Sosyal Medya
Facebook, Gruplar’a yeni katı kurallar getirdi
Facebook, Gruplar özelliğine el atmaya başladı. Sosyal medya platformu, şimdi uygulama içerisinde gruplarla alakalı kurallarını güvenlik odaklı olmak suretiyle yeniden yapılandırıyor. Yeni kuralların başında ise, artık sağlıkla alakalı grupların Facebook’un öneri algoritmasına dahil edilmemesi geliyor.
İlginizi çekebilir: Facebook Messenger için, AR efekt geliştiricilerine müjde!
Facebook, Gruplar için yeni katı kurallar getiriyor
Facebook, Gruplar özelliğine yanlış bilgilerin ve zararlı içeriklerin yayılmasını engellemek amacıyla yeni kurallar ekleyeceğini duyurdu. Facebook’taki gruplar, özellikle Facebook’un öneri algoritması tarafından tavsiye edildiğinden dolayı yanlış bilgi ve komploları yaymakla suçlanıyor.
Aslında bu ilk adım değil; örneğin Facebook, yöneticilerin engellenmiş bir gruba benzer yeni bir grup oluşturmasını da zaten yasaklamıştı. Şirketin yeni kuralları ise gruplar üzerinde daha fazla denetime sahip olmak amacıyla Facebook’un yetkilerini genişletiyor.
Kural ihlallerini engellemek için sıkı denetimler
Şu andan itibaren, Facebook’un politikalarını ihlal ettiği için kapatılan bir grubun, üyeleri ve yöneticileri geçici olarak yeni grup oluşturamayacak. Ayrıca, grup üyeleri Facebook’un topluluk kurallarını ihlal ettiğinde, artık moderatörlerin 30 gün boyunca tüm gönderileri onaydan geçirmesi gerekecek. İlgili grupta hala topluluk kuralları ihlal edilmeye devam edildiğinde ise Facebook o grubu tamamen kaldıracak.
Yeni kurallarla Gruplar’a gelen bir diğer özellik, yönetici belirlenme konusunda oldu. Bu bağlamda bir grubun yöneticisi, eğer yöneticilikten ayrılırsa ve grubun başka hiçbir yöneticisi kalmazsa, Facebook tarafından üyelere belirli yönetici rollerine geçmeleri önerecek. Gruba hiç yönetici belirlenemezse de grup tamamen arşivlenecek.
Sağlık grupları artık önerilmeyecek
Facebook, insanların platform içerisinde özellikle sağlıkla ilgili konularda doğru bilgi almalarını önemsediğini ifade etti. Bunun bir parçası olarak, bundan böyle Facebook’un öneri algoritması sağlık gruplarını kapsamayacak. Yani önerilen gruplar kısmında sağlıkla ilgili herhangi bir grubu görmeyeceğiz.
“İnsanları doğru sağlık bilgileriyle ilişkilendirmeye öncelik vermek için, artık sağlık gruplarını önerilerde göstermemeye başlıyoruz. İnsanlar yine de arkadaşlarını sağlık gruplarına davet edebilir veya arayabilir.”
Facebook’un yeni kurallarında yaptığı bir diğer güncelleme, şiddet içerikli gruplarla mücadele noktasında oldu. Artık şiddet ve terörle ilgili içerikler barındıran gruplar önerilerden çıkarılacak, aramalarda gösterilmeyecek ve haber kaynağında da paylaşımları azaltılacak. Hatta Facebook, bu tarz grupları örtülü dil ve semboller kullanıyor olsalar bile olası şiddet paylaşımları yaptıklarında kaldırdıklarını söyledi.
Genel
Snapchat, 400.000 kişinin uygulama üzerinden oy kullanmak için kayıt olduğunu bildirdi
Geçtiğimiz ay Snapchat, kullanıcılarını yaklaşan ABD Başkanlık seçimlerinde oy vermeye teşvik etmek için kayıt istemleri ve ilk kez seçmenlerin söz sahibi olmalarına yardımcı olacak kılavuzlar içeren yeni bir araç seti sundu.
Axios’tan gelen yeni bir rapora göre, bu girişimler halihazırda bir etki yaratıyor; uygulama önümüzdeki haftalarda daha fazla seçmen farkındalık aracı ve bildirimi başlatmayı planlıyor.
Veriler, uygulamanın seçmen katılımını teşvik etme konusundaki geçmiş çabaları göz önüne alındığında özellikle önemli. 2018’de, ABD ara sınavlarında oylamayı teşvik etmeye yönelik benzer bir girişimin parçası olarak, yaklaşık 450.000 üye oy kullanmak için kaydoldu ve bunların yaklaşık % 57’si seçimlerde oy pusulalarını kullanmaya devam etti.
Snapchat, sonuca karar veren uygulama olabilir mi?
Genç seçmenlerin 2020 seçimlerinde daha büyük bir etkiye sahip olması bekleniyor ve Snapchat daha genç izleyicilerle güçlü bir bağlantıya sahip.
Belirtildiği gibi, uygulamanın çalışmalarında hala seçmen teşvik planı var. Axios’a göre, eski başkan Barack Obama, genç seçmenleri uygulama üzerinden oy vermek için kaydolmaya teşvik etmek için yakında Snapchat PSA’da yer alacak. Obama’ya Arnold Schwarzenegger, Snoop Dogg, Catherine McBroom gibi ünlüler de katılacak.
