Sosyal Medya
Facebook Gruplar için yeni özellikler: Yönetici araçları ve dahası
Facebook, Gruplar özelliği için getirdiği yenilikleri duyurdu. Yeni yönetici araçları ve genel grup kullanımı hakkında bir dizi açıklama, şirketin yıllık Topluluk Zirvesi kapsamında yapıldı.
İlginizi çekebilir: Facebook, Gruplar’a yeni katı kurallar getirdi
Facebook, 2020 yılı içerisinde yapılan diğer tüm etkinliklerde olduğu gibi çevrim içi ortamda düzenlenen Topluluk Zirvesi etkinliğini ekim ayının başında gerçekleştirdi. Her yıl olduğu gibi bu yılki etkinlikte de şirket, özellikle platform içerisindeki gruplar için kullanıma sunacağı yenilikler hakkında bilgi verdi.
Gelin şimdi bu yepyeni özelliklere yakından bakalım.
Facebook Gruplar için sunulan yenilikler
Admin Assist (Yönetici Yardımı)
Facebook tarafından gruplar için yapılan en önemli yeniliklerin başında Admin Assist (Yönetici Yardımı) geliyor. Facebook’un açıkladığına göre Admin Assist, grup yöneticilerinin gruptaki hakimiyetini güçlendirecek ve ciddi derecede kolaylaştıracak. Aslında bunu otomatik moderasyon sistemi olarak tasvir etmemiz daha mantıklı olur. Zira Admin Assist’i kendi kriterlerinize göre otomatik olarak işlem yapacak şekilde ayarlayarak grup içindeki paylaşımları daha kolay denetleyebileceksiniz.
Biraz daha detayına inelim. Yönetici Yardımı, çalışma mantığı itibariyle şu şekilde işliyor: İlk olarak grup yöneticisinin, kendi istediği kriterlere göre Yönetici Yardımı’nda görevler belirlemesi gerekiyor. Yönetici bu görevleri ayarladıktan sonra Yönetici Yardımı, grup içerisinde bu görevleri otomatik olarak çalıştıracak ve paylaşımları yöneticinin yerine denetleyecek.
Örneğin, belirli anahtar kelime veya bağlantı içeren paylaşımları ya da bir süredir grupta aktif olmayan kişilerin yaptığı paylaşımları Yönetici Yardımı sayesinde otomatik olarak reddedebilirsiniz. Facebook, yöneticilere bunun gibi araçlar sağlayarak gruptaki hakimiyetini hem güçlendirmeyi hem de kolaylaştırmayı hedefliyor. Kısacası Yönetici Yardımı, grubunuzda hangi içeriğin yayınlanabileceğini veya kimlerin paylaşım yapabileceğini önceden belirleyerek zamandan tasarruf edebilmenizi sağlayan şahane bir sistem olacak.
Facebook, gruplar için getirdiği bu özelliği bilgisayar sürümünden başlayarak önümüzdeki aydan itibaren kullanıma sunacağını açıkladı. Sonrasında ise kademeli olarak mobil cihazlara da gelecek.
Facebook Grup Konuları
Facebook, artık gruplar üzerinde belirli içeriklerin hashtag kullanılarak kategorize edilmesine izin veriyor. Bu bağlamda yöneticiler ve üyeler, bir anahtar kelime veya kelime öbeğinden önce hashtag kullanarak paylaşımlarına konu ekleyebilecek. Ayrıca yöneticiler isterse grup üyelerinin konuları kolayca görmesi için konuları grubun üst kısmına sabitleyebilecek.
Brand Collabs Manager, genel gruplar için sunuluyor
Geçtiğimiz ay Facebook, grup yöneticilerine emeklerini bir gelir kapısına dönüştürmelerine yardımcı olmak için yeni bir yol sağlamıştı. Buna göre grup yöneticileri dilediklerinde markalarla işbirliği yaparak onların kitlelerine ulaşabilmesini ve ürünlerini tanıtmasını sağlıyor. Böylelikle hem yöneticiler markalarla ortaklık sağlayarak gelir elde edebiliyor hem de markalar kendilerine yeni bir pazar bulabiliyor.
Şimdi Facebook, Brand Collabs Manager aracını genel gruplar için kullanıma sunmaya başlıyor. Görselde de görebileceğiniz üzere markalar, Brand Collabs Manager’da potansiyel ortaklık fırsatları aramaya başlarken, sponsorlu içerik yaptırabileceği genel gruplar bulabilecek.
Başlangıçta Brand Collabs Manager’da yalnızca genel gruplar listelenecek. Ancak Facebook, özel gruplar için de sponsorlu içerik imkanı sağlamak için çalışmalar yaptığının altını çizdi.
Facebook Gruplar için, etkileşimi artıracak yeni sohbet araçları
Facebook tarafından gruplar için getirilen en büyük yeniliklerden birisi de Sohbetler özelliği oldu. Kısaca özetlemek gerekirse, grup içerisinde üyelerinizle etkileşiminizi gerçek zamanlı sohbet bölümleri oluşturarak artırabileceksiniz. Ayrıca Facebook, grup içinde üyelerin birbiriyle soru-cevap yapabilmesini de kolaylaştırıyor.
