Uygulama
Facebook tam gaz! Spotify işbirliği, Clubhouse klonu ve dahası
Facebook’un bir süredir gözünü ses temelli sosyal medyaya diktiği yeni bir haber değil. Tıpkı diğer sosyal medya devleri gibi Facebook da, Clubhouse’un öncülük ettiği ses odaklı yeni trendden payını almak istiyor. Şirket bu konuda ilk olarak Clubhouse benzeri bir uygulama geliştirdiği söylentileriyle gündeme gelmişti. Ancak daha sonradan bunun Facebook’a entegre bir özellik olacağı konuşulmuştu. Hatta, Facebook’un kodlarında bu tarz bir özellik bile bulunmuştu. Yani, sosyal medya devinin bu konuda bir çabası olduğu kesin olsa da, tam olarak ne yapmak istediğini bugüne kadar bilmiyorduk. Fakat, bugün direkt CEO Mark Zuckerberg’in ağzından duyduğumuz sözler şirket bu konudaki yol haritasını açık bir şekilde göstermekte. Şirket ses temelli bir imparatorluk kuruyor desek abartmış olmayız. İşte Zuckerberg’in Clubhouse klonu, büyük Spotify işbirliği vb. konularda yaptığı açıklamalar ve Facebook’a gelecek ses bazlı yenilikler…
Facebook ve Spotify güçlerini birleştiriyor
Aslında, Spotify ve Facebook partnerliği yeni değil. Zira iki uygulama daha önce de Facebook Messenger’daki çeşitli entegrasyonlar vasıtasıyla bir araya gelmişti. Ancak bugün duyurulan işbirliği çok daha kapsamlı. Zira, Facebook, bu yeni özelliğiyle Spotify’ı uygulamanın içine entegre edecek. Projenin adı ise “Boombox”.
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Clubhouse benzeri özellik bu yaz Facebook ve Facebook Messenger’da
Sonunda aylardır süren söylentiler gerçeğe kavuştu. Facebook, Clubhouse tarzı ses bazlı bir özelliği önümüzdeki platformlarına getiriyor. Ancak, bu ilk iddiaların aksine bir uygulama değil ve sadece yeni bir özellik şeklinde olacak. Hatta, “Live Auido Rooms” adındaki bu özellik sadece Facebook’la sınırlı kalmayıp, platformun mesajlaşma uygulaması Messenger’a da gelecek.
İlk olarak Facebook Groups’ta yer alacak özellik, beta aşamasında ünlüler ve influencer’lar tarafından test edilecek. Akabinde ise 1.8 milyarlık Facebook kullanıcı kitlesine yavaş yavaş sunulacak. Bu yeni özelliğin çalışma prensibi ise oldukça basit. Tıpkı Clubhouse gibi, kullanıcılar Facebook’ta ilgi alanları çerçevesinde odalar açacak ve sesli sohbet edecek. Tabi, sistemin yine Clubhouse’ta olduğu gibi konuşmacılar ve dinleyiciler şeklinde olması beklenmekte. Ayrıca, Facebook Clubhouse’un aksine, bu sesli özellikten para kazanma imkanını uygulama başlar başlamaz sunacak. Bu bağışa dayanan sistemin para birimi ise Facebook’tan alışık olduğumuz Stars (yıldızlar) olacak.
Soundbites, podcastler ve Facebook’un ses ekosistemi
Facebook’un bugün tanıttığı diğer bir ses temelli özellik ise “Soundbites”. Soundbites’ı kısa ses klipleri şeklinde tanımlayabiliriz. Kullanıcılar, Facebook uygulamasında yer alacak yeni araçlarla bu kısa klipleri oluşturabilecek. Ayrıca, Live Audio Rooms’taki sohbetlerden kesitler alarak da bu Sounbite’ları oluşturmanız mümkün. Başka bir deyişle, Soundbites’ı adeta sesli bir TikTok olarak düşünebilirsiniz. Bu yeni özelliğin test aşaması ise önümüzdeki aylarda başlayacak. Facebook, test için yine influencer’ları kullanma niyetinde. Özelliğin normal kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise henüz kesin değil.
