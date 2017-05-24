Facebook Özel İçerikler İçin Medya Şirketleri ile Anlaşıyor

Facebook bir süredir platformuna televizyon içeriklerine benzer özel içerikler getirmeye çalışıyor ve bunun için bazı atılımlar yapıyor.

Facebook bunun için aralarında çok bilinen BuzFeed ve Vox gibi medya şirketlerininde bulunduğu bir çok şirket ile anlaşmaya vardı. Bu anlaşmaya göre öncelikle kısa süreli içerikler yer alacak. Bu içeriklerin Haziran ayında sunulacağı açıklanmıştı ancak bu tarih yaz mevsimi sonuna ertelendi.

Sosyal medya platformunda iki farklı içerik yer alacak. 20-30 dakika uzunluktaki içeriklerin yayın hakları Facebook’un elinde olacak. 5-10 dakikalık içeriklerin yayın hakları ise medya şirketlerinin olacak. Bu içeriklerden gelecek olan reklam gelirlerinin %55’i medya şirketlerinin olacak. Sosyal medya platformu uzun içerikler için 250.000$, kısa içerikler için 35.000$ ödeyecek. Game of Thrones’un bir bölümünü ise 10 milyon$’lık bütçeye sahip.

Orijinal içerik ile beraber şirket reklam gelirlerini büyük oranda artırmayı hedefliyor. Özellikle Haber Kaynağı bölümünde reklam gösterecek yer kalmamış olduğunu düşünürsek özel içerikler son derece önemli bir alan oluşturacak.