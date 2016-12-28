Facebook’un Yanlış Bomba Haberi Ortalığı Karıştırdı

Facebook bugün kendi algoritması tarafından kandırıldı ve bunun sonucunda Tayland’da Safety Check özelliğini aktif hale getirildi.

Yerel saatle saat 21:00’de aktif hale getirilen özellik yaklaşık bir saat sonra kapatıldı çünkü bu patlama geçen sene olmuştu. 17 Ağustos 2015 tarihinde Erawan patlaması yaşanmış ve 20 Bangkoklu hayatını kaybetmiş 125 kişi de yaralanmıştı.

Sosyal medyanın bu özelliğini aktif hale getirmesinin sebebi ise Bangkok Informer sitesinin eski haberi neden oldu. Bunun üzerine dünyanın bir çok yerinde Bangkok’ta patlama olduğu haberleri yayıldı. Sosyal medya platformu tarafından ise açıklama gecikmedi. Açıklamada Safety Check özelliğinin üçüncü parti medya kuruluşlarının haberlerine göre aktif hale geldiğini belirtildi.

Kasım ayında sosyal medya platformu Safety Check özelliğinin artık bir algoritma sayesinde aktif hale geldiğini açıklamıştı. Algoritma iste üzerinde çok konuşulan şeyleri kontrol ediyor ve olayın yakınlarındaki kullanıcılara bu özelliği aktif hale getirme seçeneği sunuyor. Bu Facebook’un başına bu olay ilk defa gelmiyor. Mart ayında da Pakistan’da patlayan bomba sonucu Amerikalı ve İngiliz kullanıcılar için Safety Check özelliği aktif hale gelmişti.