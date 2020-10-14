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Facebook, Oculus Quest 2 VR başlığını piyasaya sürüyor
COVID-19 karantinaları sırasında sanal gerçekliğe olan ilgi, alternatif eğlence kaynakları arayan insanlarla birlikte artıyor. Bunu ikram eden Facebook, geçtiğimiz ay yeni bir Oculus VR başlığını yakında piyasaya süreceğini duyurdu – ve bugün, Oculus Quest 2 artık mağazalarda ve oculus.com üzerinden satışa sunuldu.
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Facebook, Oculus Quest 2 özellikleri nedir?
Chemical Brothers “Galvanize” 2005 yılında çıktı, ancak yine de yankı uyandırıyor. Yeni kulaklık, tümü kablosuz bir VR biriminde olmak üzere iyileştirilmiş performans ve gelişmiş çözünürlüğe sahip. Oculus Quest‘in ilk sürümü, şirketin en çok satan VR başlığı oldu ve bir dizi yeni özellik ve araçla gelen Facebook, mevcut ilgiden yararlanmaya ve sanal ortamlarda daha fazla insanın etkileşime girmesini sağlamaya hevesli. Üstelik bu sadece oyunla ilgili değil – Facebook ayrıca Ağustos ayında yeni ‘Horizon‘ sosyal VR deneyiminin beta sürümünü duyurdu ve bu, insanların sanal dünyada etkileşime girmesi için bir platform sağlayacak.
Facebook ayrıca, uzaktan çalışmaya geçiş göz önüne alındığında, ilerleyen teknoloji için önemli bir satış noktası olabilecek sanal gerçeklik içindeki yeni İşyeri özellikleri üzerinde çalışıyor. Belirtildiği gibi, VR bu yıl ilgide önemli bir artış gördü. Bu da Facebook’un bir sonraki seviye VR araçlarına daha fazla odaklanmasını sağladı. Quest 2′nin gelişmiş sistemi bu konuda daha fazla fırsatı kolaylaştıracak. Facebook, VR’nin sosyal ağların geleceği olacağına inandığını zaten belirtti. Bu, bir sonraki dönemin başlangıcı olabilir ve bu, nihayetinde yeni pazarlama ve sosyal yardım fırsatlarını da içerecektir. Trendin önünde olmanızı sağlamak için şimdi dikkat etmeye değer olabilir.
Haber
WordPress, blog yazılarını twitter başlıkları olarak yayınlama seçeneği ekliyor
WordPress bu hafta, kullanıcıların tüm WordPress blog gönderilerini “sadece iki ekstra tıklama ile” tweet başlıkları olarak yeniden yayınlamalarını sağlayacak yeni işlevler ekledi.
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WordPress twitter bağlantısı avantajları nedir?
Süreç aslında WordPress blog gönderinizi bir tweet dizisine dönüştürecektir. Gönderinize eklediğiniz tüm resimler veya videolar, orijinal yayınınızın neresine yerleştirildiklerine bağlı olarak ileti dizisine eklenecek ve ayrıca tweet’inizi paylaşmadan önce tweetlerinizin yayınınızı nerede böleceğini de görebileceksiniz.
Bazı insanlar tweet başlıklarını sever ve size içeriğinizi tanıtmak ve platformda sohbeti ateşlemek için başka bir yol sağlayabilir. Ancak, Twitter’ı insanları WordPress bazlı web sitenize geri çekmek için kullanmak yerine, ilgili ölçümleri değerlendirebileceğiniz, stratejik yönü belirleyebileceğiniz, hedef kitlenizden para kazanabileceğiniz vb. etkinliklere yönelebilirsiniz.İnsanlar yazılarınızı direkt Twitter üzerinden okuyabilecek. Bunun değerli olup olmadığını gerçekten bilmiyoruz. Ancak son derece ilgili bir Twitter topluluğunuz varsa ve içeriğinize erişiminizi yeni bir şekilde artırmak istiyorsanız, işe yarayabilir. Twitter genel olarak yönlendirme trafiğini yönlendiren harika bir araç değil. Bu yüzden belki bu site ziyaretçileri açısından çok fazla kaybetmeden içerik katılımını en üst düzeye çıkarmak için iyi bir yol olabilir. Aslında tersinin faydalı olabileceği daha muhtemel görünüyor – Twitter ileti dizilerinizi blog gönderilerine dönüştürme seçeneği. Bu da mümkündür.
Yani, dikkate alınması gereken bir şey; ve aynı zamanda insanların beslemelerinde görünen uzun süredir devam eden tweet başlıklarını görmeye başladığınızda akılda tutulması gereken bir şey. Ancak kapasite şu anda her iki şekilde de kullanılabilir. Diğer WordPress haberlerinde hem Facebook hem de Instagram, 24 Ekim’den itibaren platform sitelerindeki gömülü içerik desteğini kaldırıyor. Bu, sitenize daha önce bir Facebook veya Instagram gönderisi yerleştirdiyseniz, Facebook geliştirici hesabınız olmadığı sürece muhtemelen iki hafta içinde çalışmayı bırakacağı anlamına geliyor.
