Facebook Gruplar için yeni özellikler: Yönetici araçları ve dahası

Facebook, Gruplar özelliği için getirdiği yenilikleri duyurdu. Yeni yönetici araçları ve genel grup kullanımı hakkında bir dizi açıklama, şirketin yıllık Topluluk Zirvesi kapsamında yapıldı.

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Facebook, 2020 yılı içerisinde yapılan diğer tüm etkinliklerde olduğu gibi çevrim içi ortamda düzenlenen Topluluk Zirvesi etkinliğini ekim ayının başında gerçekleştirdi. Her yıl olduğu gibi bu yılki etkinlikte de şirket, özellikle platform içerisindeki gruplar için kullanıma sunacağı yenilikler hakkında bilgi verdi.

Gelin şimdi bu yepyeni özelliklere yakından bakalım.

Facebook Gruplar için sunulan yenilikler

Admin Assist (Yönetici Yardımı)

Facebook tarafından gruplar için yapılan en önemli yeniliklerin başında Admin Assist (Yönetici Yardımı) geliyor. Facebook’un açıkladığına göre Admin Assist, grup yöneticilerinin gruptaki hakimiyetini güçlendirecek ve ciddi derecede kolaylaştıracak. Aslında bunu otomatik moderasyon sistemi olarak tasvir etmemiz daha mantıklı olur. Zira Admin Assist’i kendi kriterlerinize göre otomatik olarak işlem yapacak şekilde ayarlayarak grup içindeki paylaşımları daha kolay denetleyebileceksiniz.

Biraz daha detayına inelim. Yönetici Yardımı, çalışma mantığı itibariyle şu şekilde işliyor: İlk olarak grup yöneticisinin, kendi istediği kriterlere göre Yönetici Yardımı’nda görevler belirlemesi gerekiyor. Yönetici bu görevleri ayarladıktan sonra Yönetici Yardımı, grup içerisinde bu görevleri otomatik olarak çalıştıracak ve paylaşımları yöneticinin yerine denetleyecek.

Örneğin, belirli anahtar kelime veya bağlantı içeren paylaşımları ya da bir süredir grupta aktif olmayan kişilerin yaptığı paylaşımları Yönetici Yardımı sayesinde otomatik olarak reddedebilirsiniz. Facebook, yöneticilere bunun gibi araçlar sağlayarak gruptaki hakimiyetini hem güçlendirmeyi hem de kolaylaştırmayı hedefliyor. Kısacası Yönetici Yardımı, grubunuzda hangi içeriğin yayınlanabileceğini veya kimlerin paylaşım yapabileceğini önceden belirleyerek zamandan tasarruf edebilmenizi sağlayan şahane bir sistem olacak.

Facebook, gruplar için getirdiği bu özelliği bilgisayar sürümünden başlayarak önümüzdeki aydan itibaren kullanıma sunacağını açıkladı. Sonrasında ise kademeli olarak mobil cihazlara da gelecek.

Facebook Grup Konuları

Facebook, artık gruplar üzerinde belirli içeriklerin hashtag kullanılarak kategorize edilmesine izin veriyor. Bu bağlamda yöneticiler ve üyeler, bir anahtar kelime veya kelime öbeğinden önce hashtag kullanarak paylaşımlarına konu ekleyebilecek. Ayrıca yöneticiler isterse grup üyelerinin konuları kolayca görmesi için konuları grubun üst kısmına sabitleyebilecek.

Brand Collabs Manager, genel gruplar için sunuluyor

Geçtiğimiz ay Facebook, grup yöneticilerine emeklerini bir gelir kapısına dönüştürmelerine yardımcı olmak için yeni bir yol sağlamıştı. Buna göre grup yöneticileri dilediklerinde markalarla işbirliği yaparak onların kitlelerine ulaşabilmesini ve ürünlerini tanıtmasını sağlıyor. Böylelikle hem yöneticiler markalarla ortaklık sağlayarak gelir elde edebiliyor hem de markalar kendilerine yeni bir pazar bulabiliyor.

Şimdi Facebook, Brand Collabs Manager aracını genel gruplar için kullanıma sunmaya başlıyor. Görselde de görebileceğiniz üzere markalar, Brand Collabs Manager’da potansiyel ortaklık fırsatları aramaya başlarken, sponsorlu içerik yaptırabileceği genel gruplar bulabilecek.

