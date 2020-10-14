Facebook, Oculus Quest 2 VR başlığını piyasaya sürüyor

COVID-19 karantinaları sırasında sanal gerçekliğe olan ilgi, alternatif eğlence kaynakları arayan insanlarla birlikte artıyor. Bunu ikram eden Facebook, geçtiğimiz ay yeni bir Oculus VR başlığını yakında piyasaya süreceğini duyurdu – ve bugün, Oculus Quest 2 artık mağazalarda ve oculus.com üzerinden satışa sunuldu.

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Facebook, Oculus Quest 2 özellikleri nedir?

Chemical Brothers “Galvanize” 2005 yılında çıktı, ancak yine de yankı uyandırıyor. Yeni kulaklık, tümü kablosuz bir VR biriminde olmak üzere iyileştirilmiş performans ve gelişmiş çözünürlüğe sahip. Oculus Quest‘in ilk sürümü, şirketin en çok satan VR başlığı oldu ve bir dizi yeni özellik ve araçla gelen Facebook, mevcut ilgiden yararlanmaya ve sanal ortamlarda daha fazla insanın etkileşime girmesini sağlamaya hevesli. Üstelik bu sadece oyunla ilgili değil – Facebook ayrıca Ağustos ayında yeni ‘Horizon‘ sosyal VR deneyiminin beta sürümünü duyurdu ve bu, insanların sanal dünyada etkileşime girmesi için bir platform sağlayacak.

Facebook ayrıca, uzaktan çalışmaya geçiş göz önüne alındığında, ilerleyen teknoloji için önemli bir satış noktası olabilecek sanal gerçeklik içindeki yeni İşyeri özellikleri üzerinde çalışıyor. Belirtildiği gibi, VR bu yıl ilgide önemli bir artış gördü. Bu da Facebook’un bir sonraki seviye VR araçlarına daha fazla odaklanmasını sağladı. Quest 2′nin gelişmiş sistemi bu konuda daha fazla fırsatı kolaylaştıracak. Facebook, VR’nin sosyal ağların geleceği olacağına inandığını zaten belirtti. Bu, bir sonraki dönemin başlangıcı olabilir ve bu, nihayetinde yeni pazarlama ve sosyal yardım fırsatlarını da içerecektir. Trendin önünde olmanızı sağlamak için şimdi dikkat etmeye değer olabilir.