Bu yeni özellik, temelde 4 farklı şekilde kullanılıyor:
- Sohbetler: Bir grup içinde gerçek zamanlı sohbetler oluşturun ve katılın.
- Sohbet istemleri: Topluluğunuzun yanıt vermesi için bir istem başlatarak sohbet ortamı yaratabilirsiniz. Burada başkalarının paylaştıklarını görebilir ve fotoğrafla yanıt verebilirsiniz.
- Soru-Cevap: Yöneticiler, topluluğun katılması kolay bir şekilde metin tabanlı soru-cevap oturumları düzenleyebilir.
- Profilinizi gruplar halinde özelleştirin: Özel bir profil fotoğrafı belirleyerek farklı gruplarda görünme şeklinizi değiştirebilirsiniz.
Herkese açık gruplar için yeni özellikler
Facebook, grup katılımını artırmak için de belli düzenlemeler yaptığını söyledi. Sosyal medya devi, bu amacını herkese açık grupların keşfedilmesini kolaylaştırarak gerçekleştirmeyi hedefliyor. Örneğin birisi bir bağlantı paylaştığında, onunla ilişkili herkese açık gruplardaki paylaşımlar haber kaynağında görünecek. Böylelikle ilgili tartışma konusunun geçtiği diğer grupları ve paylaşımları da keşfedebileceksiniz.
- İlgili tartışmalar: Birisi Facebook’ta bir bağlantı yayınladığında veya bir gönderiyi paylaştığında, bunları haber kaynağındaki ilgili tartışmalar kısmında görebileceksiniz.
- Gruplar sekmesi: Gruplar sekmesini ziyaret ettiğinizde, ilgi alanlarınızla ilgili genel gruplardan gelen gönderilerin yanı sıra, size önerilen popüler gönderileri görebilirsiniz.
- Keşfedilebilirlik: Genel gruplardan gelen gönderileri artık Facebook uygulamasının dışında, örneğin internette arama yaparken görmeye başlayacaksınız.
- Üye olmadan grup içi sohbetlere katılın: Artık olası üyeler, topluluk izin verdiği sürece gruba katılmaksızın içerideki sohbetlerde kendine yer edinebilir. Ayrıca yöneticiler, kimlerin onay almadan gönderi paylaşabileceği gibi grup ayarları üzerinde tam denetime sahip olmaya da devam edecek.
Ek olarak Gruplar sekmesini ziyaret ettiğinizde, ilgi alanlarınıza dayalı genel gruplardan gelen gönderilerin yanı sıra herkese açık gruplardaki önerilen popüler gönderileri de göreceksiniz.
İnternet
Twiter, yanlış bilgilere karşı “Birdwatch” özelliği geliştirdi
Twitter, Birdwatch (kuş gözlemi) adında yeni bir deneysel araca sahip. Platformun yanlış bilgilere karşı silah cephaneliğini genişletme çabalarının yeni ve etkili bir parçası. Sosyal medya danışmanı Matt Navarra, mobil cihazdaki özelliğin ekran görüntülerini tweetleyerek mevcut durumunda nasıl göründüğünü gösterdi. Görünüşe göre araç, kullanıcıların Sessiz, Engelle ve Bildir düğmelerini de bulabilecekleri açılır menüye bir seçenek olarak eklenecek.
İlginizi çekebilir: Twitter, otomatik görüntü kırpma özelliği üzerinde çalışıyor
Twitter Birdwatch nasıl çalışıyor?
Bir kullanıcı Birdwatch’a bir gönderi eklediğinde, esasen onu denetlenmesi için işaretler. Ayrıca, özel olabilen veya herkese açık hale getirilebilen ve söz konusu tweet’i neden işaretlediklerini açıklayan notlar da ekleyebilecekler. Özellik uygulanırsa, Twitter, kullanıcıların Birdwatch’la ilgili notlarını gösteren bir tweet’in altına bir çift dürbün (veya gözlük) gibi görünen yeni bir simge yerleştiriyor. Ayrıca platform, arayüz kenar çubuğuna kullanıcıların katkılarını takip edebilecekleri “Kuş Gözlemi Notları” adlı yeni bir sekme ekleyecektir. Uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong, aracın varlığını ilk kez Ağustos ayında, çok daha basit olduğu ve henüz bir adı olmadığı zaman, erken haliyle tanıttı. Twitter yaptığı açıklamada: “Yanlış bilgileri ele almanın ve Twitter’da tweetler için daha fazla bağlam sağlamanın birkaç yolunu araştırıyoruz. Yanlış bilgi kritik bir konudur ve bunu ele almak için birçok farklı yolu test edeceğiz.
