Facebook, 28 günlük ilişkilendirme modelini kaldırıyor

Facebook, reklamları için 28 günlük ilişkilendirme penceresi seçeneğini kaldırıyor. Bu, reklamverenlerin artık kampanyalarına dayalı eylemleri daha uzun bir süre boyunca izleyemeyecekleri anlamına geliyor.

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Facebook ilişkilendirme modeli nedir?

Facebook’un ilişkilendirme modelleri, reklamverenlerin kampanyalarına verilen yanıtları, yine reklamveren tarafından belirlenen kurallara göre ölçmesine olanak tanıyor. İlişkilendirme modelleri, seçtiğiniz yanıt ölçütüyle ilgili daha spesifik içgörüler sağlamak için Facebook reklam sürecinizde belirli temas noktalarını kullanıyor. Bu, pazarlamacıların, odak unsuruna bağlı olarak, reklamlarınızın gerçek etkisi hakkında daha fazla bilgi toplamasnıza olanak tanıyor.

Ama şimdi bu kapasite sınırlı olacak. Search Engine Journal tarafından bildirildiği üzere, Facebook, değişikliği bildirmek için reklamverenlerle doğrudan iletişime geçmekte ve şunları açıklamaktadır: “Birden çok tarayıcıyı etkileyecek yaklaşan dijital gizlilik girişimleri, işletmelerin alanlar ve cihazlar genelinde insanların etkileşimlerini ölçme becerisini sınırlayacak. Bu sınırlamalar arasında, işletmelerin dönüşüm etkinliklerini daha uzun ilişkilendirme aralıkları üzerinden bir reklamla ilişkilendirme yeteneği de var. “Bu nedenle, veri izleme politikasındaki değişiklikler ile, platform artık 28 günlük bir zaman aralığı sunamayacak ve bunun yerine doğrudan yanıt performansına 7 günlük bir genel bakışla sınırlı olacak.

Değişiklik ne anlama geliyor?

Değişiklik muhtemelen yalnızca gelişmiş Facebook pazarlamacılarını ve büyük ölçekli kampanyalar yürütenleri etkileyecek, aynı zamanda platform reklam harcamasını belirtilen etkinliklere göre belirleyen otomatik sistemleri de etkileyecek. Değişiklikler 12 Ekim’den itibaren geçerli olacak, ancak tüm geçmiş veriler bu tarihe kadar mevcut olacak. Eğer geçmişte ilişkilendirme modellerini kullandıysanız, geçmiş performansı takip etmek için verilerinizi indirmeniz önemli olabilir.