Yazılım
Facebook, bilgi kirliliğine karşı Messenger’a sınırlama getirecek!
Facebook, Messenger uygulamasında bilgi kirliliğini engellemek amacıyla mesaj iletme özelliğine sınır getirmeye hazırlanıyor. Biliyorsunuz ki bilginin aktif olarak iletildiği yerler sosyal medya platformları oluyor. Gün içerinde birçok asparagas haber sosyal mecralardan yayılıyor.
İlginizi çekebilir: Facebook, çalışanlarına Coronavirus nedeniyle 1000 dolar ekstra ödeme yapacak
Özellik, Twitter’da tersine mühendislikle firmaların geliştirmelerini tespit eden Jane Manchun tarafından ortaya çıkarıldı. Instagram’da kendini imha eden mesaj özelliği de ilk kez Jane tarafından keşfedilmişti. Şimdi ise mühendisimizin dikkatini Messenger uygulaması çekmişe benziyor.
Facebook, şu an mesaj iletme özelliğine sınırlama getirme üzerinde çalışıyor. Özellikle, yalan bilgininin en çok dolaştığı Facebook ortamı için çok yararlı olacağını düşünüyoruz. Firma, mesaj aktarım teknolojisini 5 kullanıcıyla sınırlandırmak istiyor. Mesajları beş kişiden fazlasına göndermenize izin verilmeyecek.
Facebook Messenger is working on limiting the amount of threads a message can be forwarded at a time, in order to add frictions on misinformation pic.twitter.com/qRZcE0t4w6
— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 21, 2020
Böylelikle firma, spam mesaj ve yanlış bilginin yayılmasının önlenmeyi amaçlıyor. Bu sorun aslına bakarsanız şu an içerisinde bulunduğumuz durumda ortaya çıkan bir gelişme değil. Yanlış bilgi veya uydurma diye tabir edebileceğimiz bilgi türü, senelerdir sosyal medya platformları üzerinde var olan bir sorun.
Özellikle, Koronavirüs ile birlikte, fazlasıyla ortaya çıkan bu duruma şirket, artık daha fazla önlem almayı amaçlıyor. Facebook İletişim Yöneticisi Alexandru Voica konuyla ilgili şu cümleleri dile getirmişti;
“Platformumuz üzerinde yanlış bilginin yayılmasını önlemek için çok çalışıyoruz. Özellikle #COVID19’la beraber tek bir mesajın kaç kişiye aktarılması olarak daha katı sınırlamaları test ediyoruz. Daha fazla seçenek hakkında da araştırmalarımız devam ediyor. Bu özellik, hala geliştirme sürecinde ve henüz harici olarak test edilmedi.”
Yazılım
Dünya Sağlık Örgütü, WhatsApp’tan güncel vaka sayısını iletecek!
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), WhatsApp üzerinden güncel Koronavirüs bilgileri gönderen özel bir bot geliştirdi. Bot sayesinde anlık Koronavirüs vaka sayısını öğrenebileceksiniz.
İlginizi çekebilir: Dünya Sağlık Örgütü (WHO), TikTok’a Katıldı!
Koronavirüs salgınıyla birlikte, Dünya Sağlık Örgütü virüsle mücadelede yanlış bilgiyle savaşmaya başladı. Bununla birlikte yalan bilgilerle savaşta çok havalı bir yol tercih etmişe benziyor.
WhatsApp’da oluşturdukları resmî bot sayesinde Koronavirüs hakkında aklınızdaki soruların tüm cevaplarını resmî yollardan edinebiliyorsunuz. WHO Uganda hesabının Twitter üzerinden konuyla ilgili tweet attı.
Resmi mercilerden gelen bilgileri edinmek için “+41 79 893 18 92″ telefon numarasını rehberinize eklemeniz gerekiyor. Daha sonrasında kişiler listesine girerek “join (katıl)” yazmanız gerekiyor.
To receive updates on #COVID19 from WHO add this number— +41 79 893 18 92 to your contacts and send a @WhatsApp message. You’ll automatically be registered to receive updates and also have an option to ask for more information as shown below. pic.twitter.com/WXaGd88AGf
— WHO Uganda (@WHOUganda) March 20, 2020
Yazdığınız komutla birlikte, karşınıza Koronavirüs salgınıyla ilgili basit bir menü ekranı çıkıyor. Belli numaralar ile sıralanan seçeneklerle birlikte tüm detaylara erişim imkanınız oluyor.
Bot, İngilizce olarak tasarlandığı için tabii ki İngilizce bilmeniz gerekiyor. Ama merak etmeyin menünün tasarımı oldukça sade ve anlaşılır. İleri seviyede dil bilgisi istemiyor.
Dünya Sağlık Örgütü WhatsApp Botunun sundukları
- Son vaka sayıları (İsterseniz çıkan linke tıklayarak Dünya Sağlık Örgütü’nün günlük raporunu okuyabilirsiniz. Daha detaylı bilgiler mevcut.
- Kendinizi nasıl bu salgından korursunuz, onunla ilgili İngilizce bilgiler size sunuyor.
- İnsanların sıkça sorduğu sorular cevaplanmış. Merak ettiğiniz tüm bilgiler burada mevcut.
