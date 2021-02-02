Apple
Facebook, iOS kullanıcılarından takip izni istemeye başladı
Facebook, Apple’ın iOS 14.5 beta işletim sistemiyle uygulamaya başladığı yeni etkinlik izleme kurallarına uyum sağlamaya başladı. Apple kullanıcılarından takip izni isteyen Facebook, gönderdiği bildirimde bunu istemesinin sebebini de detaylıca açıklıyor.
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Apple’ın normalde 2020 yılı içerisinde uygulamayı planlayıp, sonradan erteleme kararı aldığı yeni etkinlik izleme kuralları hayata geçmeye başladı. Yeni kurallara göre App Store’daki bir uygulama, iOS kullanıcılarının internet ortamındaki izlerini takip edemeyecek. Buna bağlı olarak da uygulamalar, bize “daha iyi bir reklam deneyimi” sunma amacıyla her türlü verilerimizi öğrenemeyecekler.
Kullanıcıları takip etmek isteyen uygulamalarınsa, artık mecburen kullanıcılardan izin almaları gerekiyor. Ancak bu izni vermeyi kabul etmeyen kullanıcılar, iOS ekosistemi içerisinde güvenli bir şekilde kalabiliyorlar; yani internet ortamında yaptıkları aktiviteler, herhangi bir uygulama tarafından gözetlenemiyor. E haliyle bu durumdan Facebook ve Instagram gibi sosyal medya devleri de nasiplerini almış durumdalar.
Facebook, iOS kullanıcılarını takip etmek için izin istiyor
Facebook, pazartesi gününden itibaren iOS kullanıcılarına bir bildirim göndermeye başladı; gönderdiği bildirimde kullanıcılardan takip izni vermelerini isteyen Facebook aynı zamanda bu isteğinin gerekçelerini de açıkladı. Facebook’un açıklamasına göre, eğer internet ortamında size özel reklamlarla muhatap olmak istiyorsanız bu izni vermeniz gerekiyor.
Tabii buradaki “size özel” derken kast edilen şey, ilgi alanlarınıza göre seçilen reklamlar. Örneğin Google’da kahve makinesi kelimesini arattığınızda, Facebook size kahve makineleriyle alakalı reklamlar gösterecek. Bunun için de doğal olarak, Google’da neleri arattığınızı takip edebilmesi lazım. Dolayısıyla siz de bugünlerde aniden “Facebook’un, uygulamanızı ve web sitesi etkinliklerinizi kullanmasına izin verilsin mi?” yazılı bir bildirim alırsanız şaşırmayın.
Elbette ki izin vermek de, vermemek de tamamen sizin elinizde. Yani karşınıza çıkan bildirimdeki “İzin Verme” seçeneğini seçtiğiniz an, Facebook’un elinden artık hiçbir şey gelmeyecektir.
Apple’ın yeni kuralları, iOS 14.5 beta sürümüyle uygulanmaya başladı
Apple, App Store İzleme Yönergeleri’nde yaptığı gizlilik değişikliğini iOS 14.5 beta sürümüyle resmen uygulamaya başladı. Bu bağlamda da Facebook ve Instagram, iOS 14.5 beta kullanıcılarına takip izni vermeleri için bildirimler gönderiyor.
Apple’ın iOS 14.5’in nihai sürümünü 2021’in İlkbahar aylarında yayınlaması bekleniyor; yani geliştiricilerin yeni kurallara adapte olmaları için bir müddet daha zamanları var.
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Apple
Apple, Facebook’un korktuğu takip engelleme işlevini hayata geçirdi
Apple, geçtiğimiz sene uygulamayı planladığı, ancak sonradan erteleme kararı aldığı bir yeniliği hayata geçirmeye başladı. Normalde iOS 14’ün çıkışıyle beraber hayata geçmesi planlanan yeni etkinlik izleme kuralları, App Store’a geldi. App Store Yönergeleri’nde yapılan güncellemeye göre, artık uygulamaların kullanıcıları takip etmek için izin istemesi gerekiyor.
