 serisi / AMD Radeon RX 5700 ya da daha üstü (Her ikisi için 6GB veya daha üstü VRAM)
RAM: 16GB
DirectX: 9
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Galaxy S21 One UI 3.1.1 Güncellemesi Alıyor
Far Cry 6 Resmi Fragmanı Yayınlandı!
Microsoft, Token Oluşturma Yazılımı İçin Patent Aldı!
Google, Varsayılan Arama Motoru Olarak Kalmak İçin Apple’a $15 Milyar Ödeyecek!
Battlefield 5 Hafta Sonuna Özel Steam’de Ücretsiz Oldu!
KİM DAHA İYİ FOTOĞRAF ÇEKİYOR? | OPPO Reno 5 Lite (HEDİYELİ!)
Fiyat/Performans Odaklı Wi-Fi 6 Router | Asus RT-AX53U
Poco X3 GT Kutu Açılışı | 67W Hızlı Şarj ve Dimensity 1100!
ÖN KAMERADA OIS OLAN TELEFON! | Vivo V21 kutu açılışı!
Sizin Batışınız#2 | FAN TOKEN ile Neden Para Kaybetti | Eren İmdat
KİM DAHA İYİ FOTOĞRAF ÇEKİYOR? | OPPO Reno 5 Lite (HEDİYELİ!)
Fiyat/Performans Odaklı Wi-Fi 6 Router | Asus RT-AX53U
Poco X3 GT Kutu Açılışı | 67W Hızlı Şarj ve Dimensity 1100!
ÖN KAMERADA OIS OLAN TELEFON! | Vivo V21 kutu açılışı!
Sizin Batışınız#2 | FAN TOKEN ile Neden Para Kaybetti | Eren İmdat
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.