Facebook Dosyaları: Sızan Belgelerin Ortaya Çıkardığı 5 Şey

Bu hafta Facebook, Wall Street Journal ve başka yerlerdeki ifşalara dayalı olarak kendi iç işleyişiyle ilgili bir dizi suçlamayla karşı karşıya kaldı. Bilgilerin çoğu, Facebook’un kendi iç belgelerinden geliyor ve şirketin saflarında bazı ihbarcılar olduğunu gösteriyor. Belgeler, hükümetlere ve düzenleyicilere bir sonraki hamlelerini düşünürken gözden geçirecekleri çok şey sağlayacak.

Ancak Facebook, tüm suçlamalara karşı kendini savundu.

İşte bu hafta açıklanan beş şey:

Facebook ünlülere farklı davrandı

Wall Street Journal tarafından bildirilen belgelere göre, birçok ünlü, politikacı ve yüksek profilli Facebook kullanıcısı, XCheck (çapraz kontrol) olarak bilinen bir sistem altında hangi içeriği yayınlayabileceklerini belirleyen farklı kurallara sahipti. Facebook, çapraz kontrol sistemini uygulama şeklinin “adil” olduğunu kabul etti. Ancak yayınlanan içeriğin daha fazla anlaşılması gerektiğinde “ek bir adım” oluşturmak için tasarlandığını söyledi. “Bu, şiddet olayları hakkında farkındalığı artıran aktivistleri veya çatışma bölgelerinden haber yapan gazetecileri içerebilir” dedi.

Wall Street Journal tarafından atıfta bulunulan birçok belgenin “en önemli noktayı gizleyen bir anlatı oluşturmak için bir araya getirilmiş eski bilgiler içerdiğini söyledi: Facebook, sorunları çapraz kontrol ile tespit etti ve bunları ele almak için çalışıyor. Tepkiye rağmen, Facebook’un zorlu içerik denetimi konusunda kararlar almak için atadığı Gözetim Kurulu daha fazla şeffaflık talep etti.

Bu haftaki bir blog’da, açıklamaların “şirketin görünüşte tutarsız karar verme şekline yeniden dikkat çektiğini” söyledi. Çapraz kontrol sisteminin nasıl çalıştığına dair ayrıntılı bir açıklama istedi. Çapraz kontrol konusundaki netlik eksikliğinin, Facebook’un “siyasi ve ticari düşüncelerden gereğinden fazla etkilendiği” algılarına katkıda bulunabileceği konusunda uyardı.

Facebook tarafından finanse edilen Gözetim Kurulu, Facebook’un içeriği nasıl yönettiğini araştırmaya başladığından beri, şirketin politikalarını nasıl iyileştirmesi gerektiğine dair 70 tavsiyede bulundu. Şimdiyse sosyal ağın bu önerileri nasıl uyguladığını değerlendirmek için bir ekip kurdu.

Çalışanlarının insan kaçakçılığı konusundaki endişelerine verdiği yanıt ‘zayıf’ oldu

WSJ tarafından rapor edilen belgeler, Facebook çalışanlarının uyuşturucu kartelleri ve insan kaçakçıları hakkında düzenli olarak platformdaki bilgileri işaretlediğini ancak şirketin yanıtının “zayıf” olduğunu öne sürdü. Kasım 2019’da BBC News Arabic, Instagram’da satılık ev işçileri sorununu vurgulayan bir haber yayınladı. Dâhili belgelere göre, Facebook zaten sorunun farkındaydı. WSJ, Apple’ın ürünlerini App Store’dan kaldırmakla tehdit edene kadar Facebook’un yalnızca sınırlı bir işlem yaptığını bildirdi.

Facebook, savunmasında, “50’den fazla dili anadili olarak konuşan küresel ekipler, eğitim kaynakları ve yerel uzmanlar ve üçüncü taraf teyitçilerle ortaklıklar” dâhil olmak üzere insanları güvende tutmak için “kapsamlı bir stratejiye” sahip olduğunu söyledi. Eleştirmenler, Facebook’un platformundaki tüm içeriği denetleme ve 2,8 milyar kullanıcısını koruma araçlarına sahip olmadığı konusunda uyarıyor.

