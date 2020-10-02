Genel
Facebook, 28 günlük ilişkilendirme modelini kaldırıyor
Facebook, reklamları için 28 günlük ilişkilendirme penceresi seçeneğini kaldırıyor. Bu, reklamverenlerin artık kampanyalarına dayalı eylemleri daha uzun bir süre boyunca izleyemeyecekleri anlamına geliyor.
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Facebook ilişkilendirme modeli nedir?
Facebook’un ilişkilendirme modelleri, reklamverenlerin kampanyalarına verilen yanıtları, yine reklamveren tarafından belirlenen kurallara göre ölçmesine olanak tanıyor. İlişkilendirme modelleri, seçtiğiniz yanıt ölçütüyle ilgili daha spesifik içgörüler sağlamak için Facebook reklam sürecinizde belirli temas noktalarını kullanıyor. Bu, pazarlamacıların, odak unsuruna bağlı olarak, reklamlarınızın gerçek etkisi hakkında daha fazla bilgi toplamasnıza olanak tanıyor.
Ama şimdi bu kapasite sınırlı olacak. Search Engine Journal tarafından bildirildiği üzere, Facebook, değişikliği bildirmek için reklamverenlerle doğrudan iletişime geçmekte ve şunları açıklamaktadır: “Birden çok tarayıcıyı etkileyecek yaklaşan dijital gizlilik girişimleri, işletmelerin alanlar ve cihazlar genelinde insanların etkileşimlerini ölçme becerisini sınırlayacak. Bu sınırlamalar arasında, işletmelerin dönüşüm etkinliklerini daha uzun ilişkilendirme aralıkları üzerinden bir reklamla ilişkilendirme yeteneği de var. “Bu nedenle, veri izleme politikasındaki değişiklikler ile, platform artık 28 günlük bir zaman aralığı sunamayacak ve bunun yerine doğrudan yanıt performansına 7 günlük bir genel bakışla sınırlı olacak.
Değişiklik ne anlama geliyor?
Değişiklik muhtemelen yalnızca gelişmiş Facebook pazarlamacılarını ve büyük ölçekli kampanyalar yürütenleri etkileyecek, aynı zamanda platform reklam harcamasını belirtilen etkinliklere göre belirleyen otomatik sistemleri de etkileyecek. Değişiklikler 12 Ekim’den itibaren geçerli olacak, ancak tüm geçmiş veriler bu tarihe kadar mevcut olacak. Eğer geçmişte ilişkilendirme modellerini kullandıysanız, geçmiş performansı takip etmek için verilerinizi indirmeniz önemli olabilir.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 modeli için yeni patent başvurusu!
Samsung Galaxy S21 için Samsung yapımı 3D ToF sensörü için patent başvuruları görüntülendi.Samsung Galaxy S20 serisinde başarısız bulunduğu için 3D ToF sensörünün kaldırılıcağı düşünülüyordu, bunun tam aksine bir hareketle, Samsung kendi yapımı ISOCELL Vizion sensör için patent başvurusu yaptı.
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Samsung Galaxy S21 modeline Samsung yapımı sensör yetişecek mi?
Samsung Galaxy S21 modeli, sızıntılara göre, Exynos 1000 işlemcisinden güç alıyor , işlemcinin grafik bölümünde ise Mali-G78 GPU’su yer alıyor bu yonga setini 8 GB RAM destekliyor. Ayrıca zamanda telefon Android 11 işletim sistemiyle gelecek. Bu sızıtınlara ISOCELL Vizion 3D ToF sensör de eklendi. Gelecek Galaxy S serisinde bu sensörü görecek miyiz? Henüz bilmiyoruz ama bu patentler henüz ticarileştirilmediği için Samsung Galaxy S21 modeline yetişmeyebilir. Bu da Galaxy Note serisini işaret ediyor.
ISOCELL Vizion, alternatif olarak Galaxy Note 21 ile çıkabilir!
Aksesuar
Google Nest Audio akıllı hoparlörünün özellikleri ortaya çıktı!
Google Nest Audio akıllı hoparlörü, Google’ın sanal ortamda düzenlediği Launch Night In etkinliğinde Pixel 5 ve Pixel 4a 5G akıllı telefonları ile beraber duyuruldu. Cihazının resmi çıkış tarihi ise 5 Ekim 2020.
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Google Nest Audio akıllı hoparlörünün ürün detayları neler?
Google Nest Audio hoparlörü, selefi Google Home‘dan yüzde elli daha fazla bas ve yüzde elli daha fazla ses seviyesi içeriyor. Tabi bu ürünün lansmanında söylendi, doğruluğunu incelemelerde göreceğiz.
Bu akıllı hoparlör, yüzde 70 geri dönüştürülmüş malzemeden üretiliyor . Her evde şık görünmesi için sarmal bir kumaş ızgaraya sahip oval bir tasarıma sahip. Ürün, açık mavi, yeşil, kömür grisi, açık gri, açık pembe dahil olmak üzere bir dizi şık pastel renkte satışa sunulacak. Ancak ön siparişte yalnızca açık gri veya kömür grisi seçenekleri bulunuyor.
