Exxen, Sihirli Annem dizisinin fragmanını paylaştı

1 Ocak 2021’de yayın hayatına başlayacak olan Exxen platformu için çekilen Sihirli Annem dizisinden ilk fragman geldi. Çocukluğumuzun efsanesi olan dizide eski kadrodan hiçbir oyuncu bulunmuyor. Yeni Sihirli Annem dizisinde çocuk oyuncular başta olmak üzere kadro tamamıyla değişmiş durumda.

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Acun Ilıcalı’nın, kızı Melisa’nın eski bölümlerini izlemesine dayanamayıp sırf Exxen için sıfırdan çektirdiği Sihirli Annem, 1 Ocak 2021’de Exxen izleyicileriyle buluşacak. Sihirli Annem’in yeni oyuncuları bugüne kadar belli olmuştu, hatta afişi dahi ortaya çıkmıştı ancak bir tek fragman paylaşılmamıştı. Bugün nihayet Exxen YouTube kanalı üzerinden Sihirli Annem’in fragmanı paylaşıldı.

Acun Ilıcalı’nın tamı tamına 900 milyon TL yatırım yaparak kurduğu Exxen, hayata geçtiği günden itibaren Netflix, BluTV ve Amazon Prime Video gibi platformlarla rekabet edecek. Pazarda Netflix ve Amazon gibi dişli rakipler varken Exxen’in kendisini bunların arasında nasıl sıyıracağını göreceğiz. Ancak her halükarda rekabet kızışacak ve günün sonunda kazanan, biz izleyiciler olacağız.

Exxen platformunda sadece diziler olmayacak. Platformda aynı zamanda diziler, belgeseller, yarışma programları ve çocuk projeleri gibi birçok farklı klasmandan içerik de bulunacak.

Exxen platformunda yayınlanacak Sihirli Annem fragmanı

Sihirli Annem yeni oyuncuları