Sosyal medya devinin bugün duyurusunu yaptığı diğer bir yenilik ise podcastler. Resmi açıklamaya göre, Facebook uygulamasındaki dahili bir player aracılığıyla bu podcastleri dinleyebileceksiniz. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi, Spotify ve Facebook’a yakın kaynaklar bunun iki devin entegrasyonuyla olacağını söylemekte. Tüm bu yeniliklerin asıl dikkat çeken yanı ise bu özelliklerin hepsinin entegre çalışacak olması. Facebook bütünüyle ses bazlı bir ekosistem kuruyor desek abartmış olmayız. Örneğin, Live Audio Rooms’taki bir sohbetinizi podcast’e dönüştürebileceksiniz. Ya da, yine Live Audio Rooms’ta yaptığınız bir sohbeti Soundbite olarak kısa parçalar halinde yayımlayabilmeniz mümkün olacak. Bakalım, bu “Facebook ses imparatorluğu” ne kadar başarılı olacak…
Kaynak: TechCrunch, TheVerge, FacebookBlog
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Haber
WhatsApp, 15 Mayıs’a kadar yeni kuralları onaylamayanları kısıtlayacak!
Popüler iletişim uygulaması WhatsApp, kullanıcıların hizmeti kullanmaya devam etmek için yeni kuralları kabul etmesi gerektiğini hatırlattı. Uygulamanın resmi destek sayfasında yayınlanan bir mesajda geliştiriciler, 15 Mayıs’a kadar yeni gizlilik politikasını kabul etmeyen kullanıcıların hesaplarına ne olacağı hakkında bilgiler verdi.
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15 Mayıs’a kadar WhatsApp gizlilik politikasını kabul etmeyen hesaplara ne olacak?
Yayınlanan duyuruda, “Değişikliklere aşina olmanız amacıyla yeni kuralların benimsenmesi için verdiğimiz süreyi 15 Mayıs’a uzatmıştık. Verilen zamana kadar yeni politikaların kabul edilmemesi halinde WhatsApp hesabınız silinmeyecektir. Ancak değişiklikler kabul edilene kadar hesabınızın işlevselliği sınırlandırılacaktır. Kısa bir süre için bildirimleri ve aramaları alabileceksiniz. Fakat uygulamada mesaj okuyup gönderemeyeceksiniz.” sözlerine yer verildi. Bu da demek oluyor ki kullanıcılar, messenger özelliklerinden faydalanmak için yeni kuralları kabul etmek zorunda. Kullanıcılar, bu gelişmeyle birlikte eski mesaj ve hesap raporlarını 15 Mayıs’a kadar dışa aktarmalı. Aksi takdirde bu mesajlara hiç ulaşamama riski mevcut.
WhatsApp, hesaplarını silmek isteyen kullanıcıları bunun geri dönülemez olduğu konusunda uyardı. Herhangi bir silme işlemi, yedek, kopya ve tüm mesaj geçmişini kalıcı olarak silecektir. Bu nedenle bunun kararı iyi verilmelidir. WhatsApp’ı kullanmanın yeni şartı, bu uygulamanın Facebook ile veri alışverişi yapmasını onaylamaktan geçiyor. Başlangıçta, bu kuralların yılın başından itibaren getirilmesi planlanmaktaydı. Ancak bu haber, tüm dünyadaki kullanıcıların uygulamaya tepki göstermesine neden oldu. Hatta bazı kullanıcılar, diğer iletişim uygulamalarını yüklemeye başladı. Kullanıcıların bu tepkisi, gizlilik politikasındaki bu değişikliğin ertelemesine yol açtı. WhatsApp, 15 Mayıs tarihine kadar kullanıcılara süre verdi ve şimdi de bu süre dolmak üzere.