- İnternet üzerinde dolaşan asparagas haberlere cevaplar derlenmiş. Örn: Hastalık sinekler yoluyla taşınmıyor.
- Gezi tavsiyeleri kısmında ise dışarı çıkmak zorunda kalırsanız nasıl davranış göstermeniz gerektiği belirtiliyor.
- Koronavirüs ile güncel haberleri bu tuşa basarak elde edebiliyorsunuz.
- Eğer, WHO’nun bu hizmetini beğendiyseniz ve bağış yapmak istiyorsanız bu butonu kullanabilirsiniz.
Elbette, bilgileri başka yöntemlerle de edinmenin yolları var. Bunlardan bir diğeri WHO’nun internet adresine girip salgınla ilgili raporlara bakmak, haberleri okumak, sıkça sorulan sorular kısmına bakınmak gibi. Bu yolla da doğru haberleri elde edebilirsiniz. Sağlıklı kalmak istiyorsanız #EvdeKal’ınız diyorum.
Yazılım
Windows 10 arayüzü yenileniyor!
Microsoft yakın zamanda, kullanıcı odaklı ve abonelik sistemi ile çalışacağı söylenen Office 365 servisini tanıtacağı bir etkinlik yapacak. Fakat etkinlikte bundan fazlasının konuşulması bekleniyor. Windows 10 Ürün Sorumlusu Panos Panay, Instagram üzerinden yaptığı video paylaşımında gelecek yeni arayüzü kullanıcılara tanıttı.
View this post on Instagram
The team made this video to celebrate making it to 1 billion MAD on Windows 10 and I wanted to share it with all of you. Now at a time when so much of our work and communication is taking place through our devices, it’s especially humbling to know that Windows can help empower a billion people to stay connected to the things and people they care about #Windows
Paylaşılan video Windows’un günümüzdeki haline gelişi ile başlıyor. Videoyu yakından incelediğimizde kullanıma sunulacak yeni arayüz genelinde yuvarlatılmış köşeler dikkat çekiyor. Ayrıca kilit ekranında ve arayüz genelinde bulunan yazı tipleri değiştirilmiş. Windows 10, yeni arayüzü ile daha düz bir yapıya bürüneceğe benziyor. Bununla beraber kişiselleştirme tarafında kullanıcılara daha çok seçenek sunulacak. Dosya Gezgini de Microsoft’un Akıcı Dizayn (Fluent Design) adını verdiği arayüz konseptine uyum sağlamış.
İlginizi çekebilir: Windows 10 Nisan 2020 sürümü ile sunulacak özellikler
Video boyunca kullanıcı odaklı olduğuna dikkat çekilen yeni Windows 10 arayüzü oldukça modern görünüyor. Kullanıma ne zaman sunulacağı henüz bilinmeyen yeni arayüzün tanıtım etkinliği sırasında tüm özellikleri ortaya çıkacak.
Video içinden alınan yeni arayüz görüntülerini yakından inceleyebilirsiniz.
Kamera
Google Camera Go tanıtıldı!
Nokia’nın uygun fiyatlı cihazlar kategorisinde satışa sunacağı Android Go işletim sistemli akıllı telefonu Nokia 1.3’ün tanıtımı geçtiğimiz gün yapıldı. Tanıtım etkinliğinde akıllı telefonda ön yüklü gelen Google Camera Go uygulaması dikkat çekti. İlk olarak Nokia 1.3 modelinde ön yüklü olarak kullanıcılara sunulan GCam Go, Android Go işletim sistemine sahip ve aynı zamanda düşük donanım özellikleri bulunan akıllı telefonların kamera deneyimini geliştirmeyi hedefliyor.
İlginizi çekebilir: GCam vs orijinal kamera: Xiaomi Mi 9T
Google’ın Pixel telefonlarında olduğu gibi Google Camera Go da bulunduğu cihazların kamera modülüne tam uyumlu ve entegre halde olacak. Ana uygulamada olduğu gibi GCam Go’nun da makine öğrenme ve görüntü işleme teknolojilerine sahip olduğu belirtildi. Bu teknolojiler sayesinde uygulama ile gelen cihazlar çok daha iyi portre fotoğraflar çekebilecek. Android Go işletim sistemine sahip olan cihazların 100$ altında fiyat etiketine sahip oldukları düşünüldüğünde bu özellikler kullanıcıları oldukça sevindireceğe benziyor.
Etkinlik kapsamında Google dünya üzerinde 100 milyon’dan fazla Android Go işletim sistemli cihaz olduğu istatistiğini açıkladı. Google Camera Go uygulamasını destekleyen ilk cihazın Nokia 1.3 olduğu ve uygulamanın çok yakın zamanda diğer Android Go işletim sistemli akıllı telefonlara geleceği de açıklandı .
Google, Android Go işletim sistemi ile birlikte makine öğrenme özelliklerini kullanarak cihaz içinde resim aramaları yapmamıza izin veren Gallery Go ve internet üzerinde resim ile arama yapmamıza olanak sağlayan Google Lens uygulamalarını da kullanıcılara sunuyor.