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Hatırlatmamız gerekirse, Apple iOS 14’ü ilk tanıttığı zaman beraberinde çok önemli bir gizlilik güncellemesi de duyurmuştu. Güncelleme kapsamında App Store’daki bütün bütün uygulamaların, kullanıcıları internet ortamında izlemek için izin istemesi gerekecekti.
Fakat söz konusu güncellemeye en çok tepki verenlerden birisi Facebook olmuştu. Zira Facebook’a göre, Apple’ın yeni kuralları yüzünden uygulamaların reklam gelirlerinde önemli bir düşüş yaşanma tehlikesi var.
Apple, geri adım atmamakta ısrarlı gibi gözüküyor
Detaylarını ilgili haberlerimizden öğrenebileceğiniz Facebook-Apple savaşında, Apple geri adım atmayacak gibi gözüküyor. Yeni kurallara geliştiricilerin uyum sağlayabilmesi için biraz daha zaman tanıyan Apple’ın tanıdığı zaman artık doldu. Bugün itibarıyla App Store İnceleme Yönergeleri’nde yapılan değişiklikle beraber, uygulamaların kullanıcılardan izin istemesi artık zorunlu.
Bundan böyle, A’dan Z’ye bütün uygulamaların kendilerini yeni App Store kurallarına göre revize etmeleri gerekiyor. Kurallara göre, Facebook veya Instagram, ne olduğu fark etmeksizin bir uygulamanın sizi izlemesine izin vermediğiniz müddetçe o uygulama sizden veri toplayamayacak. Yani bir başka deyişle “size iyi bir deneyim sunabilme” amacıyla internetteki izlerinizi takip edemeyecek.
5.1.2 (i) – Veri Kullanımı ve Paylaşımı
“Etkinliklerini izlemek için App Tracking Transparency API’leri aracılığıyla kullanıcılardan açık izin almanız gerekir. Kullanıcı verilerini kullanıcının izni olmadan paylaşan uygulamalar kaldırılabilir ve Apple Geliştirici Programından çıkarılmanıza neden olabilir.”
Kurallar, iOS 14.5 beta sürümüyle hayata geçti
Apple, App Store İzleme Yönergeleri’nde yaptığı gizlilik değişikliğini iOS 14.5 beta sürümüyle resmen uygulamaya başladı. Bu bağlamda da Facebook ve Instagram, iOS 14.5 beta kullanıcılarına takip izni vermeleri için bildirimler gönderiyor.
Apple’ın iOS 14.5’in nihai sürümünü 2021’in İlkbahar aylarında yayınlaması bekleniyor; yani geliştiricilerin yeni kurallara adapte olmaları için bir müddet daha zamanları var.
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Akıllı Telefonlar
Apple, batıl inanç nedeniyle iPhone 13’ü atlayabilir!
Apple‘ın yaklaşmakta olan yeni akıllı telefon serisi ile ilgili isimlendirme konusunda bazı yeni gelişmeler ortaya çıktı. Şirketin yeni serisinin iPhone 13 olarak adlandırılıp adlandırılmayacağı henüz belli değil. Fakat bazı kaynaklara göre Apple‘ın yeni iPhone serisi, iPhone 12S olacak. Analistlere göre şirket, iPhone 13 serisini atlayacak. Çünkü, birçok batı kültüründe “13” sayısına ürkütücü gözle bakılıyor. Teknoloji üreticileri bazen bu şekilde kararlar alabiliyor. Örneğin, Qualcomm kısa süre önce amiral gemisi yonga setine Snapdragon 888 ismini verdi. Bunun nedeni, “888” sayısının Çin’de şanslı bir sayı olarak görülmesidir.
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Apple, yeni cihazlarında nasıl bir isimlendirmeye gidecek?
