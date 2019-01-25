Microsoft Office artık Mac App Store’da

Microsoft Office 365 artık Mac App Store’lardan da satın alınabilecek. Microsoft bu haberi önceden müjdelemişti. Fakat ürün geçen aya söz verilmişti, bir ay geç de olsa Office 365, Apple cihazlardaki yerini aldı.

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Microsoft Office, Apple’ı mutlu etti

Microsoft Office 365 sayesinde kullanıcılar Outlook, Excel, PowerPoint, Word ve OneNote gibi popüler uygulamalara Mac’lerden de erişebilecek. Apple macOS Mojave’yi yayınlamadan önce App Store’ı geliştireceğinin sözünü vermişti. Bu geliştirmeleri Office programları ile yapmaları enteresan ama etkili bir tercih oldu.

Microsoft’tan Jared Spataro konuya dair şunları dedi:

Bugün Office 365’in Mac App Store geliyor olmasından ötürü heyecanlıyız… Mac kullanıcılarına en verimli tecrübeyi sağlamak için Apple ile yakından çalıştık, Office’e dair sevdikleri ve bildikleri her şeyi Mac için özel tasarlanmış şekilde sunan bir tecrübe.

Öncesinde Office programlarını Mac cihazlarda kullanmak isteyenler bunu Microsoft aracılığı ile yapmalıydı. Bu da güncellemeleri Microsoft’un sistemi ile indirmek demekti. Artık buna lüzum kalmadı. Bundan ötürü Microsoft’un Office’i App Store’dan erişilebilir hale getirmesi kullanıcılar için büyük kolaylık. Böylece bütün işlerini App Store aracılığı ile halledebilecekler. Bu şüphesiz Apple’ı çok mutlu etti.

Apple cephesinde Phil Schiller şöyle konuştu: