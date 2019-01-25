Facebook uygulamalarının mesajlaşma servisleri birleşiyor!

Facebook; Messenger, Instagram ve WhatsApp uygulamaları arasında çapraz mesajlaşmayı desteklemeye hazırlanıyor.

İlginizi çekebilir: Microsoft Office artık Mac App Store’da

Facebook bu kararı neden verdi?

The New York Times’ın haberine göre Facebook‘un sahip olduğu en popüler uygulamalar arasında olan Messenger, Instagram ve WhatsApp arasında çapraz mesajlaşmaya izin verilecek. Bu uygulamalar bağımsız olarak çalışırken uçtan uca şifreleme sayesinde farklı uygulamaların kullanıcıları birbirleriyle mesajlaşabilecekler. Böylece şirketin kullanıcı ekosistemi daha da büyüyecek. Şirketin bu hamleyi yapmasında; Facebook‘un gençler arasındaki eski popülerliğini kaybederek Instagram ve WhatsApp‘ın yanında ezilmesinin etkili olduğu tahmin ediliyor.

Şirket aynı zamanda uygulamaların özelleştirilmiş mesajlaşma servislerinin yarattığı karışıklığı da çözmeyi amaçlıyor. Sahip olduğu uygulamalarla beraber en çok kullanıcıya sahip olma rekorunu elinde bulunduran Facebook, bu hamlesiyle Apple‘ın iMessage ve Google’ın kendi mesajlaşma servisiyle ettiği rekabette elini güçlendirecek.