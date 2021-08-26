Battlefield 5 Hafta Sonuna Özel Steam’de Ücretsiz Oldu!

EA tarafından geliştirilen Battlefield 5, hafta sonuna özel Steam’de ücretsiz oynanabilir oldu. Steam’de Battlefield 5‘i deneme şansını kaçırmayın!

2018 yılında EA tarafından piyasaya sürülen Battlefield 5, bu hafta sonuna özel Steam‘de ücretsiz oynanılabilir hale geldi. Battlefield 5‘i deneme şansını kullanıcılara sunan Steam, özel bir indirim yapmayı da unutmadı. Gelin haberimizin detaylarına bakalım.

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Battlefield 5 Steam’de ücretsiz oynanılabilir!

Popüler oyun platformu Steam, EA DICE tarafından geliştirilen bir oyun olan Battlefield 5‘i bu hafta sonuna özel ücretsiz oynanabilir hale getirdi. Şu anda Steam üzerinden ücretsiz olarak ulaşılabilir olan Battlefield 5, sınırlı bir süre boyunca ücretsiz olarak oynanabilecek.

29 Ağustos saat 20:00‘a kadar Steam üzerinden indirilebilir olacak olan Battlefield 5, yaklaşık 2 gün boyunca ücretsiz olarak oynanabilinecek. Bu süre zarfında oyunu beğenen oyuncular ise oyunu indirimli olarak Steam‘den satın alabilecek. Peki fiyatı ne kadar?

Steam’de 419 TL fiyat etiketi ile satılan Battlefield 5 Definitive Edition bu hafta sonuna özel olarak indirime girdi. %90 indirim ile satışa sunulan Battlefield 5 Definitive Edition şu anda 41,99 TL fiyat etiketine sahip. 8 Eylül‘e kadar sürecek olan bu indirim Battlefield 5’i satın almak için kaçırılmayacak bir fırsat. Eğer Battlefield 5’i satın almayı düşünüyorsanız veya deneyimlemek istiyorsanız Steam‘deki bu etkinliği kaçırmayın.

Battlefield 5 minimum sistem gereksinimleri!

İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1, 10 – 64 bit

İşlemci: Intel i5-6600K / AMD FX-8350

RAM: 8GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD 7850 2GB

DirectX: 11

Depolama: 50GB kullanılabilir alan

Battlefield 5 önerilen sistem gereksinimleri!

İşletim Sistemi: Windows 10 – 64 bit

İşlemci: Intel i7-4790 / AMD Ryzen 3 1300X

RAM: 12GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 8GB

DirectX: 11

Depolama: 50GB kullanılabilir alan

SCUM’da Hafta Sonuna Özel Steam’de Ücretsiz

Steam‘in ücretsiz hale getirdiği oyunlardan birisi de SCUM. Yine 2018 yılında piyasaya sürülen SCUM, açık dünya hayatta kalma türünde. Gamepires tarafından geliştirilen SCUM, 30 Ağustos saat 20:00‘a kadar Steam’de ücretsiz olarak oynanabilir halde. Tabi yine Battlefield 5’te olduğu gibi bir indirim kampanyasına da giren SCUM, 57 TL olan fiyatını %50 indirimle 28,50 TL‘ye çekiyor. Yine Battlefield 5 gibi SCUM’ı da denemek istiyorsanız bu kampanyayı kaçırmayın.