WhatsApp’ın tartışmalı gizlilik politikası nedeniyle kullanıcılar, bu uygulamaya alternatif yeni bir uygulama arayışına girdiler. Bu arayış içinde, WhatsApp’a en iyi alternatif uygulamalardan biri de Signal’dir. Bu uygulama, WhatsApp krizinin ardından Elon Musk tarafından da beğeni almıştı. Yoğun tartışmaların ardından WhatsApp, yeni gizlilik politikasının uygulanmasını 15 Mayıs tarihine erteledi. Ancak yakın tarihe geldiğimizde kullanıcılar, artık Signal’i her zamankinden daha fazla kullanmaya başladı. GulfNews’e göre Signal, yılın ilk çeyreğinde hem indirmeler hem de aylık aktif kullanıcı sayısı ile dünya çapında en hızlı büyüyen uygulama oldu.
Signal haricinde WhatsApp’a alternatif olan başka hangi uygulamalar var?
WhatsApp’a alternatif olarak kullanılan bir başka uygulama ise Telegram‘dır. Telegram, WhatsApp’tan daha zengin içeriğe sahip ancak WhatsApp kadar basit bir kullanıma sahip değil. Fakat Telegram’ın özelliklerine aşina olan kullanıcılar, bu özelliklerin ne kadar kullanışlı olduğunu biliyorlar. Telegram, yayınlanan rapora göre indirme sıralamasında üçüncü sırada. Bununla birlikte aktif kullanıcılar, Telegram platformu üzerinde çok daha fazladır. Paylaşılan analitiğe göre Telegram, aylık aktif kullanıcı sayısı sıralamasında dünya çapında ikinci sırada.
WhatsApp’ın düşüşe geçmesi halinde yeni lider hangi uygulama olacak?
Signal, fotoğraflarınızı kırpmanıza ve çevirmenize olanak sağlayan yerleşik bir görüntü düzenleme aracına sahiptir. Uygulamanın modern görünmesini sağlayan ve kullanıcı deneyimine olumlu etki eden karanlık modun bulunması da oldukça önemli. Ayrıca uygulamanın genel hızına bakıldığında rakiplerine göre oldukça hızlı olduğu da söylenebilir. Uygulama, şu anda Google Play Store’da 4,5 yıldızla 50.000.000’dan fazla yüklemeye sahip. Öte yandan Telegram, WhatsApp’ın gizlilik politikası tartışmasından önce de kullanılmaktaydı. Dolayısıyla Signal’a göre çok daha popüler bir uygulama.
Telegram, 200.000’e kadar üye ile grup sohbeti yapılmasına olanak sağlıyor. Ayrıca grupları yönetmek için kullanışlı olabilecek botlar da mevcut. Bununla birlikte Telegram‘da ilgi alanlarınızla ilgili gruplar ve topluluklar bulabilmeniz de mümkün. Bu iki uygulama arasından hangisinin kazanacağı belli değil. WhatsApp, liderliğini korumaya devam mı edecek? Yoksa katı politikasını sürdürmeye devam edip bu iki uygulamaya liderliği bırakacak mı? Bu sorunun cevabını 15 Mayıs tarihinde sona erecek gizlilik politikası süresi ile daha net bir şekilde göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
My Huawei uygulaması, resmi olarak kullanıma sunuldu!
Huawei, küresel pazarda satış yaptığı müşterilerine daha fazla hizmet sunmak için son aylarda elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ocak ayında gerçekleşen Huawei Pollen toplantısında, üst düzey bir Huawei yöneticisi olan He Gang, şirketin yakında “My Huawei” uygulamasını kullanıma sunacağını duyurdu. Bugün ise ortaya çıkan raporlar, My Huawei uygulamasının resmi olarak çıkış yaptığını gösteriyor.
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My Huawei uygulaması neler içeriyor?
