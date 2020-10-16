Sosyal Medya
Facebook, Haber Kaynağı için yeni sıralama seçeneklerini sunuyor
Facebook, Android uygulamasında Haber Kaynağı için yepyeni sıralama seçeneklerini bugünden itibaren bazı Android kullanıcılarına sunmaya başladı. Daha önce kronolojik olarak sıralanan Haber Kaynağı’nı yeni güncellemeden sonra, gördüğünüz tüm gönderilere göre veya en yeni gönderilere göre sıralayabileceksiniz.
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Dünya nüfusunun kabaca üçte biriyle yaklaşık 2,5 milyar aylık aktif kullanıcıya sahip olan Facebook’un üyelerinin büyük kısmını mobil kullanıcılar oluşturuyor. Haliyle her bir kullanıcının ana sayfa akışı istem dışı da olsa zamanla karmakarışık bir hal alabiliyor.
İşte bu karışıklığı ortadan kaldırmak isteyen Facebook geliştiricileri, kullanıcıların Haber Kaynağı tarafında gördüğü paylaşımları yönetebilmelerine imkan verecek iki yeniliği hayata geçirmeye başladı.
Facebook Haber Kaynağı için yeni sıralama seçenekleri
Bugünden itibaren Android kullanıcılarına sunulmaya başlanan yeni güncellemeyle artık gönderileri En Yeni, En Alakalı ve Gördüklerin’e göre sıralayabileceksiniz. En Yeni seçeneği gönderileri kronolojik olarak sıralamanızı sağlarken, En Alakalı ise zaten şu anda da halihazırda varsayılan olarak kullandığımız sistemin aynısı. Gördüklerin ise Haber Kaynağı’nda önceden gördüğünüz tüm gönderileri aynı şekilde kronolojik olarak sıralayabilmenize imkan verecek.
Facebook uygulamasına gelen yeni Haber Kaynağı seçenekleri ilk olarak şubat ayında tersine mühendislik uzmanı Jane Manchun Wong tarafından tespit edilmişti. Hatta Facebook yetkilisi Alexandru Voica da yeni değişikliği o zamandan itibaren test etmeye başladıklarını onaylamıştı.
Anlaşılan Facebook test aşamalarında sona yaklaşmış olacak ki, Ekim 2020 itibariyle yeni sıralama seçenekleri bazı Android kullanıcılarına sunulmaya başlandı. Güncellemenin size de ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek için Google Play Store üzerinden Facebook uygulamanızı güncelleyebilirsiniz.
Sosyal Medya
Snapchat, fotoğraflara müzik ekleme özelliğini kullanıma sunuyor!
Snapchat, rakip platformları TikTok ve Instagram gibi fotoğraflara müzik ekleme özelliğini nihayet kullanıma sunuyor. Dileyen kullanıcılar ‘Sesler’ sekmesi altından paylaştıkları fotoğrafla beraber çalmasını istedikleri parçayı gönderilerine ekleyebilecek.
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TikTok ve Instagramın ardından nihayet Snapchat de paylaşılan fotoğraflara müzik ekleme özelliğini kullanıma sunuyor. ‘Sesler’ güncellemesiyle beraber kullanıcılar paylaştıkları fotoğraflarla beraber çalmasını istedikleri parçayı seçerek gönderilerine ekleyebilecekler. Şimdilik bu özellik yalnızca iPhone kullanıcılarına sunulmuş durumda.
Snapchat, Ağustos ayında testlere başlamıştı
Engadget’da yer alan habere göre Ağustos ayında beta sürümüyle beraber test edilmeye başlanan özellik, kullanıcıların müzikler arasında arama yapmasını ve ‘snap’lerine kolay biçimde eklemelerini sağlayacak. Yeni özelliğe, ana ekranın sağ üst kısımdaki bölümde bulunan ‘nota’ simgesine dokunarak erişilebilecek. Müzik eklenmiş fotoğrafları görüntüleyenler ise ekranı yukarı kaydırarak parça hakkında daha fazla detayı görüntüleyebilecek. Müzik arşivi bakımında henüz Instagram ve TikTok kadar zengin olmayan platform, yaptığı ve yapacağı anlaşmalarla beraber kitaplığın hızla büyüyeceğini vaat ediyor. Kademeli olarak dağıtılan özelliği en kısa sürede kullanabilmek için kullanıcıların otomatik güncelleştirmeleri açması ve güncellemeleri takip etmesi gerekiyor.
Tüm bunların haricinde Snapchat, kullanıcıların kendi seslerini kaydederek ‘snap’lerine kolayca eklemesini sağlayacak TikTok benzeri bir özellik üzerinde de çalışıyor. Instagram ve TikTok ile sıkı rekabet içinde olan platform, duyurulan yeni özelliklerle beraber kullanıcıları bünyesinde tutmayı başarabilecek mi göreceğiz.
