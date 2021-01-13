Facebook, kişisel veri yönetimi için bir güncelleme yaptı

Facebook bugün, kullanımını kolaylaştırmak ve kişisel verilerin nasıl kullanıldığını daha iyi açıklamak için “Bilgilerine Eriş” sekmesinde bir güncelleme yaptı.

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Kişisel veri yönetimi artık daha kolay

Bilgilerine Eriş, Facebook’ta sizinle ilgili paylaşılan bilgilere ayrıntılı bir görünüm sağlıyor. Güncellenen sürüm sekiz kategori halinde düzenlenmiş: Facebook’taki Hareketleriniz, Kişisel Bilgiler, Arkadaşlar ve Takipçiler, Kayıtlı Bilgiler, Güvenlik ve Giriş Bilgileri, Facebook Dışındaki Uygulamalar ve İnternet Siteleri, Reklam Bilgileri ve Tercihler.

Her kategorinin içindeki bilgiler, aradığınız verileri bulmanızı kolaylaştırmak adına alt kategoriler halinde de düzenlenmiş bulunuyor. Yeniden düzenlenen bu araç, aynı zamanda verilerinizi kaldırmak için de kullanılabiliyor.

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“Konum” gibi belirli bir şeyi bulabilmeniz için arama işlevi dahil edilmiş durumda ve Facebook’un Facebook deneyimini kişiselleştirmek için verileri nasıl kullandığı hakkında artık daha fazla bilgi edinmek mümkün.

Aslında güncellemenin piyasaya sürülmesi, Apple’ın Facebook gibi uygulamaların topladığı kişisel verilerin, ayrıntılı bir listesini vermesini istemesinden doğuyor. Bilindiği üzere Apple, kısa bir süre önce uygulama geliştiricilerini sözde “beslenme etiketleri” için belirli gizlilik ayrıntılarını göstermeye teşvik etmeye başlamıştı, böylece kullanıcılar artık belirli bir uygulamayı kullanıp kullanmama konusunda bilinçli seçimler yapabilmişti.

“Bilgilerine Eriş” alanına ulaşmak için, Facebook iOS uygulamasını açın Ayarlar ve Gizlilik bölümüne gidin, Ayarlar’ı seçin ve “Bilgilerine Eriş”e dokunun. Bu özellik şimdilik uygulamada sınırlı kalsa da önümüzdeki günlerde masaüstü versiyonlara da getirileceği tahmin ediliyor.