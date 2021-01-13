Güncelleme
Facebook, kişisel veri yönetimi için bir güncelleme yaptı
Facebook bugün, kullanımını kolaylaştırmak ve kişisel verilerin nasıl kullanıldığını daha iyi açıklamak için “Bilgilerine Eriş” sekmesinde bir güncelleme yaptı.
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Kişisel veri yönetimi artık daha kolay
Bilgilerine Eriş, Facebook’ta sizinle ilgili paylaşılan bilgilere ayrıntılı bir görünüm sağlıyor. Güncellenen sürüm sekiz kategori halinde düzenlenmiş: Facebook’taki Hareketleriniz, Kişisel Bilgiler, Arkadaşlar ve Takipçiler, Kayıtlı Bilgiler, Güvenlik ve Giriş Bilgileri, Facebook Dışındaki Uygulamalar ve İnternet Siteleri, Reklam Bilgileri ve Tercihler.
Her kategorinin içindeki bilgiler, aradığınız verileri bulmanızı kolaylaştırmak adına alt kategoriler halinde de düzenlenmiş bulunuyor. Yeniden düzenlenen bu araç, aynı zamanda verilerinizi kaldırmak için de kullanılabiliyor.
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“Konum” gibi belirli bir şeyi bulabilmeniz için arama işlevi dahil edilmiş durumda ve Facebook’un Facebook deneyimini kişiselleştirmek için verileri nasıl kullandığı hakkında artık daha fazla bilgi edinmek mümkün.
Aslında güncellemenin piyasaya sürülmesi, Apple’ın Facebook gibi uygulamaların topladığı kişisel verilerin, ayrıntılı bir listesini vermesini istemesinden doğuyor. Bilindiği üzere Apple, kısa bir süre önce uygulama geliştiricilerini sözde “beslenme etiketleri” için belirli gizlilik ayrıntılarını göstermeye teşvik etmeye başlamıştı, böylece kullanıcılar artık belirli bir uygulamayı kullanıp kullanmama konusunda bilinçli seçimler yapabilmişti.
“Bilgilerine Eriş” alanına ulaşmak için, Facebook iOS uygulamasını açın Ayarlar ve Gizlilik bölümüne gidin, Ayarlar’ı seçin ve “Bilgilerine Eriş”e dokunun. Bu özellik şimdilik uygulamada sınırlı kalsa da önümüzdeki günlerde masaüstü versiyonlara da getirileceği tahmin ediliyor.
Apple
iPad için Office güncellendi!
Microsoft bugün, Word, PowerPoint ve Excel dahil olmak üzere iPad için Office uygulamalarında yeni güncellemeler yayınladı. Güncelleme, iPad için Excel’de iki elektronik tabloyu aynı anda yan yana açıp görüntülemenize ve düzenlemenize olanak tanıyan Split View özelliği sunuyor. Word ve PowerPoint halihazırda Mayıs 2020’de Split View için destek almıştı.
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iPad için Office güncellemesi hangi yenilikleri barındırıyor
Split View’i, dosya görünümündeki bir elektronik tablo belgesine basılı tutarak ve ardından ekranın sol veya sağ tarafına sürükleyerek aktif edebilirsiniz. Split View’den çıkmak için ise ekranın ortasındaki kaydırıcıyı tutmanız ve elektronik tablo belgelerinden birini kapatmak veya tam ekran yapmak için sola veya sağa sürüklemeniz gerekiyor.
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Bu arada, PowerPoint’te kullanıcılar artık sunumlarını yeni Sunum Koçu özelliği ile prova edebiliyorlar. Bu özellik, seyirciyi meşgul eden hız, adım, doldurucu sözcükler, hassas ifadeler ve daha fazlası gibi şeyler hakkında geri bildirimler sunuyor.
Microsoft ayrıca, iPadOS 13.4’te sunulan iPadOS izleme dörtgeni kontrollerine tam destek sağlamak için de çalışmalarını sürdürüyor. Güncellemenin ardından, kullanıcılar belgelerle etkileşim kurmak için iPad’lerine bir izleme dörtgeni ve fare bağlayabiliyorlar. İzleme dörtgenine sahip klavyeler arasında iPad Pro için Apple Magic Keyboard ve Brydge’s Pro+ seçenekleri bulunurken, 10,2 inç iPad ile 10,5 inç iPad Air için Logitech’s Combo seçeneği bulunuyor.
