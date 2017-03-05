Facebook’un Beğen butonunun yanına getirdiği ifadeler çok beğenildi ve Haber Kaynağı’nda ye ralan gönderilerde sıkça kullanılıyor.

Facebook çok kullanılan ifadeleri şimdi de Messenger platformuna getirmeye hazırlanıyor. Sosyal medya devi ifadeleri mesajlara özel şekilde kullanılabilecek bir sistemi şu anda test ediyor. Benzer bir özellik Apple’ın iMessage platformunda ve Slack’in grup konuşmasında yer alıyor. Özellikle cevap veremeyecek durumda olanlar kısa sürede mesajı böyle cevaplayabiliyor.

Test sürecinde platformda yer alan beğen butonu ve diğer beş ifadenin dışında bir de olumsuz butonu var. Bu sosyal medya platformlarından uzun zamandır beklediğimiz Beğenmedim butonuna en yakın şey olabilir. Bu ifadelerin ne zaman Messenger’a geleceği belli değil. Şu anda küçük bir test yürütülüyor ve herhangi bir tarih de belirtilmemiş durumda.