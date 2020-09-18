Facebook, Gruplar’a yeni katı kurallar getirdi

Facebook, Gruplar özelliğine el atmaya başladı. Sosyal medya platformu, şimdi uygulama içerisinde gruplarla alakalı kurallarını güvenlik odaklı olmak suretiyle yeniden yapılandırıyor. Yeni kuralların başında ise, artık sağlıkla alakalı grupların Facebook’un öneri algoritmasına dahil edilmemesi geliyor.

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Facebook, Gruplar için yeni katı kurallar getiriyor

Facebook, Gruplar özelliğine yanlış bilgilerin ve zararlı içeriklerin yayılmasını engellemek amacıyla yeni kurallar ekleyeceğini duyurdu. Facebook’taki gruplar, özellikle Facebook’un öneri algoritması tarafından tavsiye edildiğinden dolayı yanlış bilgi ve komploları yaymakla suçlanıyor.

Aslında bu ilk adım değil; örneğin Facebook, yöneticilerin engellenmiş bir gruba benzer yeni bir grup oluşturmasını da zaten yasaklamıştı. Şirketin yeni kuralları ise gruplar üzerinde daha fazla denetime sahip olmak amacıyla Facebook’un yetkilerini genişletiyor.

Kural ihlallerini engellemek için sıkı denetimler

Şu andan itibaren, Facebook’un politikalarını ihlal ettiği için kapatılan bir grubun, üyeleri ve yöneticileri geçici olarak yeni grup oluşturamayacak. Ayrıca, grup üyeleri Facebook’un topluluk kurallarını ihlal ettiğinde, artık moderatörlerin 30 gün boyunca tüm gönderileri onaydan geçirmesi gerekecek. İlgili grupta hala topluluk kuralları ihlal edilmeye devam edildiğinde ise Facebook o grubu tamamen kaldıracak.

Yeni kurallarla Gruplar’a gelen bir diğer özellik, yönetici belirlenme konusunda oldu. Bu bağlamda bir grubun yöneticisi, eğer yöneticilikten ayrılırsa ve grubun başka hiçbir yöneticisi kalmazsa, Facebook tarafından üyelere belirli yönetici rollerine geçmeleri önerecek. Gruba hiç yönetici belirlenemezse de grup tamamen arşivlenecek.

Sağlık grupları artık önerilmeyecek

Facebook, insanların platform içerisinde özellikle sağlıkla ilgili konularda doğru bilgi almalarını önemsediğini ifade etti. Bunun bir parçası olarak, bundan böyle Facebook’un öneri algoritması sağlık gruplarını kapsamayacak. Yani önerilen gruplar kısmında sağlıkla ilgili herhangi bir grubu görmeyeceğiz.

“İnsanları doğru sağlık bilgileriyle ilişkilendirmeye öncelik vermek için, artık sağlık gruplarını önerilerde göstermemeye başlıyoruz. İnsanlar yine de arkadaşlarını sağlık gruplarına davet edebilir veya arayabilir.”

Facebook’un yeni kurallarında yaptığı bir diğer güncelleme, şiddet içerikli gruplarla mücadele noktasında oldu. Artık şiddet ve terörle ilgili içerikler barındıran gruplar önerilerden çıkarılacak, aramalarda gösterilmeyecek ve haber kaynağında da paylaşımları azaltılacak. Hatta Facebook, bu tarz grupları örtülü dil ve semboller kullanıyor olsalar bile olası şiddet paylaşımları yaptıklarında kaldırdıklarını söyledi.