Huawei yetkililerine göre My Huawei uygulaması, Pollen Club, Huawei servisleri ve oyunları içerecek. Bununla birlikte uygulama, diğer üyeliklerin de tutulduğu merkez uygulama olacak. Ayrıca Honor cihazlarda bulunan mevcut My Honor uygulaması da Honor telefonlarda kullanılmaya devam edecek. My Honor uygulaması aslında My Huawei’yi temel alıyor. Honor’un satışının ardından uygulamanın ismi My Honor olarak revize edildi. Şirketin bu uygulama ile temel amacı, kullanıcıları çok fazla uygulama ile boğmak yerine her şeyi tek bir merkez üzerinde toplamak. Bununla birlikte kullanıcı deneyimi iyileşecek ve telefonlardaki kargaşa ortadan kalkacak.
My Huawei uygulaması, Huawei kullanıcıları için tek elden hızlı, zengin ve yüksek kaliteli hizmet sunmayı hedefliyor. Huawei servisleri, oyunlar, Huawei Akademi, yakındaki mağazalar gibi pek çok içerik bu uygulamada bir araya gelecek. Aynı zamanda Huawei’nin akıllı yaşam projesini daha da geliştirecek bir uygulama olacak.
Uygulamada, yakındaki mağazalar, çevrimiçi randevular ve akıllı algılama teknolojisi için tek tıkla arama butonu mevcut. Normalde farklı uygulamalar ile gerçekleşen bu özelliklerin tek bir yerde toplanması oldukça önemli. Mevcut cihazlarda ustalaşmak için geliştirilen cihaz asistanı da bu uygulama üzerinde kullanıma hazır olacak.
My Huawei ile Huawei’nin ürünlerini pratik bir şekilde satın alabileceksiniz. Ayrıca çeşitli çekiliş ve etkinliklerle de pek çok ürüne sahip olabilirsiniz. Uygulamanın temel hedefi kullanıcı deneyimini iyileştirmek. İlerleyen zamanlarda uygulamaya yeni fonksiyonların eklenmesi muhtemel gözüküyor. Ambargo baskısı altında olan Huawei, kullanıcı dostu bir firma olarak bu süreci atlatmaya çalışıyor. Ancak hala şirketin akıllı telefon pazarındaki geleceği belirsiz.
Huawei AppGallery’nin sezgisel yeni arayüzü ortaya çıktı!
ABD, Huawei’yi ilk yasakladığında, firmanın Google ile olan bütün bağları koptu. Bununla birlikte Play Store dahil olmak üzere pek çok uygulamaya erişim kısıtlı hale geldi. Bunun ardından Huawei, kendi uygulama mağazasını geliştirdi ve bağımsızlığını ilan etti. AppGallery’nin dünya çapında 500 milyondan daha fazla aktif kullanıcısı bulunmakta.
Şu an AppGallery’nin iki ana bölümü mevcut. Bunlar, “Öne Çıkanlar” ve “Kategoriler” olarak sıralanmakta. Öne çıkanlar bölümü, Huawei tarafından seçilen uygulamaları ve oyunları içeriyor. Ayrıca bu bölüm makaleler, kılavuzlar ve incelemeler gibi başka içeriklere de sahip. Bununla birlikte Huawei AppGallery editörleri, içeriklerin daha çok yerel eğilimlere ve ihtiyaçlara odaklanmasını sağlayacaklar. Bu kullanıcı arayüzünü alacak ülkelerin listesi;
- İsveç
- Norveç
- Finlandiya
- Danimarka
- Romanya
- Çekya
- Polonya
- Bulgaristan
- Türkiye
- Avusturya
- Litvanya
- Macaristan
- Ukrayna
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Güvenlik
Hacklenen LinkedIn hesapları, 7000 dolardan satışa çıktı!
