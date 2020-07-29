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FANLI PUBG KOLU İŞE YARIYOR MU?
Pubg oyun kolu videomuzda hem 2.000 mAh powerbank’li hem soğutma fanlı hem de aktif olarak kullanabileceğiniz tetikleri olan oyun kolunu inceliyoruz.
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Biz oyun kolunu, n11.com üzerinden 50 TL’lik bir fiyata satın aldık. Aynı ürünü çok daha farklı fiyatlarla ve farklı isimlerde internette satan mağazalar mevcut. O yüzden eğer ihtiyacınız var ise aşağıdaki linki kullanmanızı tavsiye ederim.
PUBG oyun kolu satın almak için: https://hwp.to/PUBGkolu
PUBG oyun kolu işe yarıyor mu?
Açıkçası fonksiyonel bir ürün olarak bakarsak 2.000 mAh’lik batarya telefonunuzun %30’luk şarj dilimini şarj edebiliyor. Cihazın arka tarafında konumlandırılan tetikler de çok kaliteli olmamasına rağmen iş görür kıvamda. Uzun kullanımda nasıl bir performans gösterir, kırılır mı? Dayanıklı mı? Net konuşamam. Genel malzeme kaltesi de vasat. ABS plastikten üretilmiş ama yüzeyinde üretim hataları var. Kesimler düzgün yapılmamış. Ben kullandığım 3 günlük sürede herhangi bir hasar aldığını görmedim.
Hangi akıllı telefonlarla uyumlu?
6.4 inçlik Oppo Reno 3’ü kullanıyorum gündelik hayatımda ve oyun kolunun içerisine de sığdırabildim. iPhone SE gibi çok küçük telefonlar sığar mı, emin değilim. Ama çoğu telefonun artık 6 inç boyutlarında ekranlara sahip olduğunu düşünürsek bu ürünü satın alacak kullanıcıların sorun yaşayacağını düşünmüyorum.
Tavsiye eder miyim?
Kullandığım süre içerisinde hiçbir sorunu olduğunu görmedim. Özellikle mobil oyunlara zamanını harcayan kullanıcıların işini görecektir. Uzun saatler telefonu kavramak gerçekten çok zor oluyor ve zaman geçtikçe telefon elinizden kaymaya başlıyor. Eğer siz de çok uzun süreler oyun oynuyorsanız ve oynayış kalitem de yükselsin istiyorsanız 50 TL’lik fiyata satın alınabilecek bir ürün diyebilirim.
İnceleme
Elektrik hattı ile internet taşıdık – (TP-Link PA4020P ile sonuçlar ne oldu?)
TP-Link PA4020P inceleme videomuzda, şirketin powerline başlangıç kiti ile elektrik hattı üzerinden internet taşımayı anlattık. Bakalım cihazın özellikleri ve aldığımız sonuçlar nasıl?
Powerline adaptör nedir, ne işe yarar?
Bildiğiniz gibi internetin erişmediği yerler için pek çok çözüm var. Wi-Fi menzil arttırıcılar, Mesh sistemleri ve powerline adaptörler gibi. Bu ürünler arasında powerline modelleri, elektrik hattı üzerinden interneti taşıyabildikleri için daha farklı bir konumdalar. Zira özellikle çok katlı evlerde veya engelin fazla olduğu yerlerde Wi-Fi menzil arttırıcılar çözüm olamayabiliyor. Bu noktada da devreye Powerline adaptörler giriyor.
TP-Link PA4020P inceleme
Cihaz iki birimden oluşan bir başlangıç kiti. Yani eğer ihtiyacınız varsa, daha fazla birim satın alarak evinizdeki internet ağını daha da genişletebilmek mümkün. Kurulum için birimlerden bir tanesini fişe takmanız ve modemin LAN yuvası üzerinden cihazla gerekli bağlantıyı gerçekleştirmeniz gerekiyor. Sonrasında internetin çekmediği alanda ikinci birimi prize bağlayıp, her iki model üzerindeki eşleşme tuşuna basmanız yeterli.
Üründe Wi-Fi özelliği bulunmuyor. Yani interneti sadece her iki birimin altında yer alan ikişer Ethernet yuvası ile birlikte kablolu olarak kullanabiliyorsunuz. Ürün 300 metreye kadar menzil 600 Mbit’e kadar da hız sunuyor
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MIUI 12 GÜNCELLEMESİ TÜRKİYE’DE! – XİAOMİ TELEFONLARA GELEN YENİLİKLER
MIUI 12 güncellemesi yavaş yavaş ülkemizdeki Xiaomi telefonlara gelmeye başladı. Bizim de ofisimizde olan Poco F2 Pro modeline ulaşan güncelleme sonrası, öne çıkan yenilikleri bu videoda anlattık. Bakalım MIUI 12 hangi yeni özelliklerle öne çıkıyor?
MIUI 12 öne çıkan özellikleri neler?
Süper Duvarkağıtları: Lansmanda özellikle üzerinde durulan süper duvar kağıtları dünya ve mars olmak üzere iki farklı şekilde kullanılabiliyor. Hem kilit ekranında hem de telefonun arayüzünde hareket eden ve yüksek çözünürlüklü görseller görüyoruz. Ayrıca evimiz yani Dünya seçeneğinde Çin ve buzullar gibi farklı lokasyonlar da seçilebiliyor.
Yeni Kontrol Merkezi: MIUI 12 ile beraber ekranı sağ taraftan aşağıya kaydırdığınızda ulaşabileceğiniz ve içerisinde pek çok ayarın bulunduğu bir kontrol merkezi kullanılabiliyor.
Ekran süresi/ odak modu: Telefonu yüzünden işine odaklanamayan insanlar için düşünülen odak modunda, telefonunuzu belirli bir süre kitleyebiliyor ve o süre boyunda yapacağınız işlere odaklı olabiliyorsunuz.
Karanlık mod geliştirmesi: Zaten mevcut olan karanlık mod iyileştirildi. Artık normalde karanlık mod olmayan bazı uygulamalara da bu tema ekleniyor ve telefonun duvar kağıdı da karanlık moda uygun olarak koyu tonlarda güncelleniyor.
Yeni animasyonlar: Telefonun içerisindeki pek çok arayüz animasyonu değişti. Örneğin telefonun depolama biriminin doluluğu, bir silindir şeklinde renkli öğelerle gösteriliyor.
Yüzey uygulamalar: Destekli uygulamalarda, uygulamayı ekranda yüzen şekilde kullanabiliyor ve birden fazla uygulamayı tek ekranda kullanarak verimliliğinizi arttırabiliyorsunuz.
Yeni dosya yöneticisi: Dosya yöneticisi de düzenlendi ve daha kolay kategorize edilebilir hale geldi.
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Neden Samsung Galaxy Tab S6 Lite satın aldık?
Samsung Galaxy Tab S6 Lite ile ilgili bazı soru işaretlerimiz vardı. Biz de bu soru işaretlerini gidermek için cihazı satın aldık ve bu videoda kutusundan çıkartıyoruz. Önümüzdeki günlerde, cihazın detaylı bir inceleme videosuyla karşınızda olacağız.
Samsung Galaxy Tab S6 Lite neler sunuyor?
Alüminyum bir kasaya sahip cihaz, bizim satın aldığımız modelde açık mavi bir renk ile geliyor. Cihaz 10.4 inç boyutlu TFT ekranda 1200 x 2000 çözünürlük sunuyor. Kutudan dahili S-Pen çıkıyor ve bu kalemle birlikte hem not almak hem de çizim yapabilmek mümkün.
Gücünü Exynos 9611 işlemcisinden alan modelde Mali-G72 MP3 GPU, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı yer alıyor. Ayrıca microSD kart desteğiyle bu alanı arttırabilmek mümkün. Kamera tarafında ise 8 MP arka kamera, 5 MP ön kamera yer alıyor.
Tablette 7040 mAh batarya ve 15W şarj desteği yer alıyor.