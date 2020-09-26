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Facebook, reklam görsellerinde metin içeriği kısıtlamalarını kaldırıyor
Facebook’un reklam resimlerindeki uzun süredir devam eden metin kısıtlamaları, birçok reklamveren için büyük baş ağrısına neden oldu. Yeni güncelleme ile reklamverenler rahatlayacak. Raporlara göre Facebook reklamlarında ana görselde % 20’den fazla metin içeren reklamlara ilişkin kısıtlamalar kaldırılıyor. Sosyal medya uzmanı Matt Navarra tarafından paylaşıldığı üzere Facebook, güncelleme hakkında bilgilendirmek için reklamverenlerle doğrudan iletişime geçti ve şunları açıkladı: “… artık açık artırmalarda ve teslimatta daha yüksek miktarda resim metni içeren reklamları cezalandırmayacağız.”
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Facebok neden metinlere sınır koyuyordu?
Yıllar boyunca Facebook, Facebook ve Instagram kullanıcılarının ana görselde çok fazla metin bulunan reklamları sevmediklerini ve bu nedenle genel kullanıcı deneyimini iyileştirmek için görünüşte kısıtlandığını defalarca belirtti. Yeni güncelleme ile bu erişim kısıtlaması kaldırılıyor, yani ana görselde % 20’den fazla metin bulunan reklamların normal şekilde görüntüleneceği ve diğer Facebook reklamlarıyla aynı sayıda insana ulaşacağı anlamına geliyor. Facebook hala % 20’den daha az metin içeren reklam resimlerinin daha iyi performans gösterdiğini savunuyor ve reklamverenlere “mesajınızı etkili bir şekilde iletmek için metninizi kısa, net ve öz tutmalarını” tavsiye ediyor. Ancak, reklam resminize daha fazla metin eklerseniz reklamınız yine de çalışır ve teorik olarak yaklaşımınıza bağlı olarak diğer kampanyalar kadar çok insana ulaşabilir.
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Facebook, Avrupa’dan çekilme iddialarına yanıt verdi
Facebook’un küresel politika başkanı, yerel düzenleyicilerin Temmuz ayında ABD gözetim yasaları ile AB gizlilik hakları arasındaki ayrılığı pekiştiren dönüm noktası niteliğindeki Adalet Divanı kararının ardından ABD’ye veri transferlerini askıya almasını emrederse şirketin, Avrupa’ya hizmetini kapatabileceğini reddetti.
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Avrupa’nın özel isteklerine uyulacak mı?
Facebook’tan Clegg, şirketin kurallar uyarınca ödenmesi gereken vergileri ödeyeceğini söyledi ve bir Avrupa’ya has bir dijital vergi varsa elbette buna uyacağını da sözlerine ekledi. Ancak Facebook’un tercihinin esas amacının küresel bir düzenleme olduğunun altını çizdi.
Facebook VP’si Nick Clegg, “Elbette Avrupa’da hizmetlerimizi sonlandırmayacağız ve elbette yapmamamızın nedeni de tam olarak Avrupa’daki müşterilere ve küçük ve orta ölçekli işletmelere hizmet vermeye devam etmek istememiz. Fakat veri transferi hakkında karmaşık ve büyük bir sorunumuz var. Yasal veri aktarım araçları bizim tarafımızdan değil, düzenleyiciler tarafından kaldırılırsa, elbette bu sadece hizmetlerimizin değil, sayısız diğer şirketin nasıl çalıştığı üzerinde derin bir etkiye sahip olacaktır. Bundan kaçınmaya çalışıyoruz. ” diyerek iddialara açıklık getirdi. Clegg, Facebook’un AB’den ABD’ye veri transferlerini askıya almaya zorlanmasının “elbette Facebook için çok kötü olacağını” iddia ederken, böyle bir düzenin etkisinin “bir bütün olarak ekonomi için kesinlikle felaket olacağını” belirtti.
Yaklaşık 25 milyon Avrupalı, şirket uygulamalarını ve araçlarını kullanıyor ve bunların büyük çoğunluğu Facebook hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanıyor. Avrupa üzerinden Facebook’un reklam platformundaki etkinlikleri 208 milyar Euro‘luk satış sağlıyor. Salgının da etkisiyle AB nüfuslu işletmelerin Facebook üzerinden iş yapması daha önemli bir hal alıyor. Teknoloji devinin Avrupalıların kişisel verilerini işlemesi, AB düzenleyicileri tarafından birçok cephede soruşturulmaya hala devam ediyor.
