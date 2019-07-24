2020 model iPhone ekranı esnek yapıda olabilir!

Katlanabilir telefonlar kuşkusuz yılımızın en büyük teknolojileri arasında. Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo ve Flexpei firmalarının bu konuda ciddi yatırımlarının olduğunu görmüştük. Bu teknolojiyi Apple 2020 yılında çıkacak yeni iPhone modelinde kullanabilir.

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LG bu yıl anavatanı Kore’de esnek OLED panellerinin seri üretimine başlamasının ardından Apple ile bir anlaşma yapmak istediği konuşulanlar arasında. Cuppertino merkezli şirketin 2020 yılında esnek ekranlı bir iPhone modelinin geleceğine inanılıyor. Esnek ekranlı iPhone modelinin gelmesi bu modelin katlanabilir yapıda olacağına işaret etse de farklı bir forma bürünerek de karşımıza çıkabilir.

LG uzun yıllar boyunca iPhone modellerinin ekranını tedarik ediyordu. Ancak Apple OLED panellerde Samsung tarafından tedarik etmeye başlayınca ana tedarikçisi olamadı. Her iki şirket de bir anlaşmaya varırsa esneyebilen OLED ekran teknolojisini LG’den tedarik etmeye başlayacak. Bu da Samsung için büyük bir kayıp olacaktır.

LG’nin esneyebilen OLED panel üretiminde karşılaşabileceği sorunları görmesi ve bunları çözmesi için yeterli bir vakti var gibi gözüküyor. Keza Apple ile anlaşmaya varıldığı takdirde bu yılın üçüncü çeyreğinde üretime başlaması gerekiyor. Bu da üretilen panellerde veya cihazda oluşabilecek problemlere karşılık çözüm sağlayabilmek için oldukça uzun bir süre. Bu sayede Apple tarafında gereksinimi sağladığı takdirde esnek ekranlı iPhone modellerini kısa sürede görebileceğiz anlamına geliyor.

Apple, Samsung ile yoluna devam eder mi?

Tabi kesin bir bilgi şuan için bulunmuyor. Bu da Samsung tarafının da üstün kalabileceği anlamına geliyor. Galaxy Fold’un ekranı bazı problemlerle karşılaştığı için satış tarihi ertelenmişti. Bu da esneyebilen OLED panellerinin Samsung tarafında henüz hazır olmadığını işaret ediyor. Kısa süre içerisinde bir çözüme ulaştığı takdirde Apple cihazlarının esneyebilen OLED panellerini Samsung üretimi olarak da görebiliriz.