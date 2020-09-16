Genel
Facebook bilgi merkezi, iklim değişikliğinin üzerinde durmaya karar verdi
Facebook, bir haber gönderisinde iklim değişikliğine karşı mücadeleyi hızlandırmak adına neler yaptıklarını belirtti ve ekledi: “İklim değişikliği gerçektir.”
Sosyal ağ, çabalarının bir parçası olarak, dünyanın önde gelen iklim uzmanlarından bilime dayalı bilgilere erişmenizi sağlayacak İklim Değişikliği Bilgi Merkezi’ni başlattı. Facebook, 2 milyardan fazla insanı sağlık yetkililerinden gelen bilgiler doğrultusunda yönlendirdiği Covid-19 merkezinden sonra şimdi de bu yeni modeli oluşturdu. Şirket, koronavirus için oluşturdukları merkez için, “Facebook”un insanları küresel bir kriz sırasında uzman tavsiyesine ve doğru bilgiye bağlamak için ne kadar güçlü olabileceğini” yorumunu yaptı.
Tıpkı koronavirüs bilgi merkezi gibi, iklim değişikliğiyle ilgili olan merkezin de web sitesinin üst kısmında kolayca görebileceğiniz belirgin bir yerleşimi olacak.
Bu yeni özellik neden önemli?
Scientific American’ın daha önce bildirdiği gibi, web sitelerinde küresel ısınmayla ilgili yanıltıcı bilgileri destekleyen iklim değişikliğini inkar grupları oluşmuş durumda. Ayrıca, tanınmış bir iklim bilimci, iklim araştırmalarıyla ilgili videoların belli bir platformda tanıtılmasını engellediğini açıkladı.
Zuckerberg, Facebook’un iklim merkezinin, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli, BM Çevre Programı (UNEP), Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ve The Met gibi kuruluşlardan gerçekleri, rakamları ve verileri içereceğini söylüyor. Yeni uygulama, iklim bilimi haberlerine odaklanacak ve günlük yaşamınızda atabileceğiniz adımları içerecektir.
Uygulamanın yeni iklim değişikliği bilgi merkezi Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD’de hizmete girdi. “Yakında” diğer ülkelere de sunulacak.
Genel
Spotify artık sanatçı sayfalarında etkinlikleri listeleyecek
Covid-19 salgını ile artık insanların bir araya gelip konserlere gitmesi imkansız bir hale geldi.
Spotify, bu durum neticesinde, uygulamadaki “Turda” alanında bazı yeniliklere yöneldi. Bugünden itibaren her türlü sanal etkinliği aynı sekmeden izleyebilirsiniz.
Bu yenilik ne işe yarıyor?
Müzisyenlerin, performans listelerini Songkick aracılığıyla ayarlamaları gerekecek, ancak canlı akışın kendisi Twitch, YouTube ve Instagram gibi popüler platformlarda sunulabilecek.
Uygulamanın Turda bölümünde (muhtemelen sanal) Ticketmaster etkinliklerinin sayısı da otomatik olarak görünecek.
Karantinadan sıkılıp biraz eğlenmek istiyorsanız, uygulamaya özel “Konserler” sekmesine de etkinlikler ekleniyor. Bu sekme üzerinden canlı podcast kayıtlarını, evde veya stüdyo içi performansları ve etkileşimli soru-cevap oturumlarının tanıtımlarını bulabilirsiniz.
Spotify, muazzam bir platform ve 299 milyon güçlü kullanıcı, en sevdikleri sanatçıların şu anda neler yaptığını bilmek istiyor. Sanal etkinlikler sadece değerli bir eğlence kaynağı değil, aynı zamanda fiziksel konserlerin kısıtlama olmaksızın geri gelmesini beklerken sanatçıları desteklemenin kritik bir yolu.
Genel
TikTok, satış yasağını aşmak için taşınabilir!
TikTok için verilen sürenin dolmasının ardından ByteDance ve Oracle’ın yeni bir çözüm yolu üzerinde anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Anlaşmaya göre uygulamanın veri merkezi ABD’de olacak.
İlginizi çekebilir: YouTube, TikTok ile rekabet edebilmek için kısa biçimli video formatı başlatıyor!
