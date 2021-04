Facebook tam gaz! Spotify işbirliği, Clubhouse klonu ve dahası

reklam

Huawei, küresel pazarda satış yaptığı müşterilerine daha fazla hizmet sunmak için son aylarda elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ocak ayında gerçekleşen Huawei Pollen toplantısında, üst düzey bir Huawei yöneticisi olan He Gang, şirketin yakında “My Huawei” uygulamasını kullanıma sunacağını duyurdu. Bugün ise ortaya çıkan raporlar, My Huawei uygulamasının resmi olarak çıkış yaptığını gösteriyor.

My Huawei uygulaması neler içeriyor?

Huawei yetkililerine göre My Huawei uygulaması, Pollen Club, Huawei servisleri ve oyunları içerecek. Bununla birlikte uygulama, diğer üyeliklerin de tutulduğu merkez uygulama olacak. Ayrıca Honor cihazlarda bulunan mevcut My Honor uygulaması da Honor telefonlarda kullanılmaya devam edecek. My Honor uygulaması aslında My Huawei’yi temel alıyor. Honor’un satışının ardından uygulamanın ismi My Honor olarak revize edildi. Şirketin bu uygulama ile temel amacı, kullanıcıları çok fazla uygulama ile boğmak yerine her şeyi tek bir merkez üzerinde toplamak. Bununla birlikte kullanıcı deneyimi iyileşecek ve telefonlardaki kargaşa ortadan kalkacak.

My Huawei uygulaması, Huawei kullanıcıları için tek elden hızlı, zengin ve yüksek kaliteli hizmet sunmayı hedefliyor. Huawei servisleri, oyunlar, Huawei Akademi, yakındaki mağazalar gibi pek çok içerik bu uygulamada bir araya gelecek. Aynı zamanda Huawei’nin akıllı yaşam projesini daha da geliştirecek bir uygulama olacak.

Uygulamada, yakındaki mağazalar, çevrimiçi randevular ve akıllı algılama teknolojisi için tek tıkla arama butonu mevcut. Normalde farklı uygulamalar ile gerçekleşen bu özelliklerin tek bir yerde toplanması oldukça önemli. Mevcut cihazlarda ustalaşmak için geliştirilen cihaz asistanı da bu uygulama üzerinde kullanıma hazır olacak.

My Huawei ile Huawei’nin ürünlerini pratik bir şekilde satın alabileceksiniz. Ayrıca çeşitli çekiliş ve etkinliklerle de pek çok ürüne sahip olabilirsiniz. Uygulamanın temel hedefi kullanıcı deneyimini iyileştirmek. İlerleyen zamanlarda uygulamaya yeni fonksiyonların eklenmesi muhtemel gözüküyor. Ambargo baskısı altında olan Huawei, kullanıcı dostu bir firma olarak bu süreci atlatmaya çalışıyor. Ancak hala şirketin akıllı telefon pazarındaki geleceği belirsiz.

Huawei AppGallery’nin sezgisel yeni arayüzü ortaya çıktı!

ABD, Huawei’yi ilk yasakladığında, firmanın Google ile olan bütün bağları koptu. Bununla birlikte Play Store dahil olmak üzere pek çok uygulamaya erişim kısıtlı hale geldi. Bunun ardından Huawei, kendi uygulama mağazasını geliştirdi ve bağımsızlığını ilan etti. AppGallery’nin dünya çapında 500 milyondan daha fazla aktif kullanıcısı bulunmakta.

Şu an AppGallery’nin iki ana bölümü mevcut. Bunlar, “Öne Çıkanlar” ve “Kategoriler” olarak sıralanmakta. Öne çıkanlar bölümü, Huawei tarafından seçilen uygulamaları ve oyunları içeriyor. Ayrıca bu bölüm makaleler, kılavuzlar ve incelemeler gibi başka içeriklere de sahip. Bununla birlikte Huawei AppGallery editörleri, içeriklerin daha çok yerel eğilimlere ve ihtiyaçlara odaklanmasını sağlayacaklar. Bu kullanıcı arayüzünü alacak ülkelerin listesi;