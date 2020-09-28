Facebook, benzersiz bir video içeriği yaratmaya çalışıyor

Geçtiğimiz birkaç ay boyunca Facebook, personelleri ile yapılan röportajlar aracılığıyla çeşitli video araçlarına dair yeni eklemelere neden ihtiyacımız olduğunu açıklayan haftalık bir dizi içgörü paylaştı. Platform, Şimdiye kadar, İçerik Stüdyosu uygulaması, Facebook Live yayınlarını optimize etme, Yüklenen videolarda müzik kullanma ve İçerik Stüdyosu’ndaki video analizleri gibi konular hakkında bilgiler yayınladı.

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Yeni özellik ne içeriyor?

Serinin bu hafta yayınlanan en son videosu, Oynatma Listeleri ve Video Oynatma Serileri özelliklerinde, video oluşturucuların görüntülemelerini en üst düzeye çıkarmalarına nasıl yardımcı olabileceğini ele alıyor.

Video, Oynatma Listesi ve Seriler seçenekleri arasındaki farka ve seçeneklerin neden oluşturulduğuna değiniyor:

Oynatma listesi – Aynı içeriğin diğer bölümleri olmayan fakat belirli bir temayı veya konuyu paylaşan videolar koleksiyonu iken Oynatma serisi ise aynı program içinde toplanan videolar serisi anlamına geliyor. Seri özelliği, ayrıca içerik oluşturucuların fragmanları bir araya getirmesine ve ek sezonlar eklemesine olanak tanıyor, böylece izleyiciler içerikleri kronolojik sırayla izleyebilir.

Facebook, iki seçenek arasındaki farkın, içeriğiniz bir setin farklı bölümleri şeklindeyse, seri özelliğinin uygun olacağını, ancak faklı temalardan bir araya gelen videolar seti ise liste özelliğinin daha uygun olacağını söylüyor. Facebook ayrıca, Oynatma Listelerinin ve Serilerin her birinin benzersiz bir URL’ye sahip olduğunu ve bu URL’nin izleyicilerinizi video koleksiyonlarınıza yönlendirerek koleksiyonlarınız için daha fazla izleyici çekmenize yardımcı olabileceğini belirtiyor. Yeni gelişmeler, aniden milyonlarca görüntülemeyi garantileyen devrim niteliğinde bir işlev değil, ancak Facebook’un Facebook Watch’u vurgulamak ve insanların video platformuna geri gelmesini sağlamak istiyor olması, Oynatma Listeleri ve Seriler özellikleri ile, etkileşimi en üst düzeye çıkarması açısından etkili olabilir.