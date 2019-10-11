Sosyal Medya
Facebook, yeni masaüstü tasarımını devreye alıyor
Popüler sosyal paylaşım platformu Facebook, Mayıs ayındaki F8 konferansında yeni masaüstü tasarımını duyurmuştu. Kullanıcı deneyimini artırmaya yönelik olan yeni tasarım, kademeli olarak kullanıcılara sunulmaya başladı.
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Facebook, tamamen yeni “fresh” tasarımı kullanıcılara sunuyor
Facebook masaüstü sayfasının yeni tasarımı, üst kısmındaki kısayol sekmeleri ve kare şeklindeki gönderi merkezi alanı ile mobil tasarıma yakın bir düzen sunuyor. İki tasarımı birbirine yaklaştıran platform, böylece kullanıcıların sayfa içerisinde daha rahat bir şekilde dolaşmasını hedefliyor.
Yeni tasarım ile kullanıcıların uzun süredir beklediği karanlık mod da sonunda masaüstü versiyonuna ekleniyor. Daha az göz yorduğu görülen karanlık mod özelliğinin aynı zamanda Android uygulaması için de yayınlanması planlanıyor.
Fresh adı verilen yeni masaüstü tasarımda en çok dikkat çeken yenilik ise tamamen değişen profil kısmı oluyor. Dönem dönem makyajlanan bu alan sil baştan tasarlanarak daha rahat bir görünüme kavuşmuş. Tıpkı ana sayfada olduğu gibi paylaşımların kutu şeklinde göründüğü profil sayfasında üst menü de yer almıyor. Bu da Facebook kullanıcılarının ikonik mavi rengi artık daha az göreceği anlamına geliyor.
Son olarak fotoğraflı paylaşım alanı da güncellemeden payını alıyor. Sayfa içinde sayfa tasarımından sıyrılan bu bölümde görsel artık tam ekran halinde açılıyor. Kullanıcıların yaptıkları yorumlar da baloncuk tasarımıyla daha şık görünüyor.
Facebook’un yeni tasarımını henüz kendi hesabınızda göremiyorsanız endişelenmenize gerek yok. Çünkü Fresh tasarımın dağıtımına yeni başlandı ve kademeli olarak tüm kullanıcılara kısa zamanda ulaşması planlanıyor.
Sosyal Medya
Instagram karanlık modu iOS ve Android’e getirdi!
Instagram uygulamasına gelen son güncelleme sayesinde iOS ve Android kullanıcıları karanlık mod özelliğine kavuştular.
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Instagram karanlık modu
Popüler sosyal medya uygulamasına gelen karanlık mod özelliği bir süredir beta sürümüyle test ediliyordu. Şirketin CEO’su Adam Mosseri‘nin yaptığı Twitter paylaşımıyla beklenen özelliğin iOS 13 ve Android 10 işletim sistemlerini kullanan cihazlara verilmeye başladığı duyuruldu. Son zamanlarda bir hayli popülerleşen ve aranan bir özellik haline gelen karanlık mod, destekleyen Android 9 kullanan telefonlarda da kullanılabilinecek.
Özellik telefon ayarları bölümünde karanlık tema aktif edildiğinde çalışmaya başlıyor. Yakın zamanda verilecek bir güncellemeyle özelliğin uygulamanın ayarlar menüsünden de kontrol edilebilmesi bekleniyor.
Sosyal Medya
WhatsApp, kendini imha eden mesaj özelliğini test ediyor!
WhatsApp, sohbet içerisinde kendini yok eden mesajlaşma özelliği için çalışmalara başladı. WhatsApp daha önceleri de mesajları belli bir süre içerisinde konuşma içerisinden kaldırma imkanı yaratan özelliği kullanıcılarına açmıştı.
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WABetaİnfo, Whatsapp Android uygulamasında, 2.19.275 versiyonuna kaybolan mesajlar özelliğinin eklendiğini açıkladı. Şimdilik beta kullanıcılarına sunulan bu geliştirmenin hala test aşamasında olduğunu ve değiştirilebileceğini eklemekte fayda var.
Şu anki haliyle, yazdığınız mesajın ne kadar süre sohbet içerisinde kalacağını (5 saniye ve 1 saat seçenekleri sunuluyor.) belirleyebiliyorsunuz. Süre dolduğunda mesajdan hiçbir iz kalmıyor.
Maalesef, Kaybolan Mesaj özelliği sadece, grup sohbetlerinde kullanılabilir halde görünüyor. Ayrıca, sohbette bulunan tüm mesajlara bu geliştirmeyi uygulayabileceğiniz gibi bir kişiden gelen birkaç mesajla sınırlamanız da mümkün.
Gelecekte, özelliğe başka zaman dilimlerinin de ekleneceğini umuyoruz. Beş saniye ile bir saat oldukça keskin bir fark. Araya başka sürelerin eklenmesi, yapılan uygulamayı daha kullanılabilir kılacaktır.
WhatsApp bir süredir rekabet halinde bulunduğu rakibi Telegram’la baş edemediği aşikar. Bu hamlesiyle Telegram’ın da ona eşlik etmesi bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
İngiliz Polisi, WhatsApp’ı kullanıcı mesajlarını paylaşmaya zorluyor!
İngiliz Polisi, sosyal medya platformları olan Amerika menşeili Facebook ve Whatsapp’tan mesajlaşma verilerini alma konusunda ısrarcı davranıyor. İki dev şirkettin İngiliz hükümetiyle uzlaşmaya varması gerekiyor.
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Sosyal medya platformları, kullanıcılar arası mesajlaşmaları şifreleyerek gerçekleştiriyorlar. Bu da kullanıcılara daha güvenli bir iletişim imkanı sunuyor. İngiliz Polisi ise bu mesajlara direkt iletişim sağlamak için çeşitli yollar arıyor.
Konuyla ilgili şahısların aktardıkları doğrultusunda, içerisinde terörizm ve pedofilinin de dahil olduğu çeşitli cinayet araştırmalarına destek olması amacıyla, bu bilgiler şirketlerden isteniyor. Anlaşmanın gelecek ay imzalanması bekleniyor.
İngiltere Genel Sekteri Priti Patel, Facebook’un uç uca şifreleme teknolojisinin, cinayetlerde kullanılabileceği konusunda daha önce uyardıklarını belirtti.
İngiltere ve Amerikan Hükümetleri ise kriptolanmış mesajları, herhangi bir suça teşvik etmeyen vatandaşların aleyhine kullanmayacaklarını iddia ediyorlar. Amerika ise İngiliz firmalarından elde edilen ölüm cezası taşıyan hiçbir bilgiyi kullanmayacaklarını ekliyor.