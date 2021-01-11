Genel
Facebook, bazı siyasi harcamalarını durdurdu
Facebook, Capitol saldırıları sonrası, diğer sosyal medya platformları gibi gerekli önlemleri aldı. Bununla birlikte isyandan sonra siyasi bazı harcamalarına son verdi. Microsoft da aynı şekilde siyasi harcamaların durdurarak, şiddeti ve şiddet yanlılarını boykot etti.
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Facebook, Capitol isyanından sonra harcamalarında değişiklik yaptı
Bilindiği üzere, geçtiğimiz haftalarda ABD’de büyük bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırı ardından birçok şirket, gerek paylaşım kısıtlamaları gerek harcamaları ile bu saldırıya karşı olduklarını belirttiler. Bu şirketler arasına Facebook‘un da eklenmesi gecikmedi ve şirket, gerçekleşen bu ölümcül saldırı ardından siyasi eylem komitelerine yaptığı katkıları durduracağını açıkladı.
Bu açıklamadan hemen sonra şirketin sözcüsü Danial Robert, Pazartesi günü yaptığı açıklamada ise “Geçen hafta DC’de yaşanan korkunç şiddetin ardından, politikalarımızı gözden geçirdik. Bunun sonucunda, en azından mevcut çeyrekte, tüm PAC katkılarımızı durdurma kararı aldık.” dedi. Bu açıklamaya bakıldığında Facebook’un siyasi harcamalarının dondurulması en azından 2021’in ilk çeyreğine kadar kesin olarak devam edecek. Bunun yanında yapılan bu dondurma, Facebook’un tüm siyasi harcamaları için geçerli değil. Bu karar, yalnızca PAC katkılarını etkileyecek.
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Yapılan bu saldırı sonucunda, birçok şirket yaptığı siyasi harcamaları durdurdu. Bu şirketler arasında Microsoft’da ön sıradan yerini alıyor. Belirli bir süre vermeyen Microsoft, “geçen haftadaki olayların etkilerini değerlendirene kadar” durduracağını söyledi.
Şirketlerin kesin olarak bu kararı almaları, geçen Çarşamba yaşanan Kongre Binası’na olan Trump yanlısı ayaklanmanın hemen ardından gerçekleşti. Günler sonra, sosyal platformların tepkileri gelmeye başladı. Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformları, Michael Flynn ve Sidney Powell gibi kişilere ait QAnon hesaplarını yasakladı. Bunun ardından Donald Trump, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla tüm tepkiyi üstüne çekmeyi başardı. Daha sonra Trump’ın sosyal paylaşım yapması yasaklandı ve kalıcı olarak silindi.
Twitter, Kasım ayında PAC’yi resmen kapatmıştı. Siyasi nüfuzun satın alınması değil, kazanılması gerektiğine olan inançları doğrultusunda Twitter, Siyasi Eylem Komitesini kalıcı olarak kapattı. Bununla birlikte bit Twitter sözcüsü açıklamasında “PAC 2018 yılından beri adaylara bağış yapmadı ve kalan parayı partizan olmayan, seçmen kayd etkinliklerini desteklemek için bağışladı” dedi.
Yapılan bu saldırı sonucunda, birçok insan sosyal platformların ve şirketlerin bağışlarını çekmesi konusunda hemfikir. Fakat Trump yanlısı vatandaşlar, bu duruma tepkilerini sürdürüyorlar.
Genel
Dünyanın en zengin insanı yine değişti
Dünyanın en zengin insanı listesi yeniden değişti. Elon Musk’ın zirvedeki yolculuğu kısa sürdü. Amazon CEO’su Jeff Bezos yine zirvede.
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2020 yılı sırada insanlar için oldukça zorlu bir süreç olsa bile, teknoloji devlerinin kurucuları süper zenginler için durum hiç de öyle olmadı. Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates gibi isimler bu süreçte servetlerine servet ekledi. Bu isimlerden özellikle Elon Musk, 2020 yılında inanılmaz bir gelir elde ederek servetini adeta yüzlerce katına çıkardı. Space X ve Tesla markalarının kurucusu olan iş adamı, şirketlerinin yıl içindeki korkunç yükselişiyle beraber geçtiğimiz hafta dünyanın en zengin adamı unvanını eline aldı. Tek başına Tesla, %720 hisse değeri artışıyla Elon Musk’ın 24,6 milyar $ olan servetinde 150 milyar $ artışa sebep oldu. Dünyanın en zengin adamı olan Musk, tacını çok uzun süre elinde tutamadı.
Dünyanın en zengin insanı yine Jeff Bezos oldu
Tesla hisselerindeki dalgalanmayla birden servetinde 14 Milyar dolarlık bir azalma yaşayan Elon Musk, Dünyanın en zengin insanı unvanını kaybetti. Tesla hisselerinde %8 düşüşle beraber 176,2 milyar dolara gerileyen iş adamı, Amazon CEO’su Jeff Bezos’un 6 milyar dolar gerisinde kaldı. Forbes milyarderler listesi değişerek yeni sıralamayı açıkladı. Liste ise şu şekilde; 1. Jeff Bezos, 2. Elon Musk, 3. Bernard Altaut, 4. Bill Gates, 5. Mark Zuckerberg. Amazon’un hisseleri de yüzde 2’den fazla değer kaybederek Jeff Bezos’un servetinde 3,6 milyar dolarlık bir azalmaya sebep oldu.
