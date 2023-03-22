Güney Koreli teknoloji devi Samsung, mobil, otomotiv ve Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarında kullanım için optimize edilmiş, hassas mesafe ve konum bilgileri sunan, tek basamaklı santimetre doğruluğu sunan şirketin ilk ultra geniş bant (UWB) yonga seti Exynos Connect U100 donanımını tanıttı.

Samsung Exynos Connect, giderek hiper bağlantılı bir dünyayı kolaylaştırmak için gerekli olan UWB, Bluetooth ve Wi-Fi gibi kısa menzilli kablosuz iletişim çözümlerini birleştiren yeni bir marka olacak. Samsung Exynos Connect U100, tek basamaklı santimetre ve beş derecenin altında doğruluk sağlayan varış süresi (ToA) ve 3D varış açısı (AoA) ölçümlerinden yararlanıyor.

Bu, özellikle GPS’in kullanılamadığı zorlu iç mekan ortamlarında ve hareket halindeki insanların tam ve gerçek zamanlı takibini gerektiren AR ve VR uygulamalarında konumu takip ederken kullanışlı olacak. U100, radyo frekansını (RF), temel bandı, yerleşik Flash (eFlash) belleği ve güç yönetimi IP’sini tek bir çipte birleştirir ve kompakt cihazlarda kullanım için ideal.

Güç tasarrufu modu sayesinde U100, mobil ve otomotiv çözümlerinin yanı sıra sınırlı güç kapasitesine sahip pillerle çalışan akıllı izleme etiketleri gibi IoT cihazlarının pil ömrünü en üst düzeye çıkarabilir. Güvenilir iletişim için, U100 aynı zamanda karıştırılmış bir zaman damgası dizisi (STS) işlevi ve harici korsanlığı önlemek için güvenli bir donanım şifreleme motoru ile donatılmış durumda.

Samsung’un Exynos Connect U100, UWB ürünlerinin birlikte çalışabilirlik standartlarına uygunluğunu onaylayan, sektör liderliğindeki kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan FiRa Konsorsiyumu tarafından onaylanmış.

U100 ayrıca, araçlar için dijital anahtarları depolamak, doğrulamak ve değiş tokuş etmek için tasarlanmış bir standart olan Car Connectivity Consortium (CCC) Digital Key Release 3.0 ile uyumlu. Ayrıca U100 donanımlı akıllı telefonların dijital anahtar bilgilerini araçlarla güvenli bir şekilde iletmesini sağlar.

Bakalım Samsung’un bu yeni donanımı Apple’ın U serisi donanımına karşı nasıl bir üstünlük sağlayacak? Bekleyip göreceğiz.