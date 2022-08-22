WABetaInfo‘nun haberibe göre WhatsApp, iOS’taki beta kullanıcılarına grup yöneticilerine diğer katılımcılardan gelen mesajları silme olanağı veren yeni bir grup sohbeti özelliği sundu.

WhatsApp, son güncellemelerde grup sohbeti özelliklerini geliştiriyordu ve bu son özellik, grup yöneticilerinin platformda 256 kişiye kadar içerebilen sohbetleri daha iyi yönetmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

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“Grup yöneticisi silme” ayrıcalıklarına sahip olan beta test kullanıcıları için, silme menüsü açılır penceresindeki yeni “herkes için sil” seçeneği sayesinde, yönetici oldukları bir sohbet grubundan en son mesajları silebileceklerdir.

Gruptaki herkes için bir mesaj silindiğinde, grup üyelerine ileti dizisinde belirli bir grup yöneticisinin mesajı kaldırdığı bildirimi çıkacak.

Ayrıca, en son beta sürümündeki yeniliklerden biri de, sohbet listesindeki Durum güncellemelerini görüntülemek için isteğe bağlı bir özelliktir. WhatsApp Hikayelerine benzer şekilde, Durum güncellemeleri, WhatsApp kullanıcılarının uygulama içinde 24 saat sonra kaybolan fotoğraflar ve videolar yayınlamasına olanak tanıyor.

Her zaman olduğu gibi, WhatsApp bu yeni özelliklerin beta testçilerinin himayesi altında geliştirirken ne zaman halka açılacağına dair herhangi bir ayrıntı sunmadı.

Son büyük güncellemede, WhatsApp kullanıcıları “Son Görülme” durumlarının görünürlüğünü kişi bazında ayarlama ve grubun tüm üyelerine bildirimde bulunmadan grup sohbetlerinden sessizce ayrılmanın bir yolunuda sunacak.