Snapchat, katılımı en üst düzeye çıkarmada büyük olasılıkla seçimlerde büyük bir rol oynayacak.
Genel
LinkedIn, güncellenmiş kılavuzunu yayınladı
Milyonlarca insanın kariyer amaçlı kullandığı platform bu hafta, LinkedIn kampanyalarınızı optimize etmeye yardımcı olabilecek yeni özellikler, daha fazla araç ve seçeneği içeren ‘LinkedIn’de Hedeflemeyi Ustalaşma’ kılavuzunun gözden geçirilmiş ve güncellenmiş bir baskısını yayınladı. Platform, ilk olarak geçen yıl Mart ayında ‘Hedeflemeyi Yönetme’ kılavuzunu başlattı, ancak o zamandan beri LinkedIn, yaklaşımınızı iyileştirebilecek bir dizi yeni reklam aracı ve seçeneği ekledi.
LinkedIn’e göre:
“Güncellenen yeni kılavuz, Eşleşen Kitleler, Videoya Göre Yeniden Hedefleme , Olası Satış Oluşturma Formları, Web Sitesini Yeniden Hedefleme, Kişi Hedefleme ve Şirket Listesi Hedefleme gibi yeni özellikler hakkında rehberlik içeriyor.”
Yeni kılavuz kullanıcılar açısından neden önemli?
Kılavuz, şu anda platformda bulunan reklam hedefleme seçeneklerinin her birine yararlı bir genel bakış sağlıyor ve her bir öğenin nasıl çalıştığını ve bunları en iyi nasıl kullanabileceğinizi açıklıyor; bu, LinkedIn reklam kampanyalarını en üst düzeye çıkarmak isteyenler için harika bir bilgi.
Platform, son birkaç yıldır kullanımda ve katılımda istikrarlı bir büyüme görüyor ve platform şu anda 700 milyondan fazla üyeye hizmet veriyor. COVID-19 salgınından sonra platform, önümüzdeki aylarda ve yıllarda daha da büyük bir odak noktası olmaya hazır görünüyor.
Sosyal Medya
Instagram, IGTV için otomatik alt yazı desteği getirdi!
Instagram, IGTV için otomatik alt yazı desteğini bugünden itibaren sunmaya başladığını duyurdu. Bu özellik, Facebook tarafından bir süredir erişilebilirliği artırmak adına yapılan çalışmaların yeni bir parçası.
İlginizi çekebilir: Instagram, gönderilere link ekleme özelliğini ‘ücretli olarak’ sunabilir
Facebook, bir süredir ana uygulamasında videolar için sunduğu otomatik alt yazı desteği sayesinde erişilebilirlik ihtiyacı olan kullanıcılara kolaylık sağlıyor. Şimdi de şirket, bu desteği sahibi olduğu bir diğer sosyal medya platformu olan Instagram’a getirmek için kolları sıvadı. Instagram, YouTube benzeri video yükleme servisi IGTV için otomatik alt yazı desteğini dünya çapında sunmaya başlıyor.
Instagram IGTV için otomatik alt yazı desteği
Instagram’ın ürün yönetiminden sorumlu Başkan Yardımcısı Vishal Shah, IGTV için sunulan yapay zeka destekli otomatik alt yazının nasıl çalıştığıyla alakalı birtakım bilgiler verdi. Vishal Shah’ın paylaştığı ekran görüntülerinden de anlaşılacağı üzere Instagram kullanıcıları, artık bir IGTV videosu yükledikten sonra alt yazı ayarlarına gidip otomatik alt yazı oluşturma seçeneğini aktif edebilecek. Alt yazılar şu an 16 dili destekliyor, önümüzdeki süreçte bu destek daha fazla dil ile genişletilecek.
As more people use the captions, the AI will learn and we expect the quality to continue to improve.
Captions will be available in 16 languages at launch – it’s a start, and we’re working to expand to more surfaces and countries.
— Vishal Shah (@vishalshahis) September 15, 2020
Instagram, videodaki sesleri metne dökebilmek için Facebook’un da duyurduğu yapay zeka teknolojisinden faydalanacak. Aslında yapay zeka tarafından oluşturulan metinler videodaki sesin netliğine göre iyi veya kötü olacağı için, ilk başta pek kullanışlı olmayabilir. Ancak Vishal Shah, IGTV’nin yapay zekasının zamanla kendisini geliştirme yeteneğine de sahip olduğu için bu sorunların ileride çözüleceğini ifade etti.
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre şu anda dünya çapında, toplam nüfusun %5′ten fazlasını oluşturan 466 milyon işitme engelli insan var. Bu nüfusun 2050′ye kadar da 900 milyonun üzerine çıkması bekleniyor. İşte bundan dolayı Facebook, erişilebilirlik çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini belirtirken, bu çalışmaların ne kadar önemli olduğunu da vurguladı.
Instagram ve Facebook’un erişilebilirliği artırmak amacıyla yaptığı bu çalışmalar, her ne kadar %100 kalitede düzgün ve stabil çalışmayacak olsa da, yine de özellikle yapay zekanın bu alanda kullanılması, beraberinde teknolojinin insan hayatındaki önemini çok daha fazla artıracak.