Dizi/Film/Kitap
Exxen, Sihirli Annem dizisinin fragmanını paylaştı
1 Ocak 2021’de yayın hayatına başlayacak olan Exxen platformu için çekilen Sihirli Annem dizisinden ilk fragman geldi. Çocukluğumuzun efsanesi olan dizide eski kadrodan hiçbir oyuncu bulunmuyor. Yeni Sihirli Annem dizisinde çocuk oyuncular başta olmak üzere kadro tamamıyla değişmiş durumda.
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Acun Ilıcalı’nın, kızı Melisa’nın eski bölümlerini izlemesine dayanamayıp sırf Exxen için sıfırdan çektirdiği Sihirli Annem, 1 Ocak 2021’de Exxen izleyicileriyle buluşacak. Sihirli Annem’in yeni oyuncuları bugüne kadar belli olmuştu, hatta afişi dahi ortaya çıkmıştı ancak bir tek fragman paylaşılmamıştı. Bugün nihayet Exxen YouTube kanalı üzerinden Sihirli Annem’in fragmanı paylaşıldı.
Acun Ilıcalı’nın tamı tamına 900 milyon TL yatırım yaparak kurduğu Exxen, hayata geçtiği günden itibaren Netflix, BluTV ve Amazon Prime Video gibi platformlarla rekabet edecek. Pazarda Netflix ve Amazon gibi dişli rakipler varken Exxen’in kendisini bunların arasında nasıl sıyıracağını göreceğiz. Ancak her halükarda rekabet kızışacak ve günün sonunda kazanan, biz izleyiciler olacağız.
Exxen platformunda sadece diziler olmayacak. Platformda aynı zamanda diziler, belgeseller, yarışma programları ve çocuk projeleri gibi birçok farklı klasmandan içerik de bulunacak.
Exxen platformunda yayınlanacak Sihirli Annem fragmanı
Sihirli Annem yeni oyuncuları
- Belinay Suvari (Çilek)
- Nisa Sofiya Aksongur (Tuğçe)
- Cemre Demircan (Ceren)
- Egemen Uysal (Cem)
- Ogeday Girişken (Yavuz)
- Tara Mcmillen (Eda)
- Emre Altuğ (Sadık)
- Açelya Topaloğlu (Betüş)
Dizi/Film/Kitap
Exxen platformunun aylık ücreti belli oldu!
Acun Ilıcalı’nın kurucusu olduğu dijital içerik platformu Exxen, 1 Ocak’tan itibaren resmen yayına başlayacak. Platformun fiyat bilgisi şimdiye kadar kesin olarak bilinmezken, aylık üyelik ücreti Acun Ilıcalı tarafından açıklandı!
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Acun Ilıcalı, Exxen platformunun aylık üyelik ücretini açıkladı!
Şimdiye kadar Exxen ile ilgili bütün bilgileri Instagram hesabından aktaran Ilıcalı, platformun merakla beklenen üyelik bilgilerini takipçileriyle paylaştı. Buna göre; Exxen’e üye olmak isteyenler aylık 9.90 TL karşılığında bütün içeriklere erişebilecek. Ayrıca yeni üye olan herkese 7 günlük ücretsiz deneme süresi de tanımlanacak. Açıklanan ücretin reklamlı ya da reklamsız paketin hangisine ait olduğu ise bilinmiyor.
Acun Ilıcalı, Exxen’in kuruluş sürecinde kullanıcılara pek çok üyelik paketi sunulacağını belirtmişti. Reklamsız paketin yanı sıra fiyatı daha uygun olan reklamlı üyelik paketi de Exxen kullanıcıları ile buluşacak. Bunun yanı sıra Ilıcalı, tıpkı Spotify gibi platformlarda olduğu gibi öğrencilere de indirimli bir paket sunulacağını ifade etmişti. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde daha farklı üyelik seçenekleri de görebiliriz.
Exxen platformunun bünyesinde diziler haricinde pek çok program ve yarışma da bulunuyor. Şeref Bey, Hükümsüz, Sihirli Annem, Vahşi Şeyler, Gibi, Öğrenci Evi, Yetiş Zeynep ve İşte Bu Benim Masalım dizileri izleyicilerle buluşacak. Ayrıca Konuşanlar, Tolgshow Filtresiz, Zeynep Bastık ve Konukları, Katarsis, Masterchef Junior, Kral Şakir ve Fight Club gibi yapımlar da platformun kataloğunda yer alıyor.
Dizi/Film/Kitap
Exxen dizisi Şeref Bey’in ilk fragmanı yayınlandı
Yeni dijital içerik platformu Exxen, en önemli projelerinden biri olan ve merakla beklenen Şeref Bey dizisinin ilk fragmanını yayınladı. Usta oyuncu Haluk Bilginer‘in başrolünde rol aldığı Şeref Bey dizisi, hem konusu hem de oyuncularıyla adından söz ettirecek gibi duruyor.