Akıllı Telefonlar
ASUS Zenfone 7 Pro için Android 11 beta güncellemesi yayınlandı
ASUS, Zenfone 7 Pro modeli için Android 11 beta güncellemesini kullanıma sundu. Bugünden itibaren genel beta test programına kayıt olan kullanıcılar, en yeni Android’i deneyimleme fırsatına sahip olabiliyor.
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ASUS, Zenfone serisi akıllı telefonlarını Android 11 işletim sistemine güncelleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Daha önce Zenfone 6 için Android 11 betayı piyasaya süren şirket, şimdi de en yeni Android’i Zenfone 7 Pro ile buluşturmaya başladı. Bugünden itibaren genel beta programına kayıt olanlar, telefonlarında ilk Android 11 beta sürümüne sahip oluyor.
ASUS Zenfone 7 Pro için Android 11 beta müjdesi!
ASUS’un 30.04.31.30 numaralı sürümüyle yayınladığı Android 11 beta güncellemesinin boyutu 1 GB’ın biraz üzerinde. Bu güncellemeyle Android 11, Zenfone 7 Pro kullanıcılarına birbirinden güzel heyecan verici değişiklikler getiriyor.
Yeni gelen özelliklerden bazıları şu şekilde:
- Güç menüsüne entegre edilmiş cihaz kontrolleri
- Desteklenen uygulamalar için baloncuk bildirimler
- Geliştirilmiş hızlı ayarlar paneli
- Uygulama izinleri üzerinde daha fazla kontrol
Bu yeniliklerin yanı sıra ASUS, Android 11 betada Kişiler, Telefon, Dosya Yöneticisi, Hesap Makinesi, Saat, Galeri, Hava Durumu, Ses kaydedici, Ayarlar, Veri Aktarımı ve Yerel yedekleme dahil olmak üzere Zenfone 7 Pro arayüzünün stok uygulamalarını da yeniledi.
Beta güncellemelerinin, kararlı sürümden evvel sınırlı bir kullanıcıya sunulması ve denenmesinin hem üreticiler hem de kullanıcılar için birkaç avantajı bulunuyor. Yalnızca üreticilerin yazılımdaki hataları tespit edip kararlı sürümü yayınlayana kadar önemli ölçüde gidermesi değil, aynı zamanda kararlı sürümü alacak kullanıcılar için de potansiyel olarak ön bir hazırlık olması yönüyle büyük önem taşıyor.
Bu arada ASUS, henüz Zenfone 7 Pro için Android 11′i beta olarak yayınladığından dolayı manuel olarak herhangi bir indirme bağlantısı da sunmuyor. Şirket kanadından ZenFone 7 serisi için Android 11′in kararlı sürümünün ne zaman yayınlanacağına dair açıklama da gelmedi.
Oyun
Spider-Man: Miles Morales yeni oynanış videosu yayınlandı!
Spider-Man: Miles Morales oyununa ait yeni bir oynanış videosu yayınlandı. PlayStation 5‘in çıkış oyunu olacak yapımın ilk kötü karakteri de ortaya çıktı.
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Spider-Man: Miles Morales oyununun ilk kötüsü Rhino!
PlayStation 5 oyun konsolunun önemli kozlarından biri olan özel yapım oyunlar, yeni nesilde de hayranları mutlu edeceğe benziyor. Bu özel oyunların arasında yer alan, 2018 yılında çıkış yapan ve oldukça beğenilen Spider-Man yapımı da yeni “ara oyunu” ile hayranlarını karşılayacak. Ana karakterin Miles Morales olduğu oyun, teknik olarak yeni nesil konsolun neler yapabileceğini hayranlara göstermeyi hedefliyor. Geçtiğimiz günlerde Game Informer‘ın YouTube hesabında paylaştığı oynanış videosu ile, oyuna dair yeni detaylar ortaya çıkarken, oyunda gözüken ilk kötü karakter de Rhino oldu.
Öğrenilen ilk “boss” dövüşünün Rhino ile gerçekleşeceği ortaya çıkarken, Miles Morales’in de Peter Parker karakterine nazaran kendine has yetenekleri olacak. Ayrıca Peter Parker‘a göre biraz daha sakar bir karakter bizleri karşılarken, Miles Morales‘in sık sık kötü karakterleri şaşırtacağı öğrenildi. Öte yandan teknik olarak da sınırları zorlayan Spider-Man: Miles Morales, performans modunda 4K 60 FPS desteği ile geliyor. Daha kaliteli modlarda ise oyunun 4K 30 FPS ve daha iyi grafikler ile oynanabileceği öğrenildi. PlayStation 5 ile birlikte çıkacak oyun bakalım beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.