İnternet
Facebook, dış politikaya müdahale eden Rusya temelli ağ tespit etti
ABD Başkanlık seçim kampanyasının son aşamasına doğru ilerlerken endişe kaynakları artıyor. Bu hafta Facebook, dış siyasete müdahale etmek için Facebook’u kullanmaya çalışan Rusya merkezli üç yeni ağ keşfini bildirdi.
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Bu yeni ağlar kimlerden oluşuyor?
Keşfedilen yeni üç ağın içeriği şu şekilde: Facebook’un Rus ordusuna kadar dayanan 14 Facebook kullanıcısı, 35 Sayfa, 18 Grup ve 34 Instagram hesabı, Rusya İnternet Araştırma Ajansı’na bağlı 1 Sayfa, 5 Facebook hesabı, 1 Grup ve 3 Instagram hesabı (2016 ABD Başkanlık kampanyası sırasında Rusya merkezli müdahale operasyonlarının çoğunun arkasındaki grup), Rus istihbarat servislerine geri bağlanan 23 Facebook hesabı, 6 Sayfa ve 8 Instagram hesabı.
Facebook’ta bu sayfaları yaklaşık 74 bin kişi takip etti, 9.5k kişi ilişkili gruplarına katıldı ve yaklaşık 15.000 kişi Instagram’daki profilleri takip etti. Yani ölçek açısından, etki çok büyük değil ancak yine de, daha sonra çok daha büyük bir noktaya dönüşebilecek bir tohum ekmesi, Facebook izleyicileri arasında tartışma ve bölünme yaratmak için yeterli. Elbette, 2016‘da yaptıkları gibi, ABD seçimlerini etkilemek isteyen Rus kökenli ajanları görmek büyük bir sürpriz değil, ancak bu tür faaliyetlerin anketten sadece 40 gün sonra arttığını görmek endişe verici.
Bu tür operasyonların tam kapsamını bilemeyiz, ancak bulgular, yabancı grupların Kasım anketinin nihai sonucunu etkilemek için seçmen eylemini teşvik etmek için Sosyal Ağı bir araç olarak kullanmayı denemekten kesinlikle vazgeçmeyeceklerini gösteriyor.Bu durum, önümüzdeki ay, Facebook’un algılama sistemlerinin bugüne kadarki en büyük testi olacak.
Güncelleme
2021 yılında 217 yeni emoji gelecek!
İletişim kurmanın en eğlenceli yollarından biri olan emojiler hayatımızın her yerinde. Gün içinde mesaj yazmak yerine çoğumuz duygu ve düşüncelerimizi emojilerle ifade ediyoruz. Geçtiğimiz hafta yeni emojilerin değerlendirildiği organizasyon olan Unicode Consortium bir açıklama yaparak 217 yeni emojinin yolda olduğunu duyurdu. 217 emojinin tümü yeni emoji olmayacak. 7’si daha önce hiç görmediğimiz emojiler, geri kalanı ise mevcut ifadelerin farklı ten rengi versiyonu olacak.
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Yeni emojiler neleri içeriyor?
Eklemeler arasında ateşli bir kalp, bulutların içinde yüz, sakallı bir kadın ve çiftler için yeni karışık cilt tonu seçenekleri yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda Unicode’un Mart sürümü, Eylül-Ekim aylarında büyük işletim sistemi güncellemeleri gönderen satıcılar için verimli geçti . Yaklaşık altı ay boyunca Unicode güncel sürümü tamamlayıp tüketicilere büyük bir işletim sistemi güncellemesi sundu. Bu yeni zaman çizelgesine göre, ilerleyen zamanlarda çok daha çeşitli yenilikler bekleyebiliriz. Web uygulamaları bu güncellemeleri önümüzdeki haftalarda veya aylarda görmeye başlayabilirken, büyük işletim sistemi güncellemeleri Ocak 2021’den Ekim 2021′e kadar potansiyel olarak herhangi bir zamanda görülebilir.