Exxen platformu üzerinde yayın hayatına başlayacak olan Şeref Bey dizisinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu olmuştu. Başarılı oyuncu kadrosuyla yakında dijital platformda yerini alacak olan Şeref Bey dizisinin konusu ve yayın tarihi netlik kazandı.
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Acun Ilıcalı‘nın kurduğu, yerli Netflix olarak nitelendirilen Exxen, yeni yıl ile birlikte yayın hayatına başlayacak. Dijital platform; bünyesinde diziler, belgeseller, reality show’lar ve çocuk projeleri gibi birçok farklı içeriği barındırıyor.
Bugün, Exxen’in çıkış projelerinden Şeref Bey’in ilk fragmanı YouTube üzerinden yayınlandı. İlk posteri ve tam kadro oyuncu listesi geçtiğimiz günlerde paylaşılan dizi, 1 Ocak’ta Exxen’in yayın hayatına başlaması ile birlikte erişime açılacak.
Exxen dizisi Şeref Bey’in Oyuncu Kadrosu
Söz konusu dizide, Haluk Bilginer‘in yanı sıra; Songül Öden, Şükran Ovalı, Ertan Saban, Ecem Uzun, Ahmet Rıfat Sungar, Serhat Kılıç ve Devrim Yakut yer alıyor.
10 bölümlük bir kara mizah türünde olan dizide, henüz 20 yaşındayken Arnavutluk’tan Türkiye’ye gelen ve hayatı kaosa dönen bir adamın hikâyesi anlatılıyor. Yönetmen koltuğunda Onur Ünlü’nün oturacağı dizinin senaristliğini ise Yusuf Reha Alp yapıyor. Ayrıca dizinin yapımcılığını Most Productions üstleniyor.
Dizi/Film/Kitap
Netflix Türkiye, Ocak 2021 içeriklerini açıkladı!
Netflix, aralarında iki tane Türk yapımı içeriğin de olduğu Ocak 2021 tarihinde kataloğuna ekleyeceği dizi ve filmleri duyurdu. Her zaman olduğu gibi eklenecek içerikler arasında bir sürü dizi ve filmin yanı sıra belgesel-film tarzı içerikler de bulunuyor. Peki Ocak 2021’de Netflix’e eklenecek filmler ve diziler neler?
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Drama, suç, belgesel, kara-komedi… Ocak 2021, özellikle bu dörtlü komboyu sevenler için mükemmel bir ay olacak. Netflix’in yılın ilk ayında kataloğuna ekleyeceği içerikler arasında, benim de şahsen uzun süredir beklediğim Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak adlı suç konulu bir mini dizi de bulunuyor.
Bir adet film bir adet de dizi olmak üzere iki adet Türk yapımı Netflix orijinal içeriğinin de bulunduğu listeye detaylı olarak aşağıdaki bilgiler aracılığıyla ulaşabilirsiniz.
Netflix Türkiye Ocak 2021 içerikleri
- Tony Parker: The Final Shot (6 Ocak 2021)
- Pieces of Woman (7 Ocak 2021)
- LUPIN (8 Ocak 2021)
- Azizler (8 Ocak 2021)
- Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak (13 Ocak 2021)
- Disenchantment (3. Kısım – 15 Ocak 2021)
- Menajerimi Arayın (4. Sezon – 21 Ocak 2021)
- Winx Efsanesi: Kader (22 Ocak 2021)
- Beyaz Kaplan (22 Ocak 2021)
- Penguen Bloom (27 Ocak 2021)
- Gerçek Hazine (29 Ocak 2021)
- The Dig (29 Ocak 2021)
- 50m2 (27 Ocak 2021)
- Cobra Kai (3. Sezon – 2 Ocak 2021)
Ocak 2021 tarihinde Netflix Türkiye arşivine eklenecek içerikler arasında, Netflix’in en yeni Türk orijinal içeriği olan 50m2 dikkat çekiyor. Leyla ile Mecnun gibi ülkemizin başarılı eserlerini de kaleme alan Burak Aksak’ın kaleminden dökülen dizi, 2020’nin başlarından beri konuşuluyordu ve açıkçası hatırı sayılır bir kitle tarafından da uzun zamandır heyecanla bekleniyordu.
Netflix, bugün YouTube ve Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 50m2 dizisiyle ilgili küçük bir tanıtım videosu paylaştı. Paylaşılan şey fragman olmadığından dolayı haliyle diziden pek de bir kesit göremedik, ancak en azından artık tarihi kesinleşti; 50m2, 27 Ocak 2021’de Netflix’te yayınlanacak.
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