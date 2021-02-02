Facebook, iOS kullanıcılarından takip izni istemeye başladı

Facebook, Apple’ın iOS 14.5 beta işletim sistemiyle uygulamaya başladığı yeni etkinlik izleme kurallarına uyum sağlamaya başladı. Apple kullanıcılarından takip izni isteyen Facebook, gönderdiği bildirimde bunu istemesinin sebebini de detaylıca açıklıyor.

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Apple’ın normalde 2020 yılı içerisinde uygulamayı planlayıp, sonradan erteleme kararı aldığı yeni etkinlik izleme kuralları hayata geçmeye başladı. Yeni kurallara göre App Store’daki bir uygulama, iOS kullanıcılarının internet ortamındaki izlerini takip edemeyecek. Buna bağlı olarak da uygulamalar, bize “daha iyi bir reklam deneyimi” sunma amacıyla her türlü verilerimizi öğrenemeyecekler.

Kullanıcıları takip etmek isteyen uygulamalarınsa, artık mecburen kullanıcılardan izin almaları gerekiyor. Ancak bu izni vermeyi kabul etmeyen kullanıcılar, iOS ekosistemi içerisinde güvenli bir şekilde kalabiliyorlar; yani internet ortamında yaptıkları aktiviteler, herhangi bir uygulama tarafından gözetlenemiyor. E haliyle bu durumdan Facebook ve Instagram gibi sosyal medya devleri de nasiplerini almış durumdalar.

Facebook, iOS kullanıcılarını takip etmek için izin istiyor

Facebook, pazartesi gününden itibaren iOS kullanıcılarına bir bildirim göndermeye başladı; gönderdiği bildirimde kullanıcılardan takip izni vermelerini isteyen Facebook aynı zamanda bu isteğinin gerekçelerini de açıkladı. Facebook’un açıklamasına göre, eğer internet ortamında size özel reklamlarla muhatap olmak istiyorsanız bu izni vermeniz gerekiyor.

Tabii buradaki “size özel” derken kast edilen şey, ilgi alanlarınıza göre seçilen reklamlar. Örneğin Google’da kahve makinesi kelimesini arattığınızda, Facebook size kahve makineleriyle alakalı reklamlar gösterecek. Bunun için de doğal olarak, Google’da neleri arattığınızı takip edebilmesi lazım. Dolayısıyla siz de bugünlerde aniden “Facebook’un, uygulamanızı ve web sitesi etkinliklerinizi kullanmasına izin verilsin mi?” yazılı bir bildirim alırsanız şaşırmayın.

Elbette ki izin vermek de, vermemek de tamamen sizin elinizde. Yani karşınıza çıkan bildirimdeki “İzin Verme” seçeneğini seçtiğiniz an, Facebook’un elinden artık hiçbir şey gelmeyecektir.

Apple’ın yeni kuralları, iOS 14.5 beta sürümüyle uygulanmaya başladı

Apple, App Store İzleme Yönergeleri’nde yaptığı gizlilik değişikliğini iOS 14.5 beta sürümüyle resmen uygulamaya başladı. Bu bağlamda da Facebook ve Instagram, iOS 14.5 beta kullanıcılarına takip izni vermeleri için bildirimler gönderiyor.

Apple’ın iOS 14.5’in nihai sürümünü 2021’in İlkbahar aylarında yayınlaması bekleniyor; yani geliştiricilerin yeni kurallara adapte olmaları için bir müddet daha zamanları var.