Sosyal Medya
YouTube, içerik oluşturucular için güncellenmiş bilgiler sunmaya devam ediyor
Geçtiğimiz Eylül ayında YouTube, içerik oluşturucuların doğrulama rozetine nasıl başvurabilecekleri ve gereksinimlerin neler ilerleyeceği konusundaki süreçlerini değiştirdiğini duyurdu. Bu hafta platform, kanalınız için bir doğrulama rozeti almaya nasıl gidebileceğinize ilişkin tam bir genel bakış dahil olmak üzere bu süreçle ilgili bir güncelleme sağladı.
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Youtube doğrulama rozeti için izlenecek yol
Öncelikle, bir YouTube doğrulama rozetine hak kazanmak için kanalınıza en az 100 bin aboneniz olması gerekir. Bu oldukça önemli bir girişim, bu yüzden herkes tarafından yaygın olarak kullanılamıyor. Ancak bir YouTube doğrulama damgasına gerçekten meraklıysanız, bu sürecin ilk şartı. YouTube, platformu dışında tanınmış kişiler için bu cephede bazı istisnalar yapıyor. İkinci olarak, 100.000 aboneye ulaştığınızda, YouTube doğrulaması başvurusu yapmak için bu formu doldurmanız gerekir. 100.000 aboneniz yoksa, form sizin için mevcut olmayacaktır. Formu gönderdikten sonra, başvurunuz değerlendirilecek ve burada iki temel unsurun analizini yapaca. İlki “kanal gerçekliği. Platformun yaptığı açıklamaya göre:
“Kanalınızın, tüm bu harika içeriği uzun süredir üreten içerik oluşturucu markasını temsil etmesi gerekiyor. Bunun gerçekten siz olduğunuzu doğrulamak için ek belgeler veya bilgiler isteyebiliriz.” İkincisi, profil tamamlama – kanalınız herkese açık olmalı, bir açıklama, videolar içermeli ve resmi, doğrulanmış bir varlığın tüm gereksinimlerini yerine getirmek için bir kanal simgesine ihtiyaç duymalıdır.
Tüm bu gereksinimleri karşıladıktan sonra, platformdaki varlığınıza fazladan bir yetki ve özgünlük düzeyi ekleyerek YouTube’da doğrulanabilirsiniz. YouTube, doğrulanmış kullanıcıların kullanımına sunulan hiçbir ek işlev veya araç bulunmadığını da belirtmek istiyor: “Bu bir ödülü temsil etmiyor, size ekstra ürün özellikleri sağlamıyor, rozetin kendisinden başka alacağınız hiçbir şey yok.” Platform, farklı nedenlerle kanal ödülleri tahsis ediyor, ancak bunlar doğrudan doğrulamaya bağlı değil. Buna ek olarak platform, bir kanalın birinin veya başka bir şeyin kimliğine büründüğü veya kanal adını değiştirdiği tespit edilirse doğrulama rozetini kaldırabileceğini ve bu durumda yeniden başvurmanız gerektiğini not ediyor. Bu yüzden kanal adımıza dikkat etmeniz önemli.
Sosyal Medya
Facebook, aşı karşıtı reklamlara savaş başlattı
Facebook, platform içerisinde bundan böyle aşı kullanımını desteklemeyen reklamları yasaklayacağını duyurdu. Sosyal medya devi bu kararı halk sağlığı uzmanlarının aşı çalışmalarını desteklemek amacıyla aldığını belirtiyor.
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Facebook, salı günü yaptığı resmi duyuruda artık koronavirüs aşılarına yönelik karşıt reklamları yasaklayacağını söyledi. Yeni reklam politikası, Facebook’taki aşı karşıtı grupların hızla devam eden artışını ve COVID-19 için yapılmakta olan aşı çalışmaları hakkındaki şüpheci yaklaşımların önünü kesmeyi hedefliyor.
Facebook, aşı karşıtı reklamları istemiyor!
“Amacımız, aşıların güvenliği ve etkililiğiyle ilgili mesajların geniş bir insan grubuna ulaşmasına yardımcı olurken, halk sağlığı çabalarına zarar verebilecek yanlış bilgiler içeren reklamları yasaklamaktır. Bu reklamları platformumuzda istemiyoruz.”
Facebook sadece COVID-19 aşısına karşı olan reklamları değil, mevsimle grip aşıları hakkında yapılan olumsuz reklamları da yasaklayacağını belirtti. Ek olarak Facebook, UNICEF ile işbirliği kapsamında aşılamayı aktif olarak teşvik edeceğini ve insanları aşıya teşvik eden sitelere yönlendireceğini söyledi.
UNICEF yetkilisi Diane Summers de Facebook’la yaptıkları işbirliği hakkında şunları söyledi:
“Aşılar her zaman UNICEF için küresel bir öncelik olmuştur ve dünya COVID-19 ile savaşmaya devam ettikçe daha da artacaktır. Facebook’la işbirliğimiz, aşı konusundaki yanlış bilgileri ele alma ve aşılama konusunda yankı uyandıran ve güven verici bilgileri paylaşma çabalarımızın bir parçasıdır.”
Facebook’un yeni reklam politikası, birkaç gün içinde tüm dünya çapında hayata geçecek.