Facebook, yeni masaüstü tasarımını devreye alıyor

Popüler sosyal paylaşım platformu Facebook, Mayıs ayındaki F8 konferansında yeni masaüstü tasarımını duyurmuştu. Kullanıcı deneyimini artırmaya yönelik olan yeni tasarım, kademeli olarak kullanıcılara sunulmaya başladı.

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Facebook, tamamen yeni “fresh” tasarımı kullanıcılara sunuyor

Facebook masaüstü sayfasının yeni tasarımı, üst kısmındaki kısayol sekmeleri ve kare şeklindeki gönderi merkezi alanı ile mobil tasarıma yakın bir düzen sunuyor. İki tasarımı birbirine yaklaştıran platform, böylece kullanıcıların sayfa içerisinde daha rahat bir şekilde dolaşmasını hedefliyor.

Yeni tasarım ile kullanıcıların uzun süredir beklediği karanlık mod da sonunda masaüstü versiyonuna ekleniyor. Daha az göz yorduğu görülen karanlık mod özelliğinin aynı zamanda Android uygulaması için de yayınlanması planlanıyor.

Fresh adı verilen yeni masaüstü tasarımda en çok dikkat çeken yenilik ise tamamen değişen profil kısmı oluyor. Dönem dönem makyajlanan bu alan sil baştan tasarlanarak daha rahat bir görünüme kavuşmuş. Tıpkı ana sayfada olduğu gibi paylaşımların kutu şeklinde göründüğü profil sayfasında üst menü de yer almıyor. Bu da Facebook kullanıcılarının ikonik mavi rengi artık daha az göreceği anlamına geliyor.

Son olarak fotoğraflı paylaşım alanı da güncellemeden payını alıyor. Sayfa içinde sayfa tasarımından sıyrılan bu bölümde görsel artık tam ekran halinde açılıyor. Kullanıcıların yaptıkları yorumlar da baloncuk tasarımıyla daha şık görünüyor.

Facebook’un yeni tasarımını henüz kendi hesabınızda göremiyorsanız endişelenmenize gerek yok. Çünkü Fresh tasarımın dağıtımına yeni başlandı ve kademeli olarak tüm kullanıcılara kısa zamanda ulaşması planlanıyor.