Nest Audio ,müzik çalmanın yanı sıra, Google Asistan’ın tüm akıllı özellikleri ile birlikte , sorular sormanıza,müziğinizi ellerinizi kullanmadan kontrol etmenize, haberleri dinleminize, takvim etkinlikleri ayarlamanıza, ve daha çok şeye olanak tanıyan , akıllı bir hoparlör-asistan . Ayrıca, Google Nest Audio ile diğer akıllı ev cihazlarınızı da kontrol edebileceksiniz. Örneğin, evinizdeki akıllı ışıklarınızı yakmak ve dış kapınızı kilitlemek gibi şeyler yapabilirsiniz. (tabii ki bu cihazlar Google Assistant uyumluysa.)
Google Nest Audio’nun ses kalitesi ve bağlantı özellikleri
Hoparlörün içinde, tiz frekansları sağlayan 19 mm’lik bir tweeter ve güçlü bas deneyimi için ise 75 mm woofer bulunuyor
Google, Nest Audio‘nun sesini “net,doğal ve tam” olarak tanımlarken, özel tasarlanmış tweeter ile müziğin tizlerini çok net duyabiliyorsunuz. Ayrıca, Google, kumaş ızgaranın “bozulmadan müzik dinleyebilmeniz için” tasarladığını söylüyor.
Eğer iki tane Google Nest Audio satın alırsanız, bunları stereo ses için eşleştirebilirsiniz ve müzik keyfinizi arttırabilirsiniz.
Ek olarak, “Hey Google, müziği yatak odası hoparlörüne taşı” diyerek sesi bir odadan diğerine taşıyabilirsiniz. Google Nest Audio’nun evinizdeki arka plan gürültüsüne göre ayarlanmasını sağlayan Media EQ özelliği sayesinde her ne dinliyorsanız ona göre ekolayzır ayarlarınız düzenlenicek. Ses kalitesi açısından, yeni Google hoparlörünün seviyesi ; Google Home ile Google Home Max arasında olduğu söyleniyor.
Nest Audio için bağlantı seçenekleri konusuna gelirsek, cihaz WiFi ve Bluetooth 5 teknolojilerini destekliyor. Son olarak; Google Nest Audio’nun kurulumu, iOS ve Android cihazlar için ücretsiz olarak indirilebilen Google Home uygulaması aracılığıyla yapılıyor.
Akıllı Telefon
UMIDIGI A9 Pro modeli uzaktan sıcaklık ölçebiliyor
UMIDIGI A9 Pro modeli, dörtlü kamera düzenine ek olarak kızılötesi termometre sensörü gibi dikkat çekici bir özellikle tanıtıldı. Çinli telefon üreticisi UMIDIGI, telefonun bütçe dostu bir fiyatla(119 dolar) 16 Ekim‘de piyasaya sürecek.
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UMIDIGI A9 Pro modelinin tanıtılması için yakın zamanda bir basın bülteniyle birlikte ürün tanıtım videosu paylaşıldı. Telefon, alışılmadık bir özellikle geliyor: kızılötesi termometre. Pandemi sürecinden dolayı kızılötesi termometresi olan telefonlar ilgi görecektir. Ek olarak; UMIDIGI, daha önceden de telefonlarında kızılötesi sıcaklık ölçer bir sensör kullanmıştı. Bu sensör, tanıtım bülteninden aldığımız bilgiye göre insanlar üzerinde çalışıyor, bu termometrenin nesnelerdeki sıcaklığı ölçüp ölçmediği konusunda henüz bir bilgimiz yok.
UMIDIGI A9 Pro özellikleri neler?
UMIDIGI A9 Pro modeli, giriş seviyesi bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Ekran özellikleri, 6.3 inç, IPS, FHD+ ,2340 × 1080 pikselli , damla çentikli ve 2,5D hafif kavisli şekilde olacak. Telefonumuzun seç ve güç tuşları sağda konumlandırılıyor. Cihazımızın solunda ise kızılötesi termometre için özel bir kısayol düğmesi ve SIM Kart yuvası bulunuyor. Arka panele gelirsek, bir parmak izi okuyucu ve dörtlü kamera kurulumu bulunuyor.
Giriş seviyesi fakat güç isteyen bu cihazımız, Mali G72 MP3 GPU ile birlikte Mediatek Helio P60 SoC yonga setiyle destekleniyor. A9 Pro ‘nun , UFS 2.1 teknolojisiyle beraber, sırasıyla 4GB / 64GB ve 6GB/ 128GB olmak üzere 2 tane depolama seçeneği mevcut.
UMIDIGI A9 Pro, arkada dört sensörlü dikdörtgen şeklinde bir kamera düzenine sahip. Ana lens 48MP f / 1.79 Sony sensörüdür. Ancak, bu sensör yalnızca 6 GB/ 128GB depolama seçeneğinde bulunuyor. Cihazın 4 GB/ 64GB modelinde 32MP Sony sensörü bulunuyor. Diğer lensler, 16MP 120 ° FOV ultra geniş, iki 5MP derinlik ve makro sensör içeren her iki varyantta da aynı . Ön tarafta 32 MP selfie kamerası bulunuyor.
Ek olarak, A9 Pro, insanların vücut ısısını dokunmadan ölçmek için arka panelde bir kızılötesi sensöre de sahip. Diğer özellikler ise 4G, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, Galileo şeklinde. Pilimiz 4150 mAh gücünde ve pil USB-C üzerinden 10W ile şarj edilebiliyor. UMIDIGI bu modeli, Orman Yeşili ve Onyx Siyah renk seçenekleriyle 16 Ekim 2020 tarihinde tüketicilerle buluşturacak