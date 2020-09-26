Facebook, Avrupa’dan çekilme iddialarına yanıt verdi

Facebook’un küresel politika başkanı, yerel düzenleyicilerin Temmuz ayında ABD gözetim yasaları ile AB gizlilik hakları arasındaki ayrılığı pekiştiren dönüm noktası niteliğindeki Adalet Divanı kararının ardından ABD’ye veri transferlerini askıya almasını emrederse şirketin, Avrupa’ya hizmetini kapatabileceğini reddetti.

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Avrupa’nın özel isteklerine uyulacak mı?

Facebook’tan Clegg, şirketin kurallar uyarınca ödenmesi gereken vergileri ödeyeceğini söyledi ve bir Avrupa’ya has bir dijital vergi varsa elbette buna uyacağını da sözlerine ekledi. Ancak Facebook’un tercihinin esas amacının küresel bir düzenleme olduğunun altını çizdi.

Facebook VP’si Nick Clegg, “Elbette Avrupa’da hizmetlerimizi sonlandırmayacağız ve elbette yapmamamızın nedeni de tam olarak Avrupa’daki müşterilere ve küçük ve orta ölçekli işletmelere hizmet vermeye devam etmek istememiz. Fakat veri transferi hakkında karmaşık ve büyük bir sorunumuz var. Yasal veri aktarım araçları bizim tarafımızdan değil, düzenleyiciler tarafından kaldırılırsa, elbette bu sadece hizmetlerimizin değil, sayısız diğer şirketin nasıl çalıştığı üzerinde derin bir etkiye sahip olacaktır. Bundan kaçınmaya çalışıyoruz. ” diyerek iddialara açıklık getirdi. Clegg, Facebook’un AB’den ABD’ye veri transferlerini askıya almaya zorlanmasının “elbette Facebook için çok kötü olacağını” iddia ederken, böyle bir düzenin etkisinin “bir bütün olarak ekonomi için kesinlikle felaket olacağını” belirtti.

Yaklaşık 25 milyon Avrupalı, ​​şirket uygulamalarını ve araçlarını kullanıyor ve bunların büyük çoğunluğu Facebook hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanıyor. Avrupa üzerinden Facebook’un reklam platformundaki etkinlikleri 208 milyar Euro‘luk satış sağlıyor. Salgının da etkisiyle AB nüfuslu işletmelerin Facebook üzerinden iş yapması daha önemli bir hal alıyor. Teknoloji devinin Avrupalıların kişisel verilerini işlemesi, AB düzenleyicileri tarafından birçok cephede soruşturulmaya hala devam ediyor.