Geçtiğimiz günlerde, Facebook’un 530 milyon adet kişinin hesabının verilerini sızdırdığı haberleri büyük bir tepkiyle ortaya çıkmıştı. Facebook’un bu büyük güvenlik açığının ardından kullanıcılar, Facebook’u en güvensiz sosyal medya uygulaması olarak görmeye başladı. Ancak Facebook’un ardından LinkedIn’in çok daha büyük bir sızıntı verdiği ortaya çıktı. CyberNews’in yakın zamanda paylaştığı rapora göre 500 milyon LinkedIn kullanıcısının hesabı forumlarda satışa çıktı. LinkedIn’i hacklediğini iddia eden kişi 2$’a 2 milyon kişinin hesabını örnek olarak paylaştı. Ayrıca yaptığı açıklamada bu bilgileri parça parça satacağını da duyurdu.
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Daha fazla LinkedIn hesabı hacklenmiş olabilir mi?
LinkedIn hesaplarının satışa çıkmasının ardından benzer forumlarda bazı kullanıcılar bu konuyla ilgili paylaşımlar yaptı. Bahsi geçen forumun bir başka kullanıcısı ise 500 milyondan daha fazla kişinin bilgilerinin sızdırıldığını açıkladı. Ayrıca 827 milyon kullanıcının hesabını 7000$’dan satışa çıkaracağını duyurdu. Ancak bu değer, LinkedIn kullanıcılarının sayısını (yaklaşık 740 milyon kişi) aştı. Bu nedenle bu verilerin içinde eski ve silinen kullanıcıların verilerinin de olduğu tahmin ediliyor.
Bilgisayar korsanları, bu verileri 7 ayrı gruba ayırdı. Önceki paylaşımı yapan bilgisayar korsanının verisine ek olarak 327 milyon yeni kullanıcı sızıntısı olduğu ortaya çıktı. Küresel kullanıcılar, ABD kullanıcıları gibi çeşitli veri paketleri bu satış listelerinde mevcut. Bu veriler, ayrı ayrı değil sadece gruplar halinde satın alınabiliyor. Hacklenen LinkedIn hesapları, pek çok farklı yöntem ile elde edilebiliyor. Popüler bir güvenlik firması olan eSentire’nin yaptığı açıklamada bu yöntemlerin en popülerinden birinin Golden Chickens olduğu ortaya çıktı. Bu yöntemde bilgisayar korsanları, LinkedIn profillerindeki bilgilere göre sahte iş teklifleri yolluyorlar. Bağlantının kurulmasının ardından bunu diğer bağlantılarda da uygulayıp zincirleme bir şekilde verileri çalıyorlar.
Sızdırılan ve hacklenen LinkedIn hesaplarının aksine bu korsanlar, yolladıkları ilanlarda .zip formatında dosyalar gönderiyorlar. Karşı taraftaki kullanıcı bu dosyayı açtığında ise bilgisayarına yollanan truva atı ile bütün bilgilerini korsanlara teslim etmiş oluyor. Ardından da bu bilgiler bir yerde toplanıp satışı gerçekleştiriliyor. Yaşanan hacklenme olaylarının ardından pek çok kullanıcı endişe duyuyor. Bu durumda, yapılması gereken tek şey sosyal medya platformlarına her bilgiyi vermemek. Ayrıca tanınmayan kişilerden gelen dosyaları da olabildiğince açmamak gerekiyor.
LinkedIn’in sahibi Microsoft bu konuda hangi açıklamayı yaptı?
Hacklenen LinkedIn hesaplarının ardından LinkedIn’in sahibi Microsoft bir açıklama yaptı. Microsoft, “Milyonlarca insan her gün iş aramak ve başvurmak için LinkedIn’e giriş yapıyor. Sohbet ettiğiniz işe alım görevlilerinin kim olduklarını söylemesi ve heyecan duyduğunuz işin gerçek ve özgün olduğunu bilmek önemlidir. Bizler, LinkedIn’in hiçbir yerinde dolandırıcılık faaliyetlerine izin vermiyoruz. Sahte hesapları ve hileli ödemeleri tespit etmek için otomatik ve manuel savunmalar kullanıyoruz. Politikalarımızı ihlal eden tüm hesaplar ve iş ilanları sitemizden engellenir.” şeklinde açıklamasını paylaştı.
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