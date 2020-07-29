FANLI PUBG KOLU İŞE YARIYOR MU?

Pubg oyun kolu videomuzda hem 2.000 mAh powerbank’li hem soğutma fanlı hem de aktif olarak kullanabileceğiniz tetikleri olan oyun kolunu inceliyoruz.

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Biz oyun kolunu, n11.com üzerinden 50 TL’lik bir fiyata satın aldık. Aynı ürünü çok daha farklı fiyatlarla ve farklı isimlerde internette satan mağazalar mevcut. O yüzden eğer ihtiyacınız var ise aşağıdaki linki kullanmanızı tavsiye ederim.

PUBG oyun kolu satın almak için: https://hwp.to/PUBGkolu

PUBG oyun kolu işe yarıyor mu?

Açıkçası fonksiyonel bir ürün olarak bakarsak 2.000 mAh’lik batarya telefonunuzun %30’luk şarj dilimini şarj edebiliyor. Cihazın arka tarafında konumlandırılan tetikler de çok kaliteli olmamasına rağmen iş görür kıvamda. Uzun kullanımda nasıl bir performans gösterir, kırılır mı? Dayanıklı mı? Net konuşamam. Genel malzeme kaltesi de vasat. ABS plastikten üretilmiş ama yüzeyinde üretim hataları var. Kesimler düzgün yapılmamış. Ben kullandığım 3 günlük sürede herhangi bir hasar aldığını görmedim.

Hangi akıllı telefonlarla uyumlu?

6.4 inçlik Oppo Reno 3’ü kullanıyorum gündelik hayatımda ve oyun kolunun içerisine de sığdırabildim. iPhone SE gibi çok küçük telefonlar sığar mı, emin değilim. Ama çoğu telefonun artık 6 inç boyutlarında ekranlara sahip olduğunu düşünürsek bu ürünü satın alacak kullanıcıların sorun yaşayacağını düşünmüyorum.

Tavsiye eder miyim?

Kullandığım süre içerisinde hiçbir sorunu olduğunu görmedim. Özellikle mobil oyunlara zamanını harcayan kullanıcıların işini görecektir. Uzun saatler telefonu kavramak gerçekten çok zor oluyor ve zaman geçtikçe telefon elinizden kaymaya başlıyor. Eğer siz de çok uzun süreler oyun oynuyorsanız ve oynayış kalitem de yükselsin istiyorsanız 50 TL’lik fiyata satın alınabilecek bir ürün diyebilirim.