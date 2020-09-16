Facebook bilgi merkezi, iklim değişikliğinin üzerinde durmaya karar verdi

Facebook, bir haber gönderisinde iklim değişikliğine karşı mücadeleyi hızlandırmak adına neler yaptıklarını belirtti ve ekledi: “İklim değişikliği gerçektir.”

Sosyal ağ, çabalarının bir parçası olarak, dünyanın önde gelen iklim uzmanlarından bilime dayalı bilgilere erişmenizi sağlayacak İklim Değişikliği Bilgi Merkezi’ni başlattı. Facebook, 2 milyardan fazla insanı sağlık yetkililerinden gelen bilgiler doğrultusunda yönlendirdiği Covid-19 merkezinden sonra şimdi de bu yeni modeli oluşturdu. Şirket, koronavirus için oluşturdukları merkez için, “Facebook”un insanları küresel bir kriz sırasında uzman tavsiyesine ve doğru bilgiye bağlamak için ne kadar güçlü olabileceğini” yorumunu yaptı.

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Tıpkı koronavirüs bilgi merkezi gibi, iklim değişikliğiyle ilgili olan merkezin de web sitesinin üst kısmında kolayca görebileceğiniz belirgin bir yerleşimi olacak.

Bu yeni özellik neden önemli?

Scientific American’ın daha önce bildirdiği gibi, web sitelerinde küresel ısınmayla ilgili yanıltıcı bilgileri destekleyen iklim değişikliğini inkar grupları oluşmuş durumda. Ayrıca, tanınmış bir iklim bilimci, iklim araştırmalarıyla ilgili videoların belli bir platformda tanıtılmasını engellediğini açıkladı.

Zuckerberg, Facebook’un iklim merkezinin, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli, BM Çevre Programı (UNEP), Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ve The Met gibi kuruluşlardan gerçekleri, rakamları ve verileri içereceğini söylüyor. Yeni uygulama, iklim bilimi haberlerine odaklanacak ve günlük yaşamınızda atabileceğiniz adımları içerecektir.

Uygulamanın yeni iklim değişikliği bilgi merkezi Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD’de hizmete girdi. “Yakında” diğer ülkelere de sunulacak.