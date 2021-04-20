Facebook tam gaz! Spotify işbirliği, Clubhouse klonu ve dahası

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Facebook’un bir süredir gözünü ses temelli sosyal medyaya diktiği yeni bir haber değil. Tıpkı diğer sosyal medya devleri gibi Facebook da, Clubhouse’un öncülük ettiği ses odaklı yeni trendden payını almak istiyor. Şirket bu konuda ilk olarak Clubhouse benzeri bir uygulama geliştirdiği söylentileriyle gündeme gelmişti. Ancak daha sonradan bunun Facebook’a entegre bir özellik olacağı konuşulmuştu. Hatta, Facebook’un kodlarında bu tarz bir özellik bile bulunmuştu. Yani, sosyal medya devinin bu konuda bir çabası olduğu kesin olsa da, tam olarak ne yapmak istediğini bugüne kadar bilmiyorduk. Fakat, bugün direkt CEO Mark Zuckerberg’in ağzından duyduğumuz sözler şirket bu konudaki yol haritasını açık bir şekilde göstermekte. Şirket ses temelli bir imparatorluk kuruyor desek abartmış olmayız. İşte Zuckerberg’in Clubhouse klonu, büyük Spotify işbirliği vb. konularda yaptığı açıklamalar ve Facebook’a gelecek ses bazlı yenilikler…

Facebook ve Spotify güçlerini birleştiriyor

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Aslında, Spotify ve Facebook partnerliği yeni değil. Zira iki uygulama daha önce de Facebook Messenger’daki çeşitli entegrasyonlar vasıtasıyla bir araya gelmişti. Ancak bugün duyurulan işbirliği çok daha kapsamlı. Zira, Facebook, bu yeni özelliğiyle Spotify’ı uygulamanın içine entegre edecek. Projenin adı ise “Boombox”.

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Peki bu entegrasyon ne anlama geliyor? Zuckerberg’in açıklamalarına göre, bu yeni özellik sayesinde Facebook’ta gezerken uygulamadan çıkmadan Spotify’dan müzik dinleyebileceğiz. Hatta, bu durum sadece müzikle de sınırlı değil ve Spotify podcastlerini de içeriyor. Facebook, bunu mümkün kılmak adına uygulamanın içine Spotify’la bağlantılı bir müzik çalar dahil edecek ve bu sayede favori Spotify içeriklerinizi dinleyebileceksiniz. Facebook CEO’su Zuckerberg’e göre, bu yeni özellik sanatçıların da işine yarayacak. Ünlü CEO, bu konudaki düşüncelerini “Sesi platformumuzda öncelik haline getiriyoruz. Bu da sanatçılara içeriklerini paylaşmaları için büyük bir olanak tanıyacak.” şeklinde ifade etti. Buna ek olarak, bu yeni özelliğin Meksika ve Tayland’daki kullanıcılar tarafından beta olarak test edildiğini de belirtelim. Boombox’ın önümüzdeki hafta diğer ülke marketlerine sunulması beklenmekte.

Clubhouse benzeri özellik bu yaz Facebook ve Facebook Messenger’da

Sonunda aylardır süren söylentiler gerçeğe kavuştu. Facebook, Clubhouse tarzı ses bazlı bir özelliği önümüzdeki platformlarına getiriyor. Ancak, bu ilk iddiaların aksine bir uygulama değil ve sadece yeni bir özellik şeklinde olacak. Hatta, “Live Auido Rooms” adındaki bu özellik sadece Facebook’la sınırlı kalmayıp, platformun mesajlaşma uygulaması Messenger’a da gelecek.

İlk olarak Facebook Groups’ta yer alacak özellik, beta aşamasında ünlüler ve influencer’lar tarafından test edilecek. Akabinde ise 1.8 milyarlık Facebook kullanıcı kitlesine yavaş yavaş sunulacak. Bu yeni özelliğin çalışma prensibi ise oldukça basit. Tıpkı Clubhouse gibi, kullanıcılar Facebook’ta ilgi alanları çerçevesinde odalar açacak ve sesli sohbet edecek. Tabi, sistemin yine Clubhouse’ta olduğu gibi konuşmacılar ve dinleyiciler şeklinde olması beklenmekte. Ayrıca, Facebook Clubhouse’un aksine, bu sesli özellikten para kazanma imkanını uygulama başlar başlamaz sunacak. Bu bağışa dayanan sistemin para birimi ise Facebook’tan alışık olduğumuz Stars (yıldızlar) olacak.

Soundbites, podcastler ve Facebook’un ses ekosistemi

Facebook’un bugün tanıttığı diğer bir ses temelli özellik ise “Soundbites”. Soundbites’ı kısa ses klipleri şeklinde tanımlayabiliriz. Kullanıcılar, Facebook uygulamasında yer alacak yeni araçlarla bu kısa klipleri oluşturabilecek. Ayrıca, Live Audio Rooms’taki sohbetlerden kesitler alarak da bu Sounbite’ları oluşturmanız mümkün. Başka bir deyişle, Soundbites’ı adeta sesli bir TikTok olarak düşünebilirsiniz. Bu yeni özelliğin test aşaması ise önümüzdeki aylarda başlayacak. Facebook, test için yine influencer’ları kullanma niyetinde. Özelliğin normal kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise henüz kesin değil.

Sosyal medya devinin bugün duyurusunu yaptığı diğer bir yenilik ise podcastler. Resmi açıklamaya göre, Facebook uygulamasındaki dahili bir player aracılığıyla bu podcastleri dinleyebileceksiniz. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi, Spotify ve Facebook’a yakın kaynaklar bunun iki devin entegrasyonuyla olacağını söylemekte. Tüm bu yeniliklerin asıl dikkat çeken yanı ise bu özelliklerin hepsinin entegre çalışacak olması. Facebook bütünüyle ses bazlı bir ekosistem kuruyor desek abartmış olmayız. Örneğin, Live Audio Rooms’taki bir sohbetinizi podcast’e dönüştürebileceksiniz. Ya da, yine Live Audio Rooms’ta yaptığınız bir sohbeti Soundbite olarak kısa parçalar halinde yayımlayabilmeniz mümkün olacak. Bakalım, bu “Facebook ses imparatorluğu” ne kadar başarılı olacak…

Kaynak: TechCrunch, TheVerge, FacebookBlog