Facebook’un sahibi Meta, 2022’nin ilk üç ayında platformun önleme ve denetleme mekanizmalarının performansı hakkında şeffaflık raporları yayınladı.

Şirket performansın tatmin edici olduğunu düşünürken, bu yıl Ocak ve Mart ayları arasında 1,6 milyar sahte hesap kaldırıldı. Rakam oldukça yüksek ve platformun aktif aylık kullanıcılarının yaklaşık %5‘ini temsil ediyor. Elon Musk tarafından girişimcinin şu anki Twitter satın alma sorgularının bir parçası olarak belirtilen aynı oran.

Ek olarak, 1.8 milyar spam gönderisi de çevrimdışı oldu küçük bir kullanıcı grubunun yoğun etkinliği ile açıklanan geçen yılın aynı dönemine göre daha yüksek bir sayı. Marka ayrıca, bu vakaların %99,70‘inin herhangi bir kullanıcı hesabın güvenilirliği hakkında şikayette bulunmadan önce tespit edilmiş olmasını da kutladı.

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Ayrıca Facebook’ta “şiddet ve tahrik” ile ilgili 21,7 milyon adet içeriğin kaldırılması, markanın yeni moderasyon politikalarının gerçekten işe yaradığını gösteriyor. Öte yandan, kaldırmadaki artış aynı zamanda bu temalarda dolaşan içerik miktarının hala oldukça yüksek olduğu ve azalma belirtisi göstermediği anlamına geliyor.

Bu, genel olarak zorbalık, taciz ve kötüye kullanım içeriğinin proaktif tespit oranında da not edildi: 2021’in sonunda %58,8‘den 2022’nin başında %67‘ye yükseldi.