Güncelleme
Samsung Galaxy Z Fold 2 için Android 11 güncellemesi yayınlandı
Samsung, Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini bugün itibarıyla Galaxy Z Fold 2 kullanıcılarına vermeye başladı. Samsung, bir süredir Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini Galaxy Z Fold 2’ye sadece beta olarak sunuyordu. Bugünden itibarense kullanıcılar güncellemeyi kararlı haliyle almaya başlamış durumdalar.
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Android 11 tabanlı One UI 3.0’ın yeni durağı: Galaxy Z Fold 2
Android akıllı telefonların, söz konusu güncelleme olduğunda pek de parlak bir geçmişinin olmadığı hepimizin malumu. Samsung gibi Android üreticileri bu düzeni değiştirmek için yoğun çalışmalar içerisinde olsalar da, hala güncelleme konusunda Apple kadar bonkör değiller. Ancak yine de güncelleme konusundaki kararlığını takdir etmemiz gereken markaların başına Samsung geliyor. Android 11’i orta seviye cihazlarına dahi veren Samsung, bugün katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 2 için de aynı hamleyi yaptı.
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Samsung Galaxy Z Fold 2, bugün itibarıyla Android 11 tabanlı One UI 3.0 arayüz güncellemesini almaya başladı. Klasik Android güncellemelerinden alışık olduğumuz gibi, bugün yayınlanan güncelleme de kademeli olarak dağıtılıyor. İlk etapta Almanya’daki Galaxy Z Fold 2 kullanıcılarına dağıtılmaya başlanan Android 11 yükseltmesi, sonraki günlerde tüm dünyaya kapılarını açmış olacak.
Samsung’un F916BXXU1CTLL koduyla yayınladığı yazılım güncellemesi, beraberinde Ocak 2021 güvenlik yamasını da Samsung Galaxy Z Fold 2 kullanıcılarına getiriyor. Bu sayede kullanıcılar hem Android 11 işletim sistemine kavuşuyorlar, hem de daha güvenli bir Android yazılımı elde etmiş oluyorlar. Siz de Galaxy Z Fold 2 sahibiyseniz, güncellemenin gelip gelmediğini Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle bölümünden kontrol edebilirsiniz.
Samsung Galaxy Z Fold 2, Android 11 güncellemesiyle nelere sahip olacak?
Ana ekran
- İlişkili bir widget eklemek için bir uygulamaya dokunun ve basılı tutun.
- Ana ekranın boş bir alanına çift dokunarak ekranı kapatın. Bunu Ayarlar > Gelişmiş özellikler > Hareketler ve İşaretler bölümünden açabilirsiniz.
Galaxy Z Fold 2 kilit ekranı
- Dinamik Kilit ekranında artık daha fazla kategori var ve birden fazla seçim yapabilirsiniz.
- Kilit ekranı widget’ları geliştirildi.
Hızlı panel
- Ekranın üstünden aşağı kaydırdığınızda konuşmalarınızı ve medya kontrollerinizi daha düzenli bir biçimde görebilirsiniz.
AOD
- Always on Display için sunulan widgetlar geliştirildi.
Samsung Galaxy Z Fold 2 erişilebilirlik özellikleri
- Cihaz kurulumu sırasında en önemli erişilebilirlik ayarlarına hızlı erişim sağlayabilirsiniz. Kullandıklarınıza göre önerilen erişilebilirlik özelliklerini edinebilirsiniz.
- Erişilebilirlik kısayollarını daha kolay ayarlayabilirsiniz.
- Ses dedektörleri artık size daha fazla görünürlük sağlamak için TV’ler ve ışıklar gibi SmartThings cihazlarınızla birlikte çalışıyor.
Samsung Klavye
- Klavye ayarlarını Ayarlar > Genel yönetim altında daha kolay bulabilirsiniz. Ayarlar ayrıca en önemlilerini ilk sıraya koymak için yeniden düzenlenmiştir.
Samsung DeX
- Artık desteklenen TV’lere kablosuz olarak bağlanabilirsiniz.
- Yeni dokunmatik yüzey çoklu hareket desteği, bağlandığınız ekranı yakınlaştırabilmenizi ve yazı tipi boyutunu daha kolay değiştirmenizi sağlar.
Samsung Galaxy Z Fold 2 İnternet uygulaması
- Geri düğmesine dokunduğunuzda web sitelerinin sizi yeniden yönlendirmesini engelleme özelliği eklendi. Çok fazla açılır pencere veya bildirim gösteren web siteleri için uyarılar ve engelleme seçenekleri eklendi.
- Ayarların bulunmasını kolaylaştırmak için menüler yeniden düzenlendi. Web siteleri için çevirici de dahil olmak üzere birkaç yeni eklenti eklendi.
