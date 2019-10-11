Cuma Raporu #71: OnePlus 7T Pro, Huawei için güzel haber ve dahası

Epson EcoTank M1100 incelemesi ile karşınızdayız. Doldurulabilir mürekkep tankı bulunan bir mono yazıcı olan EcoTank M1100 detayları videomuzda.

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Baskı masraflarını düşürmek için tasarlanan EcoTank M1100, üç yılda %50’ye varan tasarruf imkanı sunuyor. Tek mürekkep ile 5000 sayfaya kadar baskı yapabilen ve bunu da dakikada 15 sayfaya çıkacak kadar hızlı da yapabilen M1100, sayfa başı maliyette %90’a varan tasarruf sağlıyor.

Tek renkli lazer yazıcılara kıyasla güç tüketiminde %95 oranına kadar tasarruf sağlayabilen cihaz, sağ tarafındaki pencereden de anlık olarak mürekkep seviyesini takip edebilmenize olanak tanıyor. Epson Micro Piezo baskı kafası kullanan EcoTank M1100 1.440 x 720 inç başına nokta çözünürlüğüne sahip.

Detaylarını videoda görebilirsiniz.