Başlangıçta Brand Collabs Manager’da yalnızca genel gruplar listelenecek. Ancak Facebook, özel gruplar için de sponsorlu içerik imkanı sağlamak için çalışmalar yaptığının altını çizdi.

Facebook Gruplar için, etkileşimi artıracak yeni sohbet araçları

Facebook tarafından gruplar için getirilen en büyük yeniliklerden birisi de Sohbetler özelliği oldu. Kısaca özetlemek gerekirse, grup içerisinde üyelerinizle etkileşiminizi gerçek zamanlı sohbet bölümleri oluşturarak artırabileceksiniz. Ayrıca Facebook, grup içinde üyelerin birbiriyle soru-cevap yapabilmesini de kolaylaştırıyor.

Bu yeni özellik, temelde 4 farklı şekilde kullanılıyor:

Sohbetler : Bir grup içinde gerçek zamanlı sohbetler oluşturun ve katılın.

: Bir grup içinde gerçek zamanlı sohbetler oluşturun ve katılın. Sohbet istemleri : Topluluğunuzun yanıt vermesi için bir istem başlatarak sohbet ortamı yaratabilirsiniz. Burada başkalarının paylaştıklarını görebilir ve fotoğrafla yanıt verebilirsiniz.

: Topluluğunuzun yanıt vermesi için bir istem başlatarak sohbet ortamı yaratabilirsiniz. Burada başkalarının paylaştıklarını görebilir ve fotoğrafla yanıt verebilirsiniz. Soru-Cevap : Yöneticiler, topluluğun katılması kolay bir şekilde metin tabanlı soru-cevap oturumları düzenleyebilir.

: Yöneticiler, topluluğun katılması kolay bir şekilde metin tabanlı soru-cevap oturumları düzenleyebilir. Profilinizi gruplar halinde özelleştirin: Özel bir profil fotoğrafı belirleyerek farklı gruplarda görünme şeklinizi değiştirebilirsiniz.

Herkese açık gruplar için yeni özellikler

Facebook, grup katılımını artırmak için de belli düzenlemeler yaptığını söyledi. Sosyal medya devi, bu amacını herkese açık grupların keşfedilmesini kolaylaştırarak gerçekleştirmeyi hedefliyor. Örneğin birisi bir bağlantı paylaştığında, onunla ilişkili herkese açık gruplardaki paylaşımlar haber kaynağında görünecek. Böylelikle ilgili tartışma konusunun geçtiği diğer grupları ve paylaşımları da keşfedebileceksiniz.

İlgili tartışmalar : Birisi Facebook’ta bir bağlantı yayınladığında veya bir gönderiyi paylaştığında, bunları haber kaynağındaki ilgili tartışmalar kısmında görebileceksiniz.

: Birisi Facebook’ta bir bağlantı yayınladığında veya bir gönderiyi paylaştığında, bunları haber kaynağındaki ilgili tartışmalar kısmında görebileceksiniz. Gruplar sekmesi: Gruplar sekmesini ziyaret ettiğinizde, ilgi alanlarınızla ilgili genel gruplardan gelen gönderilerin yanı sıra, size önerilen popüler gönderileri görebilirsiniz.

Gruplar sekmesini ziyaret ettiğinizde, ilgi alanlarınızla ilgili genel gruplardan gelen gönderilerin yanı sıra, size önerilen popüler gönderileri görebilirsiniz. Keşfedilebilirlik: Genel gruplardan gelen gönderileri artık Facebook uygulamasının dışında, örneğin internette arama yaparken görmeye başlayacaksınız.

Genel gruplardan gelen gönderileri artık Facebook uygulamasının dışında, örneğin internette arama yaparken görmeye başlayacaksınız. Üye olmadan grup içi sohbetlere katılın: Artık olası üyeler, topluluk izin verdiği sürece gruba katılmaksızın içerideki sohbetlerde kendine yer edinebilir. Ayrıca yöneticiler, kimlerin onay almadan gönderi paylaşabileceği gibi grup ayarları üzerinde tam denetime sahip olmaya da devam edecek.

Ek olarak Gruplar sekmesini ziyaret ettiğinizde, ilgi alanlarınıza dayalı genel gruplardan gelen gönderilerin yanı sıra herkese açık gruplardaki önerilen popüler gönderileri de göreceksiniz.