The Facebook Effect’in yazarı David Kirkpatrick, Facebook’un ABD dışında “zararlara aracılık etmek için herhangi bir şey yapma” isteğinin olmadığını hissettiğini söyledi. “On binlerce içerik gözden geçireni işe almak da dâhil olmak üzere yaptıkları pek çok şey var” dedi. “Ancak Wall Street Journal’dan benim için fırlayan bir istatistik, 2020’deki tüm bilgi çarpıtma ve yanlış bilgilendirme çalışmalarına rağmen, bu çalışmaların sadece %13’ünün Amerika Birleşik Devletleri dışında olmasıydı.”

“Amerika Birleşik Devletleri’nin %90’ı dışında olan ve Filipinler, Polonya, Brezilya, Macaristan, Türkiye gibi ülkelerin politikaları üzerinde oldukça olumsuz etkisi olan bir hizmete göre, tüm bunları düzeltmek için hiçbir şey yapmıyorlar.”

David Kirkpatrick, Facebook’un ABD’de yalnızca “PR baskılarına duyarlı” olduğunu çünkü bunların hisse fiyatını etkileyebileceğini öne sürdü.

Facebook, hissedarlardan büyük bir dava ile karşı karşıya

Facebook ayrıca bir grup kendi hissedarından karmaşık bir dava ile karşı karşıya. Grup, diğer şeylerin yanı sıra, Facebook’un Cambridge Analytica veri skandalını çözmek için ABD Federal Ticaret Komisyonu’na 5 milyar dolarlık ödemesinin çok yüksek olduğunu çünkü Mark Zuckerberg’ü kişisel sorumluluktan korumak için tasarlandığını iddia ediyor. Facebook, devam eden yasal mesele hakkında söyleyecek bir şeyi olmadığını belirtti.

Facebook kendisi hakkında olumlu hikâyeler mi tanıtıyor?

Bu hafta New York Times, Facebook’un imajını güçlendirmek için Facebook yanlısı içeriği insanların haber akışlarına eklemek için bir girişim başlattığını öne sürdü. Gazete, Project Amplify’ın “insanlara sosyal ağ hakkında olumlu hikâyeler göstermek” için tasarlandığını söyledi. Facebook, haber akışı sıralama sistemlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi.

Bir dizi tweet’te, sözcü Joe Osborne, “Facebook’taki bir bilgi birimi” olarak adlandırdığı testin küçük olduğunu ve yalnızca “üç şehirde” gerçekleştiğini ve gönderilerin firmadan geldiğinin açıkça etiketlendiğini söyledi. “İnsanların diğer teknoloji ve tüketici ürünlerinde gördüğü kurumsal sorumluluk girişimlerine benzer” olduğunu söyledi.

Facebook, Instagram’ın gençler için ‘zararlı’ olduğunu biliyordu

Facebook dosyalarından bir başka önemli ifşaat, şirketin Instagram’ın gençleri nasıl etkilediğine dair ayrıntılı araştırmalar yaptığı, ancak platformun birçok genç için “zararlı” bir yer olduğunu öne sürdüklerinde bulgularını paylaşmadığı keşfiydi. Wall Street Journal tarafından bildirilen slaytlara göre, ankete katılan genç kızların %32’si vücutları hakkında kötü hissettiklerinde Instagram’ın kendilerini daha kötü hissettirdiğini söyledi.

Fox News bu hafta sızdırılan belgenin arkasındaki kişinin kimliğini ortaya çıkaracağını ve Kongre ile işbirliği yapacağını bildirdi.

Öyle olsun ya da olmasın, Facebook’un platformlarının neden olduğu zararla ilgili kendi ayrıntılı çalışmalarını paylaşmaması, ABD’li politikacılara bol bol fikir verecek.