Birdwatch kitle kaynak kullanımına dayalı bir denetleme aracı olarak tasarlanmış gibi görünse de, herkese kamuya açık notlar ekleme gücü vermek, şirketin başarmaya çalıştığı şeye ters gelebilir. Twitter’ın tüm kullanıcıların diğer kişilerin okuyabileceği notlar eklemesine izin verip vermeyeceğini veya yalnızca doğrulanmış uzmanlar veya moderatörler gibi seçkin kullanıcıların yapıp yapamayacağını öğrenmek için büyük olasılıkla gelecekteki sürümleri veya daha geniş bir sunum için beklememiz gerekecek.
İşletim Sistemleri
Facebook Tizen işletim sistemine yönelik desteğini sonlandırdı
Facebook, bünyesinde barındırdığı WhatsApp, Messenger ve Instagram uygulamaları için de geçerli olmak üzere Tizen işletim sistemine yönelik desteğini resmi olarak sonlandırdı. Tizen’li bir cihazınız varsa, söz konusu uygulamaları artık indiremeyecek ve kullanamayacaksınız.
İlginizi çekebilir: Facebook, Netflix Belgeseli ‘Sosyal İkilem’e cevap verdi!
Android ve iOS kadar popüler olmasa da bir zamanlar çoğu telefonda kendine yer edinmeyi başaran Tizen işletim sistemine yeni bir darbe Facebook kanadından geldi. Sosyal medya devi, kendisine ait tüm sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarını Tizen’den kaldırdı. Buna WhatsApp ve Instagram da dahil. Üstelik söz konusu uygulamalar bu işletim sisteminin yer aldığı telefonlarda hiç çalışmayacak.
Facebook uygulamaları Tizen işletim sisteminden kaldırıldı
Örneğin Tizen’li bir akıllı telefonda WhatsApp kullanan kişileri, uygulamayı açtıktan sonra App No Longer Available (Uygulama artık kullanılamıyor) hatası karşılıyor. Öte yandan Tizen kullanıcılarından Facebook’un aldığı bu karara çok büyük tepkiler de gelmeye devam ediyor.
Aslında Tizen bahsettiğimiz gibi Android ve iOS kadar -hatta hiç- kullanılan bir işletim sistemi değil. Türkiye ve diğer ülkelerde en azından böyle; ancak özellikle Hindistan ve Bangladeş pazarında hatırı sayılır derecede kullanıcı kitlesi bulunuyor. Ayrıca istatistiklere göre Facebook bünyesinde faaliyet gösteren WhatsApp, Tizen mağazasındaki en popüler mesajlaşma uygulamasıydı.
Bu bağlamda kullanıcıların WhatsApp’a ihtiyaç duyduğunu düşünürsek, böylesine yoğun tepkiler gelmesi çok normal. Yalnız Facebook muhtemelen gelen tepkileri göz ardı edecek ve uygulamalarını Tizen’e yeniden getirmeyecek.
Sosyal Medya
Facebook, Netflix Belgeseli ‘Sosyal İkilem’e cevap verdi!
Facebook bugün, sosyal medya platformlarının giderek daha bölücü ve tehlikeli hale geldiği yollara genel bir bakış sağlamayı amaçlayan yeni Netflix belgeseli ‘The Social Dilemma’ da yapılan iddialara pek de alışılmadık bir şekilde cevap verdi. The Social Dilemma‘nın çoğu eleştirisi, belgeselin bazı geçerli ve önemli noktaları ortaya koymasına rağmen, en nihayetinde ana mesajını sulandıran sansasyonel bir tutumu var. Sosyal medya kullanıcıları genellikle bu tür eleştirilerin ve iddiaların çoğuna güveniyor, ancak birçok kullanıcının belgeseli izledikten sonra Facebook ve Instagram hesaplarını silmeyi düşündüğü raporlarla, şirket bir cevap oluşturma ihtiyacı hissetmiş olmalı.
İlginizi çekebilir: Facebook, 28 günlük ilişkilendirme modelini kaldırıyor
Facebook yanıtları ne şekilde?
Beklendiği üzere şirket şu açıklamalarda bulundu; Sosyal medya bağımlılığı hakkında, şirketimiz anlamlı sosyal etkileşimlere öncelik veriyor. Ürün olarak insanlara bilgilerinizi satmıyoruz. Veri kullanımı hakkında ise, filmin önerdiğine rağmen, işletmelerin bize insanlar hakkında hassas veriler göndermesini yasaklayan politikalarımız var. İnsanların Facebook’ta gördüğü içeriğin çoğunluğu kutuplaştırıcı ve hatta politik değil. Yanlış bilgilendirme hakkında ise, yanlış bilginin platformumuzda büyümesine izin verdiğimiz veya bu içerikten bir şekilde faydalandığımız fikri yanlıştır.
Şaşırtıcı olan platformun savunması değil, bir cevap verme ihtiyacı hissetmesidir. Facebook’tan gelen resmi bir yanıt yangına yalnızca daha fazla yakıt katacak ve daha fazla insanı belgesele bakmaya yönlendirecek. Facebook zaman zaman bazı tartışmalı konulara ve konulara göz yumarken, çeşitli deneyler, kullanıcıların algoritmik öneriler ve seçici yoluyla gerçekten politik olarak daha uyumlu hale gelebileceğini göstermiştir.