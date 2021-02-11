Facebook, koronavirüs aşılarının otizm hastalığına sebep olduğunu iddia eden paylaşımları kaldıracağını açıkladı. Sosyal medya devi, benzer bir kararı aşıların içinde mikroçip olduğunu söyleyen paylaşımlar hakkında da almıştı.

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Ülkemizde de bir süredir uygulanmakta olan koronavirüs aşılarıyla alakalı akıl almaz iddialarla karşılaşmaya başladık. Yalan bilgilerin sosyal medya ortamına taşınma tehlikesine karşı da bizzat platformlar kendilerince önlemler alıyorlar. Bugün Facebook yaptığı duyuruda, koronavirüs aşısının otizme neden olacağını söyleyen paylaşımları platformdan kaldıracağını duyurdu.

Facebook, koronavirüs aşısı hakkında üretilen komplo teorilerine aman vermeyecek

Facebook’un, yanlış bilgi içerikli paylaşımlarla alakalı genel olarak bir politikası var. Bu politikası üzerinde küçük bir değişiklik yaptıklarını söyleyen Facebook yetkilileri, koronavirüs aşılarıyla alakalı yalan haberlerin de hem Instagram’dan hem de Facebook’tan siliyorlar.

Facebook’un yeni politikasına göre, şu tarzdaki paylaşımlar platformdan kaldırılacak:

Koronavirüsün insan yapımı olduğunu söyleyen paylaşımlar.

Aşıların hastalığı önlemede etkili olmadığını iddia eden paylaşımlar.

Hastalığa yakalanmanın, aşıyı yaptırmaktan daha güvenli olduğunu söyleyen paylaşımlar.

Aşıların tehlikeli, toksik ve otizme neden olduğunu söyleyen paylaşımlar.

Facebook, bu dört maddeden oluşan paylaşım türlerini bugünden itibaren platformdan silmeye başlayacak. Ayrıca şirket yaptığı duyuruda; paylaşımların silinmesine rağmen yeniden paylaşılması durumunda, paylaşan kişileri/kaynakları platformdan bertaraf edeceğini de ifade etti.

Facebook, hangi bilginin yanlış olduğunu ve hangi bilginin doğru olduğunu belirlerken, güvenli halk sağlığı uzmanları tarafından aktarılan bilgileri baz alacak. Facebook yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, ağırlıklı olarak aşıların güvenliği, etkinliği, içerikleri veya yan etkileri hakkında yanlış iddialar içeren paylaşımlar platformdan silinecekler.