Trump Hükümeti’yle başı dertte olan ByteDance, TikTok’un yasaklanmaması için olası çözüm yollarını denemeye devam ediyor. Trump, TikTok’un ABD menşeili şirkete satılmaması halinde yasaklanacağını belirtmiş ve 15 Eylül’e kadar süre vermişti. Microsoft ve Walmart ile gerçekleştirilen görüşmeler sonuçsuz kalınca ByteDance, Oracle ile olası çözüm yollarını aramaya devam ediyor.
TikTok veri depolama merkezi ABD’de olabilir
Oracle ile anlaşmaya varmayı deneyen ByteDance’in TikTok’un Amerikalı kullanıcı verilerini Amerika’da depolamayı düşündüğü ifade ediliyor. Bu veri depolama girişimi içinse Oracle ile ABD’de yeni bir şirket oluşumu yaratması kuvvetle muhtemel. Uzmanlar bu şekilde yasağı aşabileceğini öne sürüyor.
Çin’in yasakları, teknolojilerin taşınmasına engel
Geçtiğimiz günlerde Çin Hükümeti’nin yayınladığı yeni ihracat yasaklarıyla beraber ByteDance köşeye sıkışıtırılmıştı. Çin Hükümeti tarafından lisans alınmaksızın bir teknolojini ihracatı bu yeni duyuruyla beraber yasaklanmış durumda. ByteDance’in elinde bulunan yapay zeka destekli kullanıcı veri işleme teknolojisi bu kapsamda değerlendirildiği için TikTok herhangi bir ABD menşeili şirkete satılamıyor.
ByteDance, Oracle ile yasağı aşacak
Oracle ile ByteDance kullanıcı verilerini depolarken herhangi bir teknoloji transferi yapmayacak. Verilerden sorumlu olacak olan Oracle ile beraber TikTok, milyonlarca kullanıcısıyla ABD’de aktif kalmaya devam edebilecek. Tüm bu olay ve anlaşmalara karşın büyük bir çoğunluk TikTok’u halen daha ulusal tehdit olarak görmeye devam ediyor.
Genel
2022 BMW 2 Serisi Coupe, Nürburgring’te görüntülendi!
Yeni nesil BMW 2 Serisi Coupe, Münih’ten sonra ilk kez halka açık bir şekilde Nürburgring Nordschleie‘te görüntülendi.
İlginizi çekebilir: 2021 Hyundai Tucson tanıtıldı!
G42 koduyla gelecek olan yeni nesil 2 Serisi Coupe, G20 kasa 3 Serisi‘nde de kullanılan, arkadan çekişli sistemlere uygun CLAR mimarisini kullanacak. Başka bir deyişle araç arkadan çekişli bir yapıda olacak. Böylelikle 2 Serisi Coupe, UKL mimarisini kullanan önden çekişli Active Tourer ve Gran Coupe gibi kardeşlerinden ayrılacak. Son zamanlarda BMW severlerin, premium-arkadan çekişli kompakt model ihtiyacı ve beklentisi, yeni 2 Serisi Coupe ile giderilecek gibi görünüyor.
Yeşil Cehennem’de görüntülenen prototipte, önceki casus fotoğraflardaki kamuflaj aynı şekilde korunmuş. Bu yüzden tasarımı hakkındaki sızıntılarda bir gelişme bulunmuyor. Söz konusu prototipin üzerindeki farların ağır kamuflajından dolayı, seri üretim farları olduğu düşünülüyor.
Söz konusu prototip, şu anda satılan 2 Serisi’ne kıyasla daha geniş, daha kaslı ve daha orantılı bir tasarıma sahip. İç tasarımın ise şu an satışta olan yeni 2 Serisi Gran Coupe ile aynı olacağı söyleniyor.
Yeni 2 Serisi Coupe’de dört silindirli benzinli ve dizel motorların yanı sıra, M240i modelinde kullanılacak altı silindirli motorlar yer alacak. Yeni M2‘de ise M3 ve M4 ile paylaşacağı 3.0 litrelik çift turbolu motor kullanılacak. Fakat M2‘de bu motorun 400 beygir civarına ayarlanmış bir versiyonunun kullanılacağı söyleniyor.
Yeni 2 Serisi Coupe, 2020 sonları – 2021 başları gibi satışa çıkacak. M2‘nin ise 2022‘den önce gelmesi beklenmiyor.
Kaynak: Carscoops