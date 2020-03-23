Facebook, bilgi kirliliğine karşı Messenger’a sınırlama getirecek!

Facebook, Messenger uygulamasında bilgi kirliliğini engellemek amacıyla mesaj iletme özelliğine sınır getirmeye hazırlanıyor. Biliyorsunuz ki bilginin aktif olarak iletildiği yerler sosyal medya platformları oluyor. Gün içerinde birçok asparagas haber sosyal mecralardan yayılıyor.

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Özellik, Twitter’da tersine mühendislikle firmaların geliştirmelerini tespit eden Jane Manchun tarafından ortaya çıkarıldı. Instagram’da kendini imha eden mesaj özelliği de ilk kez Jane tarafından keşfedilmişti. Şimdi ise mühendisimizin dikkatini Messenger uygulaması çekmişe benziyor.

Facebook, şu an mesaj iletme özelliğine sınırlama getirme üzerinde çalışıyor. Özellikle, yalan bilgininin en çok dolaştığı Facebook ortamı için çok yararlı olacağını düşünüyoruz. Firma, mesaj aktarım teknolojisini 5 kullanıcıyla sınırlandırmak istiyor. Mesajları beş kişiden fazlasına göndermenize izin verilmeyecek.

Facebook Messenger is working on limiting the amount of threads a message can be forwarded at a time, in order to add frictions on misinformation pic.twitter.com/qRZcE0t4w6 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 21, 2020

Böylelikle firma, spam mesaj ve yanlış bilginin yayılmasının önlenmeyi amaçlıyor. Bu sorun aslına bakarsanız şu an içerisinde bulunduğumuz durumda ortaya çıkan bir gelişme değil. Yanlış bilgi veya uydurma diye tabir edebileceğimiz bilgi türü, senelerdir sosyal medya platformları üzerinde var olan bir sorun.

Özellikle, Koronavirüs ile birlikte, fazlasıyla ortaya çıkan bu duruma şirket, artık daha fazla önlem almayı amaçlıyor. Facebook İletişim Yöneticisi Alexandru Voica konuyla ilgili şu cümleleri dile getirmişti;

“Platformumuz üzerinde yanlış bilginin yayılmasını önlemek için çok çalışıyoruz. Özellikle #COVID19’la beraber tek bir mesajın kaç kişiye aktarılması olarak daha katı sınırlamaları test ediyoruz. Daha fazla seçenek hakkında da araştırmalarımız devam ediyor. Bu özellik, hala geliştirme sürecinde ve henüz harici olarak test edilmedi.”