Tesla’nın ilginç büyümesi
Araç üretim konusunda daima diğer otomotiv devlerinin gerisinde kalan Tesla, ilginç şekilde değer kazanmaya devam ediyor. Dünyanın en zengin insanı sıralamasını değiştirecek kadar hızlı büyüyen şirketin, 2020 yılında yüzde 720 büyüme sağladı. Tesla’nın yıl içerisinde ürettiği araç sayısı ise sadece 500 bin. Bu sektördeki yıllık üretimin oldukça küçük bir kısmını oluşturuyor. Bakalım zirve önümüzdeki yıl içerisinde hızlı değişimler yaşayacak mı? Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Genel
Netflix 2021 yılında her hafta bir film yayınlayacak
Söz konusu yayın servisiyse kullanıcıların en çok dikkat ettiği şey içerik. Rekabetin kızıştığı ortamda Netflix, her hafta bir film yayınlayacak
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İnternet üzerinden dizi ve film yayını yapan Netflix, adeta kurucularından olduğu sektörde bugün hiç olmadığı kadar rekabet içinde. Neredeyse her yapım şirketi bugünlerde şirketin başarısına özenerek pastadan payını almak için çalışmalar yürütüyor. İzleme alışkanlıkları değişen kullanıcılar bugün saymakta zorlanacağımız kadar servise ulaşım sağlayabiliyor. Hatta Amazon Prime, Netflix, Hulu, Sony Bravia Core, Disney+, Discovery+, BLuTV, Exxen derken rekabet çılgın bir boyuta ulaşmış durumda. Zirvedeki yerini korumak isteyen Netflix’in planı ise belli. Daha çok içerik yolda.
Her hafta yeni bir Netflix filmi
Netflix yaptığı açıklamada, 2021 yılında 70’ten fazla ödüllü film yayınlayacaklarını açıkladı. Şirket aynı zamanda 2021 yılı içerisinde her hafta en az bir yeni film yayınlayacaklarını ekledi. Şirket bu filmlerde Leonardo DiCaprio, Sandra Bullock, Dwayne Johnson, Idris Elba, Zendaya, Jenniffer Lawrance, Ryan Renolds, Gal Gadot gibi dünyaca ünlü yıldızlarla çalışacak. Sadece oyuncu seçimi değil, yapım anlamında da kullanıcılarını sevindirmek isteyen Netflix’in çalışacağı film yapımcılarından bazıları da belli. İsimler arasında; Zack Snyder, Nora Fingschedit, Joe Wright, Shawn Levy ve Robert Pulcini gibi sektörden önemli isimler olacak. Amerikalı şirket başarılı bir yıl geçirecek gibi duruyor.
Kullanıcılar için önemli olan içerik
Kullanıcılar, Netflix gibi bir platforma üye olurken iki noktaya dikkat ediyor. Bunlardan ilki rakiplere göre uygun fiyatlı olması. İkincisi ise muhtemelen en önemli kısım olan içerik. Kullanıcılar pek çok şeyde olduğu gibi bir yayın platformuna da abone olurken önce içerik kısmına bakarak, en uygun fiyata maksimum verimi almak istiyor. Başka yerde izlenemeyen özel içerikler ise bunu sağlamanın ve müşterileri platforma çekmenin en hızlı yolu olarak görülüyor. Bakalım yeni içerik hamlesi Netflix için nasıl sonuçlar doğuracak. Şirketin hali hazırda nerdeyse her ülkede 195 milyon civarı ücretli abonesi bulunuyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Akıllı Telefonlar
Huawei ekran altı kamera patenti ortaya çıktı
Huawei ekran altı kamera teknolojisi geliştiriyor. Yeni aldığı patentle bu durum doğrulandı. İşte detaylar…
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Huawei’den ekran altı kamera
Geçtiğimiz birkaç yılda, tam ekran tasarımına ulaşmak için çeşitli yaklaşımlar gördük. İlk çentikli ekranlardan mevcut delikli ekranlarına kadar hepsi gerçek tam ekran akıllı telefonlar değildi. Bu başlığı ZTE Axon 20‘ye verebilirdik ancak ekran altı kamera teknolojisinde bazı hatalar var.
Xiaomi ve diğer üreticilerin kendi ekran altı kamera teknolojileri üzerinde çalıştıklarını da biliyoruz. Büyük olasılıkla, bu yıl bunu çeşitli cihazlarda göreceğiz. Ancak Xiaomi‘nin yanı sıra henüz pes etmeyen Huawei de var. Bugün, internette sıcak tartışmalara neden olan yeni bir Huawei ekran altı kameranın bazı patent fotoğrafları sızdırıldı.
LetsGoDigital‘in raporlarına göre Huawei Technologies Co., Ltd. 7 ürün taslağını ve 2 render görüntüsünü kapsayan Mayıs 2020 yılında CNIPA (Çin Ulusal Fikri Mülkiyet Ofisi) için bir tasarım patent başvurusunda bulunmuştu. Bu patentler bugün 12 Ocak 2021‘de ortaya çıktı.
Cihazın ekranının dört taraftan kavisli bir tasarıma sahip olduğunu ve ön kameranın ekranın altına gizlendiğini görebiliyoruz.
Elbette en şaşırtıcı olan şey, Huawei‘nin tam ekran görüntülemeyi en üst düzeye çıkarmak için telefonun üst çerçevesine yenilikçi bir şekilde ikincil bir ekran eklemiş olmasıdır. Telefon sinyali, zaman ve güç gibi bilgileri gösteriyor.
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