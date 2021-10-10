Facebook, Amazon Yağmur Ormanlarının Yasadışı Satışına Karşı Harekete Geçecek

Facebook, Amazon yağmur ormanlarının korunan alanlarının yasa dışı satışını sitesinde kısıtlamaya başlayacağını söyledi. Sosyal medya devi, BBC’nin uygulamaya yönelik soruşturmasının ardından politikasını değiştirdi.

Yeni önlemler yalnızca koruma alanları için geçerli olacak ve kamuya ait ormanlar için geçerli olmayacak. Ve hareket, dünyadaki diğer yağmur ormanları ve vahşi yaşam habitatları ile değil, Amazon ile sınırlı olacak.

Düşünce kuruluşu IPAM’in (Instituto de Pesquisa Ambental da Amazonia) yakın tarihli bir araştırmasına göre, ormansızlaşmanın üçte biri Amazon’daki kamuya ait ormanlarda meydana geliyor.

Facebook, yasa dışı reklamları nasıl bulmayı planladığını açıklamayacağını, ancak Amazon yağmur ormanlarının korunan alanlarında “yeni listeleri belirlemeye ve engellemeye çalışacağını” söyledi.

Yasadışı ormansızlaşma

Şubat ayında, BBC Our World belgeseli “Amazon’u Satmak”, Facebook’un sınıflandırılmış reklam hizmetinde 1000 futbol sahası büyüklüğünde yağmur ormanlarının listelendiğini ortaya çıkardı.

Arazilerin çoğu, ulusal ormanlar ve yerli halklar için ayrılmış araziler de dâhil olmak üzere korunan alanların içindeydi.

Reklamların gerçek olduğunu kanıtlamak için dört satıcı ile zengin yatırımcıları temsil ettiğini iddia eden bir avukat gibi görünen gizli bir ajan arasında toplantılar düzenledi. Bir toprak gaspçısı olan Alvim Souza Alves, Uru Eu Wau Wau yerli rezervindeki bir arsayı yerel para biriminde yaklaşık 16.400 sterlin karşılığında satmaya çalışıyordu.

BBC’nin soruşturmasına yanıt olarak, Brezilya Yüksek Federal Mahkemesi, Amazon’un korunan alanlarının Facebook üzerinden satışına ilişkin bir soruşturma emri verdi. Yerli liderlerden daha fazlasını yapma çağrılarına rağmen, Facebook o sırada “yerel yetkililerle çalışmaya hazır” olduğunu, ancak ticareti durdurmak için bağımsız bir adım atmayacaklarını söyledi.

Şimdi şirket, sorunu çözmeye çalışırken “ilk adımlarını” atmak için BM Çevre Programına (UNEP) ve diğer kuruluşlara danıştığını söylüyor. Kaliforniyalı teknoloji firması, “Artık bu yeni politikayı ihlal edebilecek listeleri belirlemek için uluslararası bir kuruluşun yetkili korunan alan veri tabanına karşı Facebook Marketplace’teki listeleri inceleyeceğiz” dedi.

Duyuru, sosyal medya devinin, muhbir ve eski Facebook çalışanı Frances Haugen tarafından yapılan bir dizi bomba sızıntısının ardından ABD’li milletvekillerinin artan baskısı altında olduğu bir zamanda geldi.

Facebook, bu hafta tüm platformu dünya çapında beş saat boyunca çöktüğünde de eleştiriyle karşı karşıya kaldı. Her ikisi de Facebook’a ait olan Instagram ve Whatsapp da bu dönemde çevrimdışıydı.

İşe yarayacak mı?

Suçlu satıcıları yakalamaya çalışmak için Facebook, UNEP Dünya Koruma İzleme Merkezi tarafından yönetilen bir veri tabanı kullanıyor. UNEP, türünün en “kapsamlı” veri tabanı olduğunu ve “çeşitli hükümet ve diğer kurumlardan” gelen raporlar kullanılarak aylık olarak güncellendiğini söylüyor.

Ancak Brezilyalı avukat ve bilim adamı Brenda Brito, Facebook’un önerilerinin etkinliğini sorgulayarak, “Satıcıların satışta olan bölgenin yerini belirtmelerini zorunlu kılmazlarsa, onları engellemeye yönelik herhangi bir girişim kusurlu olacaktır” dedi. “Dünyadaki en iyi veri tabanına sahip olabilirler, ancak coğrafi konum referansları yoksa işe yaramaz” diye ekledi.

BBC soruşturmasında, bazı reklamların uydu görüntüleri ve GPS koordinatları içerdiğini, ancak hepsinin bu düzeyde bilgiyi paylaşmadığını tespit etti. Facebook, BBC’ye, satıcıların reklamı yapılan arazinin tam yerini göndermelerini isteme niyetinde olmadığını söyledi. Bir şirket sözcüsü, “Bu konuda ‘sihirli değnek’ olmadığını biliyoruz. İnsanların incelememizi atlatmasını önlemek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Amazon yağmur ormanları 7,5 milyon kilometrekarelik bir alanı kaplıyor ve Peru, Ekvador ve Kolombiya dâhil yediden fazla ülkeyi kapsıyor. Teknoloji firması, yaptırımı güçlendirmek için her bölgenin ilgili hükümetiyle de çalışıp çalışmadığını doğrulamadı.

Amazon yağmur ormanlarının yaklaşık %60’ı, ormansızlaşma oranlarının 12 yılın en yüksek olduğu Brezilya’da. İnternetteki yasa dışı satışların çoğunluğunu kontrol etmeye yönelik herhangi bir girişim için önemli bir araç olabilecek Brezilya hükümetinin kamu orman veri tabanı kullanılmıyor.

Brenda Brito, “Bu veriler 2016’dan beri mevcut. Bu, bu çabayı geliştirmek için kullanabilecekleri bilgilerdir” diyor. Bununla birlikte, Brezilya’daki çevre aktivistleri, Facebook duyurusunu Amazon’daki devasa ormansızlaşma zemininde ve koruma yasalarını zayıflatmaya yönelik birkaç kongre girişimi karşısında küçük bir zafer olarak nitelendiriyor.

BBC’nin şubat ayında yaptığı soruşturmada Facebook’tan daha fazlasını yapmasını isteyenler arasında STK Kandide’in de yer aldığı Ivaneide Bandeira, memnun olduğunu söylüyor. “Bence bu duyuru geç gelmesine rağmen iyi bir şey. Çünkü bu reklamlara asla izin vermemeliydiler”

“Ancak şu anda bu pozisyonu almaları iyi çünkü bu, korunan bir alan veya yerlilerin yaşadığı bir arazi içindeki arazi satışını duyurmamaya yardımcı olacağından, bölgenin korunmasına yardımcı olacak.”