Exynos 7 Series 9610 işlemci tanıtıldı

Exynos 7 Series 9610 işlemci modeli resmi olarak tanıtıldı. Orta segmentin güçlü işlemci modellerinden olacak çipset, fotoğrafta yapay zeka desteği ve iyileştirilmiş görüntü gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

Exynos 7 Series 9610 özellikleri

Samsung’un açıkladığı bilgilere göre işlemcide geliştirilmiş yüz tanıma özelliği yer alıyor. Bu sayede yüzünüzün bir bölümü kapalı veya yüzünüzün açısı farklı olsa dahi başarılı bir tanıma gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca akıllı derinlik algısı ve diğer yazılım iyileştirmeleri sayesinde aynı Pixel 2 modelinde olduğu gibi tek kameralı akıllı telefonlarla bile başarılı fotoğraflar çekilebiliyor. İşlemci tek kamerada 24 MP, çift kamera kurulumunda ise 16 MP + 16 MP olmak üzere çift kamera desteği sunuyor.

İşlemcide bulunan ‘Nöral İşleme Ünitesi‘ yapay zeka sayesinde çektiğiniz sahneyi değerlendiriyor ve daha iyi sonuçlar elde etmeniz için yardımcı oluyor. Bununla birlikte S9 ve S9+ modellerinde olduğu gibi AR efektlerinden de faydalanabileceksiniz. Video tarafında ise Full HD kayıt ile sınırlı olsak da 120 FPS‘e kadar 4K HEVC sıkıştırma ve çözme yetenekleri sunuluyor.

10 nm FinFET sürecinde üretilen Exynos 7 Series 9610 işlemcisi, 8 çekirdekli. Bu çekirdeklerin dördü 2.3 GHz, dördü ise 1.6 GHz saat hızında çalışıyor. Grafik tarafında ise Mali-G72 MP3 var. Çipsette yer alan modem 600 Mbit‘e kadar indirme, 150 Mbit‘e kadar yükleme desteği ile geliyor.

Açıklanan bilgilere göre yeni işlemci için seri üretime bu yılın ikinci yarısında geçilecek.