- Daha sürükleyici bir göz atma deneyimi için durum çubuğunu gizleme seçeneği eklendi.
- Maksimum açık sekme sayısı 99’a çıkarıldı.
- Sekmeleri kilitleme ve yeniden sıralama özelliği eklendi.
- Tüm cihazlarda desteklenen sekme çubuğunun tasarımı geliştirildi.
- Samsung İnternet kenar paneli desteği sona erdi.
Kişiler ve Telefon
- Yinelenen kişileri hızla silmenize yardımcı olacak bir seçenek eklendi.
- Arama deneyimi geliştirildi.
Telefon / Çağrı geçmişi
- Çağrı ekranını kendi resimleriniz ve videolarınızla özelleştirme özelliği eklendi.
Mesajlar
- Yakın zamanda silinen mesajları içerecek bir çöp kutusu eklendi.
Takvim
- Aynı başlangıç saatine sahip etkinlikler artık ay ve ajanda görünümünde birlikte gösteriliyor.
- Etkinlik ekleme ve düzenleme seçeneklerinin genel düzeni yeniden yapılandırıldı.
- Tam ekranda gösterilen uyarıların düzeni iyileştirildi.
Samsung Galaxy Z Fold 2 – Dijital sağlık ve Ebeveyn kontrolleri
- Haftalık raporunuza trendler eklendi. Kullanımınızın önceki haftadan bu yana nasıl değiştiğini görebilir ve her özellik için kullanım sürenizi kontrol edebilirsiniz.
- Haftalık rapora sürüş sırasında telefon kullanım süresi eklendi.
- Telefonunuzun kilidini açmadan ekran sürenizi kontrol edebilmeniz için bir kilit ekranı widgetı eklendi.
- Ekran sürenizi ayrı ayrı izleyebilmenizi sağlayacak kişisel ve çalışma modları için ayrı profiller eklendi.
Kamera
- Otomatik odaklama ve otomatik pozlama işlevi ve kullanılabilirliği geliştirildi.
Fotoğraf Editörü
- Düzenlenen resimleri orijinal sürümlerine geri döndürme özelliği eklendi.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8 ve 8 Pro, OxygenOS 11.0.3.3 güncellemesini aldı!
OnePlus, şirketin yeni amiral gemisi serisi olacak olan OnePlus 9 serisine ve giyilebilir akıllı teknolojilere odaklanmış durumda. Bu kadar yoğun bir çalışma temposu sırasında şirket, eski amiral gemisi cihazlarına güncelleme getirmeye devam ediyor. Bugün, OnePlus 8 ve 8 Pro için Avrupa ve Hindistan‘da OxygenOS 11.0.3.3 güncellemesi yayınlandı. Yeni güncelleme ile bu cihazlardaki önemli hatalar giderilmiş olacak.
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OnePlus 8 serisine gelen yeni güncelleme neler içeriyor?
One Plus 8 serisi, yeni güncelleme ile geçtiğimiz hafta yayınlanan güncellemede ortaya çıkan hataları gideriyor. Güncelleme, arka plan mekanizmasını optimize edecek. Bununla birlikte şirket, cihazlarda daha uzun bir pil ömrü sunmayı hedefliyor. Telefonların bağlantı kararlılığı ve ahizenin genel kararlılığı da yeni düzeltmeler ile birlikte artış gösterecek. Genel optimizasyon haricinde güncelleme ile bazı yeni özellikler de eklenecek.
OxygenOS 11.0.3.3 güncellemesinin ayrıntılı değişiklik notları:
Sistem
- Daha iyi bir klavye deneyimi için kısayol çubuğunu gizleyebilen yeni bir klavye ayarı eklendi. (Ayarlar–>Sistem–>Dil ve Giriş–>Klavye)
- Çalar saatin bazen kendiliğinden aktif hale gelmesi sorunu çözüldü.
- Otomatik döndürmenin etkinleşmemesi sorunu giderildi.
Fotoğraf Galerisi
- Bazen fotoğrafların galeride gözükmemesi sorunu çözüldü.
Bluetooth
- Bluetooth kulaklık bağlarken hiçbir açılır pencerenin görünmemesi sorunu düzeltildi.
Ağ
- Wi-Fi bağlantısının bazı durumlarda başarısız olması sorunu giderildi.
Yeni güncelleme, kademeli bir şekilde cihazlara gönderilecek. Güncellemeyi manuel olarak kontrol etmek için Ayarlar—>Sistem—>Sistem Güncellemeleri sekmesini kontrol edebilirsiniz.
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