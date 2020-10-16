Facebook, Haber Kaynağı için yeni sıralama seçeneklerini sunuyor

Facebook, Android uygulamasında Haber Kaynağı için yepyeni sıralama seçeneklerini bugünden itibaren bazı Android kullanıcılarına sunmaya başladı. Daha önce kronolojik olarak sıralanan Haber Kaynağı’nı yeni güncellemeden sonra, gördüğünüz tüm gönderilere göre veya en yeni gönderilere göre sıralayabileceksiniz.

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Dünya nüfusunun kabaca üçte biriyle yaklaşık 2,5 milyar aylık aktif kullanıcıya sahip olan Facebook’un üyelerinin büyük kısmını mobil kullanıcılar oluşturuyor. Haliyle her bir kullanıcının ana sayfa akışı istem dışı da olsa zamanla karmakarışık bir hal alabiliyor.

İşte bu karışıklığı ortadan kaldırmak isteyen Facebook geliştiricileri, kullanıcıların Haber Kaynağı tarafında gördüğü paylaşımları yönetebilmelerine imkan verecek iki yeniliği hayata geçirmeye başladı.

Facebook Haber Kaynağı için yeni sıralama seçenekleri

Bugünden itibaren Android kullanıcılarına sunulmaya başlanan yeni güncellemeyle artık gönderileri En Yeni, En Alakalı ve Gördüklerin’e göre sıralayabileceksiniz. En Yeni seçeneği gönderileri kronolojik olarak sıralamanızı sağlarken, En Alakalı ise zaten şu anda da halihazırda varsayılan olarak kullandığımız sistemin aynısı. Gördüklerin ise Haber Kaynağı’nda önceden gördüğünüz tüm gönderileri aynı şekilde kronolojik olarak sıralayabilmenize imkan verecek.

Facebook uygulamasına gelen yeni Haber Kaynağı seçenekleri ilk olarak şubat ayında tersine mühendislik uzmanı Jane Manchun Wong tarafından tespit edilmişti. Hatta Facebook yetkilisi Alexandru Voica da yeni değişikliği o zamandan itibaren test etmeye başladıklarını onaylamıştı.

Anlaşılan Facebook test aşamalarında sona yaklaşmış olacak ki, Ekim 2020 itibariyle yeni sıralama seçenekleri bazı Android kullanıcılarına sunulmaya başlandı. Güncellemenin size de ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek için Google Play Store üzerinden Facebook uygulamanızı güncelleyebilirsiniz.