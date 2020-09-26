Facebook, reklam görsellerinde metin içeriği kısıtlamalarını kaldırıyor

Facebook’un reklam resimlerindeki uzun süredir devam eden metin kısıtlamaları, birçok reklamveren için büyük baş ağrısına neden oldu. Yeni güncelleme ile reklamverenler rahatlayacak. Raporlara göre Facebook reklamlarında ana görselde % 20’den fazla metin içeren reklamlara ilişkin kısıtlamalar kaldırılıyor. Sosyal medya uzmanı Matt Navarra tarafından paylaşıldığı üzere Facebook, güncelleme hakkında bilgilendirmek için reklamverenlerle doğrudan iletişime geçti ve şunları açıkladı: “… artık açık artırmalarda ve teslimatta daha yüksek miktarda resim metni içeren reklamları cezalandırmayacağız.”

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Facebok neden metinlere sınır koyuyordu?

Yıllar boyunca Facebook, Facebook ve Instagram kullanıcılarının ana görselde çok fazla metin bulunan reklamları sevmediklerini ve bu nedenle genel kullanıcı deneyimini iyileştirmek için görünüşte kısıtlandığını defalarca belirtti. Yeni güncelleme ile bu erişim kısıtlaması kaldırılıyor, yani ana görselde % 20’den fazla metin bulunan reklamların normal şekilde görüntüleneceği ve diğer Facebook reklamlarıyla aynı sayıda insana ulaşacağı anlamına geliyor. Facebook hala % 20’den daha az metin içeren reklam resimlerinin daha iyi performans gösterdiğini savunuyor ve reklamverenlere “mesajınızı etkili bir şekilde iletmek için metninizi kısa, net ve öz tutmalarını” tavsiye ediyor. Ancak, reklam resminize daha fazla metin eklerseniz reklamınız yine de çalışır ve teorik olarak yaklaşımınıza bağlı olarak diğer kampanyalar kadar çok insana ulaşabilir.