Facebook, çalışanlarına Coronavirus nedeniyle 1000 dolar ekstra ödeme yapacak

Facebook, yaklaşık 45 bin çalışanına Coronavirus (Covid-19) salgını nedeniyle oluşabilecek giderler için ekstradan 1000 dolar ödeme kararı aldı. Şirket, sağlık ve güvenlik sebepleri ile ofise gelemeyen ve işlerini evlerinden yürüten çalışanların ihtiyaçlarını bu şekilde hafifletmeyi hedefliyor.

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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirus salgını, ülkemizin yanı sıra ABD ve Avrupa olmak üzere dünyanın birçok ülkesine sıçramış durumda. Bazı işverenler, salgının yayılmasına engel olmak adına çalışanlarına işlerini evlerinden yürütmelerini bildirdiler. Bunların arasında Facebook da bulunuyor.

Şirketin kurucusu Mark Zuckerbeg‘in, şirket çalışanlarına durumu anlatan bir mail gönderdiği bildirildi. Buna göre; sağlık ve güvenlik sebepleri nedeniyle ofise gelemeyen ve işlerini evden yürüten çalışanlara, Facebook tarafından sağlanan yeme-içme, spor salonu ve diğer hizmetlere ulaşım olmamasından kaynaklı 1000 dolar ekstra ödeme yapılacak. Ödemelerin sadece şirket içerisinde tam zamanlı olarak çalışan kişilere yapılacağı, temizlik görevlisi veya kafeterya çalışanı gibi yarı zamanlı çalışanların bundan faydalanamayacağı söyleniyor. Ayrıca şirketin, işlerini evden yürütemeseler bile normalde kazandıkları ücreti tam zamanlı çalışanlarına ödeyeceğini taahhüt ettiği belirtildi.

The Verge‘in haberine göre, Mark Zuckerberg aynı zamanda bir hayırsever grup ile birlikte Coronavirus testinin sağlanmasına yönelik bir finansal organizasyonu yürütüyor. Oluşturulacak fon ile San Francisco bölgesinde yapılacak Coronavirus testlerinin sayısının artması hedefleniyor.