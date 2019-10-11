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Cuma Raporu #71: OnePlus 7T Pro, Huawei için güzel haber ve dahası

Cuma Raporu #71 haberimizde, geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

Cuma Raporu #71 zaman çizelgesi

02:17 Sony Xperia 8 tanıtıldı

05:00 Huawei-ABD olayında olumlu gelişme

09:18 Güvenlik açığı olan Android cihazlar

12:13 Google Maps’e ‘gizli mod’

14:46 HTC Vive Cosmos Türkiye’de

23:34 OnePlus 7T Pro tanıtıldı

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Uzun süredir teknoloji basınında yer alan Kerem, başta mobil teknolojiler olmak üzere donanım ve kripto paralar ile de ilgileniyor.

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Donanım

Baskı maliyetini düşüren yazıcı | Epson EcoTank M1100

11 Ekim 2019

Yazan:

Baskı maliyetini düşüren yazıcı | Epson EcoTank M1100

Epson EcoTank M1100 incelemesi ile karşınızdayız. Doldurulabilir mürekkep tankı bulunan bir mono yazıcı olan EcoTank M1100 detayları videomuzda.

İlginizi çekebilir; Epson EcoTank Mono yazıcı serisi geliyor!

Baskı masraflarını düşürmek için tasarlanan EcoTank M1100, üç yılda %50’ye varan tasarruf imkanı sunuyor. Tek mürekkep ile 5000 sayfaya kadar baskı yapabilen ve bunu da dakikada 15 sayfaya çıkacak kadar hızlı da yapabilen M1100, sayfa başı maliyette %90’a varan tasarruf sağlıyor.

Tek renkli lazer yazıcılara kıyasla güç tüketiminde %95 oranına kadar tasarruf sağlayabilen cihaz, sağ tarafındaki pencereden de anlık olarak mürekkep seviyesini takip edebilmenize olanak tanıyor. Epson Micro Piezo baskı kafası kullanan EcoTank M1100 1.440 x 720 inç başına nokta çözünürlüğüne sahip.

Detaylarını videoda görebilirsiniz.

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39 TL’ye A101’de satılan Logitech M171 kablosuz fare!

10 Ekim 2019

Yazan:

Logitech M171

Logitech M171 inceleme videomuzda, A101 mağazalarında 39 TL’ye satılacak fare modelini inceledik. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?

Logitech M171 özellikleri

Öncelikle fiyat karşılaştırması yapacak olursak ürün birçok internet sitesinde 60 TL‘ye satılıyor. Yani A101 mağazalarında modelin 20 TL daha uygun fiyatlı olduğunu görüyoruz.

Kablosuz bir fare olan M171 modeli, içerisinden çıkan 2.4 GHz kablosuz alıcısı ile bilgisayarınıza bağlantı sağlıyor. Ayrıca modelin bir tane AA pil ile çalıştığını ve yaklaşık 2 aylık bir pil ömrü sunduğunu da belirtelim.

Logitech M171

Normal şartlarda kırmızı, mavi ve siyah renk seçeneklerinin olduğu fare, A101’de sadece siyah rengiyle satılıyor. Oldukça kompakt bir tasarıma sahip fare, yan taraflarında dokulu bir yapıya sahip. Ayrıca farenin üzerinde tekerlek haricinde ekstra bir fonksiyon tuşu yer almıyor.

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Sizin Yorumunuz

OnePlus 7 Pro – Huzeyfe Macit (Sizin Yorumunuz)

10 Ekim 2019

Yazan:

OnePlus 7 Pro

Sizin Yorumunuz serimizin yeni bölümünde OnePlus 7 Pro modeliyle Huzeyfe Macit konuğumuz oldu. Bakalım Huzeyfe Bey, cihazıyla ilgili bizlere neler anlatacak?

 

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