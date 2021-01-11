Facebook, bazı siyasi harcamalarını durdurdu

Facebook, Capitol saldırıları sonrası, diğer sosyal medya platformları gibi gerekli önlemleri aldı. Bununla birlikte isyandan sonra siyasi bazı harcamalarına son verdi. Microsoft da aynı şekilde siyasi harcamaların durdurarak, şiddeti ve şiddet yanlılarını boykot etti.

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Facebook, Capitol isyanından sonra harcamalarında değişiklik yaptı

Bilindiği üzere, geçtiğimiz haftalarda ABD’de büyük bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırı ardından birçok şirket, gerek paylaşım kısıtlamaları gerek harcamaları ile bu saldırıya karşı olduklarını belirttiler. Bu şirketler arasına Facebook‘un da eklenmesi gecikmedi ve şirket, gerçekleşen bu ölümcül saldırı ardından siyasi eylem komitelerine yaptığı katkıları durduracağını açıkladı.

Bu açıklamadan hemen sonra şirketin sözcüsü Danial Robert, Pazartesi günü yaptığı açıklamada ise “Geçen hafta DC’de yaşanan korkunç şiddetin ardından, politikalarımızı gözden geçirdik. Bunun sonucunda, en azından mevcut çeyrekte, tüm PAC katkılarımızı durdurma kararı aldık.” dedi. Bu açıklamaya bakıldığında Facebook’un siyasi harcamalarının dondurulması en azından 2021’in ilk çeyreğine kadar kesin olarak devam edecek. Bunun yanında yapılan bu dondurma, Facebook’un tüm siyasi harcamaları için geçerli değil. Bu karar, yalnızca PAC katkılarını etkileyecek.

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Yapılan bu saldırı sonucunda, birçok şirket yaptığı siyasi harcamaları durdurdu. Bu şirketler arasında Microsoft’da ön sıradan yerini alıyor. Belirli bir süre vermeyen Microsoft, “geçen haftadaki olayların etkilerini değerlendirene kadar” durduracağını söyledi.

Şirketlerin kesin olarak bu kararı almaları, geçen Çarşamba yaşanan Kongre Binası’na olan Trump yanlısı ayaklanmanın hemen ardından gerçekleşti. Günler sonra, sosyal platformların tepkileri gelmeye başladı. Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformları, Michael Flynn ve Sidney Powell gibi kişilere ait QAnon hesaplarını yasakladı. Bunun ardından Donald Trump, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla tüm tepkiyi üstüne çekmeyi başardı. Daha sonra Trump’ın sosyal paylaşım yapması yasaklandı ve kalıcı olarak silindi.

Twitter, Kasım ayında PAC’yi resmen kapatmıştı. Siyasi nüfuzun satın alınması değil, kazanılması gerektiğine olan inançları doğrultusunda Twitter, Siyasi Eylem Komitesini kalıcı olarak kapattı. Bununla birlikte bit Twitter sözcüsü açıklamasında “PAC 2018 yılından beri adaylara bağış yapmadı ve kalan parayı partizan olmayan, seçmen kayd etkinliklerini desteklemek için bağışladı” dedi.

Yapılan bu saldırı sonucunda, birçok insan sosyal platformların ve şirketlerin bağışlarını çekmesi konusunda hemfikir. Fakat Trump yanlısı vatandaşlar, bu duruma tepkilerini sürdürüyorlar.