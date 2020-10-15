OnePlus 8T, Facebook uygulamasını ön yüklü olarak içermeyecek

OnePlus, dün tanıttığı OnePlus 8T akıllı telefonunda Facebook uygulamalarını ve hizmetlerini önceden yüklü sunmayacak. Daha önce OnePlus Nord ve 8 serisinde Facebook’un önceden yüklü olmasının eleştirilmesi nedeniyle, şirket böyle bir karar aldı.

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Dün tanıtılan OnePlus 8T modeli hakkında kullanıcıların hoşuna gidecek bir müjde geldi. Hatırlatmak gerekirse OnePlus, ürettiği akıllı telefonlarda gereksiz ön yüklü uygulama sunmayan birkaç Android üreticisinden birisi; ancak bu durum, 2020’nin başlarında tanıtılan OnePlus 8 serisi ve OnePlus Nord ile kısmen değişmişti. OnePlus 8, 8 Pro ve OnePlus Nord, beraberinde Facebook’un uygulamaları ve hizmetlerine ek olarak Netflix’i de getiriyor.

Bu stratejisinden dolayı ciddi oranda tepkiyle karşılaşan OnePlus, dün itibariyle resmi tanıtımını gerçekleştirdiği 8T’de anlaşılan aynı tepkileri çekmek istemiyor. Input’un son raporuna göre OnePlus 8T, Facebook uygulama ve hizmetlerini ön yüklü olarak içermeyecek.

Facebook uygulama ve hizmetleri OnePlus 8T ile ön yüklü gelmiyor

OnePlus’la iletişime geçen Input, bir OnePlus sözcüsünün kendilerine verdiği demeçte, Facebook uygulamalarını ve hizmetlerini önceden yüklü olarak sunmaktan vazgeçtiğini söylediğini aktardı. Yalnız sadece Netflix uygulaması OnePlus 8T’de ön yüklü olarak varlığını sürdürecek. Bunun da sebebi, OnePlus’ın belirttiğine göre Netflix’in telefonda daha iyi bir HDR deneyimi sunabilmesini sağlamak.

OnePlus 8T, Facebook uygulamaları ve hizmetleriyle ön yüklü olarak gelmese de, şirketin kullanıcılara önceden yüklenmiş uygulamaları eski cihazlardan kaldırmaları için kolay bir yol sağlamadığını da belirtmek gerekiyor. OnePlus konu hakkında yorum yapmasa da, konuya aşina olan kaynaklar Input’a durumun göründüğünden daha karmaşık olduğunu söyledi.

Ayrıca, belirtildiğine göre Facebook hizmetlerini ön yüklü olarak içeren telefonlardan kaldırmanın basit ve kullanıcı dostu kolay bir yolu da bulunmuyor. Yani OnePlus 8T’ye yönelik verilen müjdeli haber şimdilik ne yazık ki OnePlus 8, OnePlus 8 Pro ve OnePlus Nord kullanıcılarını ilgilendirmiyor.