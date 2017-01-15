Facebook, Almanya’da Yalan Haberlere Karşı Savaş Başlattı

Facebook, Almanya hükümetinin gelecek seçimlerle ilgili artan endişelerine bir cevap verdi ve yalan haberlerle başa çıkmanın bir yolunu buldu.

Geçtiğimiz aylarda Amerika’da düzenlenen seçimler Rusya’nın Facebook üzerinden yaydığı haberlerin gölgesinde kaldı ve Almanya bunun aynısının olmasını istemiyor. Gelecek haftalarda Almanya’da bir seçim düzenlenecek ve bu seçimden önce hükümet sosyal medyalarda yer alacak her yalan haber için 500.000 euro üst sınırlı cezalar kesileceğini duyurmuştu.

Geçtiğimiz ay Amerika’da kullanıma giren fact-checking sistemi artık Almanya’da da kullanılabilecek. Bu sistemle beraber kullanıcılar yalan olduğunu düşündükleri haber hakkında rapor atacaklar ve bu haberleri üçüncü parti bir şirket sorgulayacak. Doğru ise haberin platformda yer almasını sağlayacak değil ise içeriği kaldıracak.

Geçtiğimiz günlerde Breitbart isimli bir sayfa bir suçlunun Noel arifesinde bir kiliseyi ateşe verdiğine dair bir haber yapmış ve bunu sosyal medyada paylaşmıştı. Hızla yayılan bu haber sonucunda Alman hükümeti bir soruşturma başlattı.