Popüler bir sızıntı kaynağı, yeni iPhone serisinin iPhone 12S adıyla geleceğini söylüyor. Ayrıca geçtiğimiz senelerde Apple‘ın bu tarz bir isimlendirme kullanması da bu olasılığı yükseltiyor. Cihazlara gelen “S” takısının model yükseltme anlamına gelmesi, kullanım ihtimalini arttırıyor. Jon Prosser‘a göre Tim Cook ve diğer Apple yöneticileri “13” sayısına batıl inanç nedeniyle sıcak bakmıyor. Bu yıl iPhone 12S isimlendirmesi kullanılırsa gelecek sene “13” sayısı geçilip iPhone 14 serisi altında yeni cihazlar tanıtılacaktır.
Söylentilere göre iPhone 12S serisi, 120 Hz LTPO ekran, yeni bir kamera teknolojisi ve daha küçük ön çentik ile gelecek. Ayrıca bazı kaynaklar, çentik yerine çift nokta kameranın kullanılabileceğini söylüyor. Apple, bu cihazı gelecek sene eylül veya ekim ayında piyasaya sürecek. Bionic çiplerde kullanılan A13 Bionic gibi isimlendirmeler şirketin tarihinde bulunduğu için beklemekte fayda var. Yaz aylarında cihazlar hakkında daha net bilgiler ortaya çıkacaktır.
Apple
iCloud Anahtar Zinciri artık Chrome tarayıcıyla uyumlu çalışabiliyor
Apple, iCloud Anahtar Zinciri hizmetinin resmi Google Chrome uzantısını yayınladı. Yayınlanan uzantı sayesinde, Safari’de kaydettiğiniz oturum açma bilgilerini artık Chrome’da da görüntüleyebilmeniz mümkün olacak.
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Apple, iCloud Anahtar Zinciri’yle sakladığınız parolaları Chrome’da da kullanabilmenizi sağlayan resmi bir uzantı yayınladı. Eğer parola yöneticisi olarak iCloud Anahtar Zinciri’ni kullanıyorsanız ve Safari yerine de Chrome’u tercih ediyorsanız, bundan böyle parolalarınızı Chrome tarayıcıyla birlikte senkronize edebilmeniz mümkün olacak.
iCloud Anahtar Zinciri sayesinde, Facebook veya Gmail gibi sitelerdeki bilgilerinizi tek tek hatırlamanıza gerek kalmıyor; bunun yerine yazılım, parolalarınızı kendi sunucularında tutuyor ve ilgili siteye girdiğinizde de hesap bilgilerinizi dolduruyor. İlk bakışta gereksiz gibi görünen bu yazılım, birden fazla sitede hesabı olanların kurtarıcı meleği diyebiliriz.
iCloud Anahtar Zinciri şimdiye kadar sadece Safari’de kullanılabiliyordu
Şimdiye kadar yalnızca Safari ile uyumlu çalışan iCloud Anahtar Zinciri, bundan böyle Google Chrome kullanıcılarına da hizmet verecek. Ek bir yazılım olarak değil; uzantı olarak Chrome kullanıcılarına hizmet verecek olan hizmet, Chrome Web Mağazası’ndan yüklenebiliyor. Bu arada uzantının tek başına kullanılamadığını da ek bilgi olarak ekleyelim, Apple’ın “Windows için iCloud” uygulamasıyla bağlantılı çalışan uzantı, parolalarınızı Chrome’a aktarmak için mutlaka iCloud’u da gerektiriyor.
iCloud Anahtar Zinciri hizmetini kullanmak isterseniz, Microsoft Store üzerinden iCloud uygulamasını yükleyebilirsiniz. Yükledikten sonra uygulamada Apple kimliğinizle oturum açıyorsunuz, hemen akabinde uzantı da aktifleşiyor. Ayrıca bu uzantının bir avantajı da, Mac ile Windows arası geçişi kolaylaştırması. Yani ileride Mac’ten Windows’a geçmeye karar verirseniz, parolalarınızı kaybetme derdiniz olmayacak. Uzantı sayesinde iki platform arasında parolalarınızı kolaylıkla eşitleyebileceksiniz.
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